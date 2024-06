Tras una sesión ininterrumpida que se extendió por más de 15 horas, y seis meses de debate, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada este viernes la Ley Bases y Puntos de Partida y el Paquete Fiscal, incluyendo la reversión de Ganancias para la cuarta categoría.

La diputada por Chubut Ana Clara Romero, al momento de tomar la palabra destacó. ”Hoy el presidente logra la ley Bases y el Paquete Fiscal, y hemos acompañado ese proyecto porque creemos en la necesidad de un cambio y de darle herramientas a un gobierno que llega con debilidad parlamentaria pero con una importante legitimidad de origen en ese 56% que lo votó", sostuvo.

Y a continuación, aclaró "no acompañé el capítulo de Ganancias porque la equidad debe entender las diferencias de los territorios, y tener en cuenta que los trabajadores de Chubut que cobran sueldos alcanzados por ese impuesto, tienen arduos diagramas de trabajo, o como les pasó a centenares de ellos que el martes 18 de junio que se pasaron con hambre y frío más de 24 hs varados en una ruta con 2 metros de nieve, y entendí siempre que estas situaciones exigían esa consideración con un diferencial patagónico que amortiguara el impacto en ingresos que deben hacer frente a los costos de vida más elevados del país”.

”En el mismo sentido es necesario que haya respuesta federal, que Vialidad Nacional por ejemplo cuente con recursos humanos y materiales para hacer frente a estas emergencias, porque los argentinos siguen esperando del Estado, condiciones de seguridad y porque para crecer necesitamos producir, y, tener cerradas las rutas afecta todas nuestras actividades productivas y pérdida de ingresos (turismo, petróleo, comercio, etc.)", manifestó.

Y a continuación, la legisladora nacional planteó que “claramente no queremos volver al populismo kirchnerista que sigue dejando a mi ciudad como les mostré (fotos de calles inundadas), ellos no tienen ninguna autoridad para señalar a nadie con el dedo, y sé que este gobierno asumió hace solo 6 meses, pero también es cierto, que este apoyo que hemos dado es esperanzado, pero no un cheque en blanco, porque tenemos que cuidar el enorme esfuerzo de todos los argentinos, necesitamos que ese esfuerzo tenga horizonte, que sea federal y que sea valorado con responsabilidad por el Presidente de la Nación”.

" No tenemos mucho margen en este país, en nuestra historia, para otro fracaso y hay que tener conciencia que nadie puede darse el lujo de desperdiciar esta oportunidad de que la Argentina salga adelante”, concluyó.