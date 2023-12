UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

Esa fue la cita que a más de uno se le vino a la cabeza en Rawson al ver que el local donde funcionaba hasta hace días atrás el ‘Frente Renovador Chubut’ está en alquiler. El lugar supo ser hasta, hace poco tiempo, escenario de reuniones políticas con la asistencia de los máximos referentes de esa fuerza, como el ex gobernador Mariano Arcioni.

Incluso en más de una oportunidad se anunció que el excandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, y fundador del espacio, vendría a la capital de Chubut para inaugurar las instalaciones. Tal visita nunca se dio y en función de los resultados del balotaje del 19 de noviembre tampoco se dará; mucho menos ahora, que el Frente Renovador Chubut se quedó sin sede, al menos en un lugar estratégico como es el local que ahora se ofrece sobre la avenida de ingreso a Rawson, por la ruta que une la capital provincial con la ciudad de Trelew.

La motosierra de Nacho Torres: ya se dieron de baja 1800 ingresos al Estado de los últimos seis meses

¿Se terminó el interés político para seguir con los postulados de Massa, o se terminaron los fondos a tal punto que no se puede pagar el alquiler? “No hay plata”, diría Milei, desde la vereda de enfrente. La respuesta seguramente la darán los referentes del massismo (si es que sobrevive una corriente política con ese nombre) en Chubut.

¿Y SI CUENTAN LAS MANOS LEVANTADAS?

Hay todo un problema con el sistema de votación de la Legislatura, que es informático y requiere que los diputados aprieten un botón determinado a la hora de expresar su posición, negativa o positiva, sobre los temas que están en tratamiento. Sin embargo, el software utilizado parece que es complejo, porque nunca queda muy claro cómo vota cada diputado, ya que se lee solo el resultado final, dando por aprobado o rechazado el tema en tratamiento. A esto se suma que los legisladores nuevos no conocen todavía que tecla apretar para fijar su posición, entre otros inconvenientes.

Nacho Torres se reunió con Milei y le presentó una propuesta vinculada al impuesto a las ganancias

El tema volvió a plantearse en la última sesión, cuando el diputado Emanuel Coliñir, de Unión por la Patria, pidió que las votaciones fueran nominales para conocer la postura de cada legislador frente al proyecto de nuevo endeudamiento, impulsado por el oficialismo. La respuesta fue que la votación de por sí es nominal, ya que cada diputado debe pulsar desde su banca por ‘sí’ o por ‘no’, pero igualmente se pidió la votación individual de cada artículo, derivando en una votación muy extensa, ya que cada punto del proyecto debía ser aprobado o rechazado por cada uno de los 27 diputados.

Todo indica que deberán invertir en un nuevo sistema de votación, aunque tomando en cuenta los pedidos de austeridad impulsado por el gobernador Torres, recortando gastos de la Legislatura, todo indicaría que deberán volver a la vieja técnica de contar las manitos levantadas en cada votación, como para ahorrar en tiempos tan complejos como los que corren.

Torres anunció una ley de transparencia en la obra pública y una audiencia para mostrar quién se "choreó" adelantos

SIERRA LES CIERRA LA PUERTA

Un nuevo capítulo protagonizó uno de los personajes centrales de las primeras semanas del nuevo período institucional, es decir Ángel Sierra, el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APEL). En esta oportunidad, el dirigente se sintió ofendido cuando la secretaria legislativa, Valeria Romero, le envió una nota para solicitarle que devuelva la llave de la oficina de la comisión paritaria permanente, que funciona en la planta baja del edificio.

La respuesta de Sierra, que fue secretario de esa comisión, resultó Insólita, manifestándose ofendido y denunciando un ataque a la entidad que dirige (que no tiene personería gremial), ya que por tradición esa oficina ha funcionado como sede de la APEL durante los últimos años.

En un mensaje navideño, Nacho Torres valoró la cultura del trabajo y el esfuerzo

Lo llamativo de la situación es que se trata de una oficina de un edificio público, como la Legislatura, albergando a una entidad que representa a los trabajadores legislativos. Es como si la sede de ATE o cualquier otro gremio del Estado debiera funcionar, por exigencias de sus dirigentes, en un espacio perteneciente a la provincia, sin pagar el alquiler correspondiente. ¿No será mucho?

NI SIQUIERA HIZO FALTA NI EL AYUDANTE WATSON

Si decimos que Sierra fue protagonista de estas primeras semanas del nuevo período institucional es porque ese estrellato lo mostró también con un rol más que destacado en el escándalo de las recategorizaciones de empleados legislativos, sin la resolución previa. Tal como informó ADNSUR en primicia exclusiva, fue el propio Sierra quien firmó la nota dirigida al área de Boletín Oficial para su publicación, según consta en la nota presentada por la directora general de Registro de la Provincia. Por ese tema, la Legislatura abrió un sumario interno, mientras el dirigente se encuentra en uso de licencia.

El detalle del decreto de Nacho Torres: se caen todos los ingresos al estado de los últimos 6 meses y se dan de baja todos los contratos

Tal como se indicó desde este espacio la semana pasada, cuando se hablaba de una “mano negra” y se impulsaba la investigación para detectar al responsable de la publicación ilegal de esos ascensos, no era necesario contratar a Sherlock Holmes para determinar rápido la cadena de responsabilidades.

EL CONCEJAL LIBERTARIO QUE QUIERE SEGUIR EL EJEMPLO DE NACHO TORRES

En la primera sesión ordinaria con el nuevo cuerpo de concejales de Comodoro Rivadavia, hubo viejos y reiterados debates. Uno de ellos fue el planteado por el concejal Omar Lattanzio, que hoy representa al sector libertario (luego de que 4 años atrás ingresara a través de Juntos por el Cambio), quien en una larga exposición para defenderse cuando lo tildan de “demagogo”, propuso que los concejales donen parte de sus sueldos, siguiendo el ejemplo del gobernador Ignacio Torres, para destinar a los jubilados.

La devaluación y las cuentas de Chubut: efecto neutro en diciembre, con mejoras a partir de enero

“Estamos ganando 1.200.000 pesos y muchos sectores no llegan a esa cifra, los empleados municipales de categoría 24 (la más alta) ganan 250.000”, comparó el edil, quien además se hizo eco del pedido de los jubilados del estado municipal que se movilizaron en la semana, para pedir ser incluidos en el bono de 100.000 pesos que cobrarán los activos.

“El gobernador Ignacio Torres dijo que va a donar su sueldo durante un año y creo que nosotros también deberíamos tener un gesto, de donar al menos una parte, el 70 u 80%, lo podemos consensuar, pero creo que los integrantes de Juntos pro el Cambio me van a apoyar”, dijo en referencia al ejemplo planteado por el gobernador.

“Hay comedores con los que podemos colaborar, o aportar una parte para los jubilados o gente que vende pollos y empanadas para poder atender a sus hijos con problemas de salud”, enfatizó Lattanzio.

Glinski: "Tengo la sensación de que quieren cerrar el Congreso, se parece al Perú de Fujimori"

También aludió a que la partida del municipio para publicidad y propaganda, por 410 millones de pesos, debería redirigirse hacia esos fines, algo en lo que que el intendente Othar Macharahsvili ya se anticipó. Siguiendo el ejemplo planteado por Javier Milei a nivel nacional, suspendió esas partidas para el período enero-marzo de 2024.

Y AL FINAL, LO VOLVIERON A TILDAR DE DEMAGOGO

Las respuestas no se hicieron esperar, ya que quien recogió el guante fue Marcos Panquilto, nuevo presidente de la banca peronista, ahora denominada ‘Arriba Chubut’. El ‘mono’ aseguró que Lattanzio. “sí hace demagogia” y recordó además que el pasado político de Lattanzio incluye una estación más, ya que años atrás, reveló, fue afiliado peronista.

“Lo escuché hablar de Raúl Alfonsín y así se llamaba su bloque, pero ahora es libertario y por eso puso un león de peluche en su banca”, recordó Panquilto. “Habla del bono de los jubilados, pero no de la devaluación que hizo Milei y a los que más perjudica es a los jubilados”, apuntó.

Echelini: “El decreto de Milei estrangula el derecho a huelga” y habilita “despidos sin indemnizaciones”

“Lattanzio dice que somos la casta, pero parece que le gustó el calorcito de la banca, porque se las ingenió para repetir, aprendió bastante en 4 años. Le gusta la rosca”, apuntó.

Otro de los que tildó la iniciativa como “demagogia” fue Maximiliano Sampaoli, el flamante viceintendente y presidente del Concejo, quien fue consultado por medios periodísticos sobre la propuesta de donación de sueldo y cuestionó la iniciativa.

Lattanzio volvió a replicar y reconoció que fue peronista hasta el día de la quema del cajón de Herminio, en un acto político en 1983. “Y ahora me fui del radicalismo porque en 4 años que estuve en la banca, jamás me apoyó. Para lo único que me llamó el radicalismo fue para preguntarme el nombre de los chicos que trabajaban conmigo, para sacarles el 5% de sus sueldos”, criticó.

Milei con Mirtha: el Presidente defendió el DNU y reafirmó su convicción de "terminar con la inflación"

Y añadió: “Si quieren llamarme demagogo, que lo hagan, porque para mí es un orgullo por todas las cosas que estoy haciendo. Lo único que propongo es que si tenemos posibilidad de donar parte de nuestro sueldo, que por lo que se hace acá es un montón de plata. Si no lo quieren hacer, díganme que estoy loco”, concluyó. "NO TIREMOS LA BANCA A LA PRENSA O A LOS CHANCHOS"

No terminó ahí, porque a su turno, Tomás Buffa, referente del radicalismo local, tiró por elevación contra el planteo del edil libertario. “El discurso como un activo de la política es lo que nos está degradando -apuntó- y nos hace perder la representatividad, pero creo que debemos honrar a nuestra banca y no tirarla a la prensa, o a los chanchos simplemente para quedar bien, o que me aplaudan. Hay que ser muy respetuosos porque hoy circunstancialmente estamos nosotros, pero también hay gente que hizo mucho por esta ciudad y ocupó estas bancas”.

Nacho Torres confirmó que donará su sueldo por un año

La discusión continuó por carriles conocidos en los últimos años, con responsabilidades repartidas hacia Milei, Macri o el kierchnerismo, según hablara uno u otro sector.

“TODOS LE PEGAN A YPF ¿A CAMBIO DE QUÉ?”

Uno de los que puso el foco en el ámbito hidrocarburífero, desde su banca de concejal, fue el ex ministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré, quien se refirió en su primera sesión a los dichos del gobernador Ignacio Torres respecto de la posible quita de áreas a YPF en Chubut: “Le pegan a YPF como si fuera la única concesionaria en la provincia, pero quiero escuchar a cambio de qué se van a quitar esas áreas, cuál es la empresa que va a venir a invertir en la provincia -planteó el concejal de Arriba Chubut-. ¿Con qué espaldas? Es lo que me preocupa, porque tenemos la principal empresa de la Argentina que es YPF como inversionista del Estado y le estamos pegando, ¿a cambio de qué? ¿Quién va a salir al exterior a buscar inversiones internacionales? No escucho que nadie explique esas cosas, porque hay muchos puestos de trabajo en juego”.

Nacho Torres: "El camino de circunvalación de Comodoro es una obra fundamental como también la del acueducto"

Cufré también reivindicó la recuperación de la empresa en 2012, con la primera reversión de áreas en su gestión en la cartera provincial.

El edil también apuntó contra los cantos de sirena de los que dicen que “van contra la casta y después nos encontramos con que la casta está en el gobierno”, o “los que dicen que quieren donar su sueldo como concejal y después, cuando paso por los pasillos, me encuentro con que su despacho es el que más asesores tiene”.