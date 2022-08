El concejal que preside hoy el bloque de Juntos por el Cambio confirmó su aspiración y está dispuesto a enfrentar a Ana Clara Romero en una posible interna de Juntos por el Cambio, para postularse a la Intendencia de la ciudad petrolera. “Esto es para fortalecer la coalición y no debe verse como una ruptura –advirtió-, tenemos muchas coincidencias pero también algunas diferencias”, añadió, para cuestionar los acercamientos de la diputada nacional con dirigentes del kirchnerismo local.

“No voy a mentir y un sector mayoritario de la UCR tiene la idea de fortalecernos internamente y tener nuestros propios candidatos –expresó Buffa, en diálogo con Actualidad 2.0-. Es un orgullo que se piense en mi nombre para ser candidato a intendente y estamos trabajando para conformar los equipos técnicos, porque esto no es un tema personal, sino que debe haber un consenso y un plan de gobierno para responder a lo que la sociedad está pidiendo”.

Buffa reconoció que en ese escenario es muy probable que deba competir en una elección interna contra Ana Clara Romero, a quien le reconoció los méritos para volver a candidatearse a la intendencia y su reciente buena elección como diputada nacional, pero aprovechó para marcar diferencias.

“Creo que si la transversalidad no viene basada en una idea de trabajo, las pruebas muestran que fracasa, si no hay acuerdos con plataformas de gobierno y son sólo acuerdos electorales”, dijo, en referencia a las cercanías que muestra la legisladora nacional con el viceintendente, Othar Macharashvilli y las especulaciones que surgen en torno a esa sinfonía política.

“Si queremos mostrarnos como algo distinto, para ir en contra de lo que provocó la debacle del país, la provincia y el municipio, difícilmente podamos ir con los mismos que lo provocaron –disparó-. No tengo nada contra el viceintendente en lo personal, pero él ha sido parte de este proceso de gobierno de 12 años en el municipio. Lo mismo que en su momento Guillermo Almirón o Martín Buzzi”.

De ese modo, Buffa se hizo eco de los trascendidos que dan cuenta de conversaciones de la legisladora con los mencionados dirigentes.

“Es lo que circuló mediáticamente y no me consta que sea así, pero si esto sucediera no creo que sea el camino. Sí creo que debemos seducir al electorado peronista (hablo de peronismo, no de kirchnerismo), pero con una plataforma política. No veo a líderes de Juntos por el Cabio haciendo alianzas con Amado Budou o Guillermo Moreno –apuntó- y no creo que debamos confundir al electorado, porque no somos más de lo mismo”.

En otro orden, Buffa confirmó la visita de Facundo Manes a Chubut, el día 30 en Trelew y el 31 en Comodoro Rivadavia, para desarrollar actividades políticas, en un trabajo de instalación de su imagen en el plano nacional.

“Es uno de los dos dirigentes que tiene el radicalismo muy bien posicionados a nivel nacional –ponderó el edil comodorense-, uno es Gerardo Morales, presidente del radicalismo y el otro es Facundo, que tras una gran elección para diputado nacional por Buenos Aires, es uno de los dirigentes con más trascendencia. Todavía no tenemos el detalle de la actividad, pero seguramente será en horas de la tarde para que la gente pueda acercarse y participar del proceso de empatía que él está proponiendo”.