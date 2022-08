Si bien este miércoles se anunció por parte del gobierno provincial la decisión política de enviar un proyecto de ley a la Legislatura para derogar el artículo que establece el canon del Fondo Ambiental Provincial que se debe pagar por cajón de langostino, la cuestión a resolver ahora pasa por los plazos para el tratamiento, ya que los armadores y las plantas pesqueras tienen urgencia en que el tema se resuelva lo antes posible para seguir garantizando el pago a los trabajadores.

Así lo expresó ayer en una entrevista con el programa “Sin Hilo” que se emite por Canal 12 y reproduce en simultáneo ADNSUR, el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Rawson, Gustavo González. El empresario pesquero expresó que todo este conflicto nació hace cuatro años con la sanción de la norma por la anterior Legislatura, que fue judicializada, y que ahora se desencadenó la crisis porque “llegamos al final del acto administrativo con todos los recursos que se estaban planteando llegaron a su final. El Fiscal de Estado informó sobre esta situación a la Secretaría de Pesca. Y puso en conocimiento que había que empezar a pagar el impuesto”, repasó.

Principio de acuerdo entre intendentes, gobierno y cámaras: cómo se pagaría la deuda para derogar el FAP

Explicó que “hubo un dictamen de Fiscalía de Estado que decía que estaban agotados los tiempos administrativos. Esto significa que quienes no tengan medidas cautelares vigentes, deberían empezar a pagar el impuesto. El artículo 5 de la ley da la obligatoriedad al Secretario de Pesca que, a quien tenga deuda, negarle los servicios portuarios como el amarre. Por lo tanto, si no tenías el impuesto al día, no podías amarrar el barco. Eso nos condicionó a los barcos de la Flota Amarilla para no salir. Si salíamos, no teníamos un puerto para ingresar”, alertó.

Aguilar: “Estamos buscando la anulación del canon sobre el langostino pero depende del acompañamiento de los intendentes”

Por ello, afirmó que si bien “el planteamiento nuestro es la derogación de la ley y la nulidad de la deuda”, en la reunión de este miércoles en la que estuvieron el gobernador Mariano Arcioni, los intendentes portuarios y las cuatro cámaras afectadas, “buscamos un punto intermedio donde se comprometieron a mandar un proyecto de ley a la Legislatura para la derogación del F.A.P. y nosotros asumíamos pagar la deuda que tenemos acumulada al día de hoy para buscar alguna solución poniendo un granito de arena todas las partes”, precisó.

Tal como había anticipado ADNSUR; confirmó que “van a hacer una quita sobre la parte que le corresponde al trabajador. De común acuerdo con el Estado y poder salir airosas todas las partes, nos comprometemos a firmar con la Secretaría de Trabajo que lo que se pague no llegue a los bolsillos de los trabajadores ni que los afecte. Esos montos los afrontaríamos las empresas. Hubo una buena voluntad del gobernador y los intendentes que percibirían el tributo de ceder un porcentaje para que esto termine de esta manera”, explicó.

"La ley Agroindustrial ayudará al desarrollo de las economías regionales", dijo Bahillo en Diputados

Y ratificó que hay voluntad de pagar la deuda hacia atrás por parte de las empresas: “Todos ellos dieron conformidad a este proyecto de ley poniendo por delante que se garantice la deuda. Del 100% del tributo, el 50% irá a los municipios costeros donde se realizan las descargas y el otro 50% va al Estado provincial”, detalló.

González indicó que “la situación se dio para que paguemos un 40% a la hora de firmar un convenio en el que se genera esta quita para los trabajadores y el saldo restante en 5 cuotas. Por cada cajón que descargó cada empresa, sería el valor de 1 litro de combustible. Entiendo que los intereses no están en discusión en este momento”, añadió.

Diputados analizan el proyecto de Desarrollo Agroindustrial

PLAZOS

El dirigente de la CAFACH afirmó que “para la sesión de Legislatura, no hace falta saber el número del monto final porque sólo se habla de la derogación y de firmar el convenio con el ministerio de Economía, y esto no está atado a saber el valor de la deuda"

"Hoy hace falta que la derogación tenga una velocidad, porque los barcos seguimos trabados en salir a operar porque no hay legislación que te cubra con el pago del impuesto. Hoy los barcos de la Flota Amarilla estamos sin salir”, advirtió González.

Remarcó que “el compromiso del encuentro fue que salía el proyecto y que se pedía una sesión extraordinaria (en realidad se trata de una sesión especial) que podía ser para el lunes y que había que pedirla 72 horas antes. Si se demora hasta la sesión del 30 de agosto, la Flota estaría parada hasta ese día”.

Diputados comenzó a debatir el proyecto que modifica el código penal en relación a las carreras ilegales

“Las empresas y los trabajadores tenemos la necesidad de salir a trabajar. Hasta que no esté sancionada la ley, estamos imposibilitados de hacerlo”, afirmó González, quien advirtió “me preocupan las plantas, porque si no entra pescado a las plantas para que lo procesen y -si transcurre más de una quincena- las fábricas no pueden soportar a la gente dada de alta sin contar con las materias primas. Prolongar esta situación más allá de un par de días, me parece un error”, consideró el empresario.

Por ello, concluyó González, que ante esa urgencia confía "en el compromiso del gobernador, el vicegobernador y los intendentes en que se iba a llamar a una sesión especial". "No se llegaba para este viernes, pero sí para el lunes”, aseguró el empresario a través del programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.