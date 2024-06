Glinski planteo una cuestión de privilegio contra la ministra Patricia Bullrich

El diputado nacional por Chubut de “Unión por la Patria”, José Glinski señaló “la cuestión de privilegio es contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En primer lugar, junto con los diputados de “Unión por la Patria” -que formamos parte de la Comisión de Seguridad Interior- presentamos un pedido de informes para que la ministra rinda cuentas y responda sobre un hecho que – a priori- es administrativo como echar a su Subsecretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro”.

“Sin embargo, la misma ministra reveló que esa renuncia estaba vinculada con un hecho de corrupción dentro del Gobierno que ella forma parte y que preside Javier Milei”, agregó.

“También, la ministra que el hecho de corrupción fue presentado ante la Oficina anticorrupción del Poder Ejecutivo. Nosotros queremos saber los motivos y entender las razones de la ministra de Seguridad para no radicar la correspondiente denuncia penal de un hecho que supone un delito grave”, reprochó.

“En la segunda parte del pedido de informes, también alertamos sobre el doble estándar de la ministra que -ante un hecho de corrupción- hay apenas una presentación. Mientras que el 12 de junio, cuando miles de manifestantes se expresaban -libremente- en la plaza de “Los Dos Congresos” y un grupo de diputados de nuestro espacio se acercaron a manifestarse; la ministra utilizó -fuera de cualquier estándar de uso progresivo y racional de la fuerza- a las Fuerzas Federales para ‘hacer política’ y reprimió a los manifestantes de la plaza y a nuestros colegas legisladores”, repasó.

“Además, que se iban a radicar denuncias penales en el contexto de un ‘Golpe de Estado’. Me pregunto si se llevaron a cabo detenciones en el criterio que estaban atentando con la democracia en contra de manifestantes, vendedores ambulantes. También, si los privaron de la libertad y si golpearon a los ciudadanos que estaban allí presentes. ¿Cómo puede la ministra explicar este doble estándar?, interrogó.

“Como ex jefe de una Fuerza de Seguridad, no había criterios suficientes para tirar gases lacrimógenos en los rostros de diputados y diputadas que solamente querían manifestarse. Entonces, me pregunto si vamos a seguir permitiendo este doble estándar que tiene la ministra de Seguridad de la Nación. Le exigimos que responda el pedido de informes y que si un funcionario comete delitos, se haga la denuncia en la Justicia Federal”, afirmó -finalmente- el diputado nacional José Glinski.