Desde su llamativa salida de Gran Hermano, Juliana Scaglione ratificó por qué es la gran protagonista del reality a pesar de haber finalizado su estadía en la casa más famosa del país.

En medio de su regreso a la vida cotidiana, “Furia” recorrió los programas de Telefe y sorprendió a todos con una llamativa confesión.

La exparticipante del reality estuvo en el noticiero matutino del canal y se animó a dar su opinión sobre la política argentina. “Yo pensaba que había hiperinflación, porque pensé que con el cambio de gobierno se disparaba todo”, afirmó.

FURIA DE GRAN HERMANO QUIERE CONOCER A JAVIER MILEI

Sin vueltas y al momento de hablar del presidente, Juliana Scalgione confesó su nuevo sueño. “La persona que está es muy inteligente. Si lo dejan trabajar va a hacer grandes cosas. Hay que darle tiempo. Me gustaría conocerlo, si tiene tiempo... Por reglamento no podemos hablar de política ni religión en el reality, pero siempre tiraba comentarios sobre El Peluca”, afirmó “Furia”.

Milei recibió en la Casa Rosada a cuatro gobernadores tras su llamado a firmar el Pacto de Mayo

“Le quiero preguntar cómo está, cómo le está yendo, si se siente contento. Él tiene toda una historia de cómo llegó a este estrellato. Cada cuatro años hay que elegir presidente y hay que respetar”, agregó.

A pesar de su ilusión y de acuerdo a lo que señaló Yanina Latorre, el Presidente no tendría intenciones de conocerla. “Le pregunté con un poco de vergüenza, le dije que era una pregunta medio pedorra. Hablé con él y le consulté si era verdad que la quería conocer a Furia. ‘¿Qué Furia?’, me contestó”, contó la panelista de LAM.

"Las jubilaciones le han ganado un 4% a la inflación en el primer semestre del gobierno"

“Me dijo que no le gustaba el boxeo. Pensó que Furia era un boxeador. No tenía idea… Le expliqué toda la situación y me dijo ‘mirá, disculpame, no te ofendas, no veo Gran Hermano”, le habría respondido Milei.