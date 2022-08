Ojo que se pincha “la bicicleta” en Madryn

La crisis económica del municipio de Puerto Madryn es de grandes dimensiones. Ya hemos reflejado en este espacio lo que pasó en aquella oportunidad del acto Aniversario de la ciudad, silbidos al gobernador mediante, por lo que los hermanos Sastre debieron luego pedir disculpas para poder destrabar una asistencia que estaba pendiente desde el Estado Provincial, nada menos que para pagar salarios. Si bien en ese momento se logró destrabar el problema, con el aporte de 120 millones que hizo la provincia (30 millones a través de un ATP y 90 millones por un anticipo de coparticipación), pudiendo así ‘tapar el bache’ del descubierto en el Banco del Chubut, es probable que el próximo mes vuelva a ocurrir lo mismo.

Realizarán operativos de prevención ante la alerta meteorológica prevista para este fin de semana

Eso sí, esta vez el problema sería recargado, porque la administración de Gustavo Sastre ya se gastó sus ingresos de coparticipación de aquí a lo que queda del año, según escuchó esta columna en pasillos oficiales. No queremos marear con números, pero los 120 millones anticipados equivalen a la mitad del descubierto autorizado, que es de unos 250 millones de pesos. Se trata de un préstamo o anticipo que hace el banco para solventar la masa salarial del municipio (que como tal, luego debe devolverse), que asciende aproximadamente a $ 450 millones mensuales. Quiere decir que el municipio depende del Banco para pagar más del 50% de los sueldos, una cifra que se convirtió en una bicicleta impagable, porque si, como dijimos antes, ya se fueron gastando los ingresos futuros, hoy nadie sabe cómo se va a cubrir en los próximos meses.

Temporal de nieve en Chubut: piden a los vecinos abastecerse de alimentos, combustible y medicamentos

Un problema parecido, casi “mellizo”

Pero el problema de la administración madrynense no termina ahí. El municipio debe, además, una cifra cercana a los $ 350 millones al Instituto de Seguridad Social y Seguros, en concepto de aportes de jubilaciones y obra social a sus trabajadores. La semana pasada iba a haber una reunión, pero aparentemente no concurrió nadie del municipio para tratar de acordar un plan de pagos. Y por si fuera poco, hay un problema extra que también es muy serio: es con la Dirección General de Rentas de la provincia. Puerto Madryn es agente de retención del cobro de impuestos provinciales, como es por ejemplo Sellos. Ocurre que hace tres años, desde 2019, que no transfiere esos ingresos, por lo que sería pasible de una denuncia por infracción a la Ley Penal Tributaria. Como se ve, el combo completo de una tormenta perfecta. "Todos a los botes", diría el Indio Solari.

Por el temporal, se cortó momentáneamente la ruta entre Comodoro y Esquel a la altura de Gobernador Costa

El PJ avanza en definir candidaturas, con duro desafío en Rawson

En su recorrido por la provincia en busca del armado provincial, el comodorense Juan Pablo Luque concretó en los últimos días una visita a Rawson, donde según fuertes versiones, habría mantenido contacto con la directora del hospital Santa Teresita, Paula Morale. ¿La habrá tentado con una candidatura a la Intendencia? La apuesta no es fácil, en una ciudad donde el justicialismo dejó muy mala imagen tras su última gestión, a cargo de Rosana Artero, con dos gestiones que concluyeron de modo explosivo, con un desmanejo municipal que desatendió los servicios más básicos. Eso incidió en la irrupción del actual intendente, el radical Damián Biss, con un fuerte posicionamiento en la capital provincial, que incluso lo proyecta al plano provincial. El desafío del PJ no es sencillo y quien se suba a dar esa pelea, tendrá un camino muy cuesta arriba para superar. ¿Habrá quedado tan herido el justicialismo en la capital provincial, que hay que ir a buscar soluciones en el mismísimo hospital? ¡Cuac!

Alerta en Chubut: esperan hasta un metro y medio de nieve el fin de semana

Divididos por los anuncios de Massa y el petróleo de Chubut

Los anuncios del ministro Sergio Massa en Neuquén, para favorecer la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, dejaron un abanico de interpretaciones en torno a lo que puede esperarse para Chubut y Santa Cruz. Mientras el gobernador Mariano Arcioni recibió las medidas en forma efusiva (aun cuando en ámbitos técnicos todavía es objeto de análisis la intrincada normativa anunciada), el senador Carlos Linares mostró una postura diferente. “La energía es el motor de nuestra Patria y del mundo, y #Chubut y la #Patagonia son y serán grandes impulsores de este desarrollo económico –se entusiasmó Arcioni-. Gracias ministro Sergio Massa por estas medidas que promoverán nuevas inversiones para la industria del petróleo y el gas.

Se registraron incidentes entre los hinchas de Petroquímica y Huracán tras el partido

Linares, por su parte, fue más parco y dejó entrever su pesimismo por las medidas, en cuanto al beneficio para esta región: “Saludamos y felicitamos los anuncios de inversión que harán crecer a la Argentina, quedando a la espera de anuncios que favorezcan a la cuenca del Golfo San Jorge y zona norte de Santa Cruz, que tanto le dan a este país”, dijo el senador en su cuenta de Twitter, mostrando una crítica solapada, luego de haber recibido con entusiasmo la asunción del nuevo ministro.

Quién es y de qué se encontró culpable a Santiago Goodman: las claves de un caso que rebota en todo el país y que mañana tendrá una jornada clave

Lástima a nadie, maestro

“Pobre Othar, ya me da lástima. Lo sacaron de la mesa ¿No viste que le pusieron una mesita ratonera al costado? Una mesita ratonera que tenía puesto un florero en la cara, era el gorro o el florero, no sabía cuál entraba”, dijo el concejal Tomás Buffa en declaraciones a El Comodorense, al observar lo que había ocurrido en el acto de asunción de autoridades en la vecinal Mosconi, el lunes pasado.

La referencia obvia fue a la cada vez menos disimulada interna dentro del oficialismo local, donde el gabinete de Juan Pablo Luque hace sentir como “sapo de otro pozo”, cada vez de forma más evidente, al vice intendente, que persiste en su afán de pelear por la intendencia el año próximo, en contraposición con las figuras elegidas por Luque.

Chubut: estafadores clonaron el celular de una mujer y le vaciaron la cuenta bancaria

Las respuestas no se hicieron esperar: “Lástima a nadie, maestro”, tuiteó de inmediato Daniel Ehnes, asesor financiero cercano al gobierno de Mariano Arcioni, evocando la bella frase de Diego Maradona (en respuesta, en vivo y en directo en un programa de televisión, al ‘infumable’ Sanfilippo).

“Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, lo querés pelear, pelealo, tenele bronca. Pero lástima, a nadie”, dijo Maradona aquella noche de 2001, refutando al ex futbolista de San Lorenzo, que le había expresado su sentimiento sin mirarlo a la cara y hablándole al Bambino Veira.

Pero sigamos en la política local, que es menos épica y menos bella que aquella definición. El propio Othar tuiteó luego la misma frase. Y para terminar con tanta dulzura, apareció la concejal Viviana Navarro, que suele protagonizar fuertes cruces con Buffa en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, trasladando el debate a la red social del pajarito azul:

Comodoro: ingresó a robar un shampoo a una farmacia y quedó detenida

“Yo creo que usted tiene mucho que resolver en su rancho, antes de andar por la vida como si le sobrara calma”, le endilgó la explosiva concejal, arrobando, de paso, el análisis de nuestro columnista Pablo Vernazza, en su columna del domingo pasado para ADNSUR. Eso sí, quedó una duda existencial: ¿Qué albergará Buffa, en su mesita ratona del living?

No es tan unánime lo de Massoni como algunos quieren reflejar en Trelew

En Juntos por el Cambio en general y hacia dentro del radicalismo en particular sigue la discusión en torno a la incorporación de Federico Massoni como pre candidato a intendente de aquella ciudad, impulsada en conjunto por Manuel Pagliaroni y Damián Biss. Aunque algunas operaciones de prensa pretendieron reflejar que hay “unanimidad” en la UCR del valle para aceptar al ex ministro y mano derecha de Mariano Arcioni, las discusiones internas continúan con alto voltaje.

El mejor alfajor triple del mundo se fabrica en Chubut

Hacia dentro del radicalismo trelewense hubo planteos muy fuertes en contra de Massoni, al que algunos llegaron a tildar en esas discusiones como la cara visible “del peor gobierno provincial desde el regreso de la democracia”.

Por otro lado, desde la mesa trelewense se salió a aclarar que la conducción “no decidió sobre la candidatura de Massoni atento que no va a ser candidato por el radicalismo”, sino que será candidato por una coalición que integra la UCR e impulsado por un sector del partido. Así lo expresó el vicepresidente del comité departamental de Trelew, Leonardo Ferrerlli, en un hilo de tuit.

Temporal de lluvia y nieve en Trevelin: desbordó un canal y se inundaron varias calles

Por su parte, Florencia Rosi, presidenta del comité, salió a aclarar que la Carta Orgánica permite la participación de un extrapartidario como candidato, mucho más en caso de alianzas. Parece que Massoni, apodado ‘Capitán América’ durante otra de sus vidas políticas (ya que pasó por muchas gestiones y gobiernos de distinto color político) se las sigue ingeniando para no pasar inadvertido, pese a que resultó cuarto cómodo en las elecciones legislativas del año pasado.

Las esquirlas en Rawson

No sólo en Trelew impacta el ruido por “la invención de Manuel” (Pagliaroni), si se permite parafrasear el título de la novela de Bioy Casares, aunque la suya era de Morel y sobre alturas creativas mucho más elevadas, claro. Se cuenta que también Damián Biss, en una reunión partidaria en su propio distrito, recibió las opiniones contrarias, por así decirlo, respecto del aval implícito (¿o autor intelectual de?) a la incorporación de Massoni en Trelew.