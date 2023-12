La devaluación y las cuentas de Chubut: efecto neutro en diciembre, con mejoras a partir de enero

La delicada situación económica y financiera de Chubut podría tener un principio de alivio a partir de una de las recientes medidas del gobierno de Javier Milei, al menos parcialmente. Sin embargo, el fuerte endeudamiento y la pérdida de recaudación por IVA y Ganancias (y el duro debate de su posible restitución) ponen paños fríos a cualquier expectativa positiva.

El viernes pasado había expectativa en ámbitos oficiales por la liquidación de regalías petroleras, que se ejecuta puntualmente los días 15 de cada mes. Es que, con el nuevo tipo de cambio oficial, en 800 pesos, se esperaba que los 11.000 millones de pesos liquidados en noviembre se transformasen en alrededor de 22.000 millones este mes.

¿Todo resuelto? Si la economía pudiera medirse sólo del lado de los ingresos, la respuesta podría ser afirmativa. Sin embargo, la contracara de los gastos, también atada al dólar, complica mucho la ecuación.

La deuda de Chubut y los vencimientos que insumen el BOCADE y el TIDECH (bonos colocados en 2016 y en 2022, respectivamente) también está atada al tipo de cambio, porque para pagar las cuotas trimestrales se deben convertir los pesos en dólares, que ahora resultan más caros.

“Por un lado hay un ingreso más alto, pero al mismo tiempo la cuota de este bono nos insume un mayor gasto -confiaron desde áreas económicas-. Aunque es una cuota trimestral, el fondo se integra todos los meses y este mes es el de mayor impacto, con un 40% del total. Entonces lo que suma, por un lado, resta por el otro”.

A esto se suma una complicación adicional, porque la conformación del bono exige mantener un fondo equivalente a la cuota trimestral como reserva, lo que significa sostener inmovilizado un equivalente, en pesos, a más de 30 millones de dólares.

En resumen, este mes hay un efecto neutro, para las cuentas de Chubut, con respecto a los resultados de la devaluación.

La perspectiva empieza a mejorar para enero, con una menor obligación financiera que en el último mes del año, aunque la complicación tendrá efecto reiterativo en el final de cada trimestre, ante el pago de las cuotas que tocan durante 2024 (34 millones de dólares en enero, con casi idéntica cuota en abril, en julio y octubre).

ALIVIO PARA LOS MUNICIPIOS

Quienes sí se verán directamente revitalizados por el efecto ‘dólar más alto’ son los municipios, que reciben el 16% del total de ingresos por regalías. En este caso, salvo situaciones financieras previas, el aumento les llegará sin restricciones.

Desde Fontana 50 (es un decir, porque la Casa de Gobierno de Chubut todavía no resurgió de sus cenizas) miran con atención este dato, ya que desde algunas jurisdicciones se estaba solicitando ayuda para afrontar el pago de aguinaldos, por lo que el refuerzo de ingresos llega en un momento más que oportuno.

En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, se poyectó un ingreso de 15.000 millones de pesos por regalías petroleras para el año 2024, pero el cálculo se hizo sobre una estimación del dólar oficial a 486 pesos. De este modo, los recursos subirían de forma considerable, siempre que el petróleo mantenga su valor.

En diciembre, a la urbe petrolera le hubiera correspondido recibir por regalías petroleras (sin contar los fondos adicionales de la ley de Hidrocarburos) unos 730 millones de pesos. Con el nuevo tipo de cambio, esa cifra debería duplicarse.

Hay otro elemento que podría empezar a impactar de un modo más positivo aún, tanto para la provincia como para los municipios. La suba de precios de los combustibles, que ya superaron largamente a la inflación y todavía podrían escalar otro 35% para alinearse con la paridad internacional, ya eliminó la razón de ser del ‘barril criollo’.

Por aquel instrumento, que era parte del esquema para sostener los precios de “300 mangos por litro” (como dijo Massa en la campaña), Neuquén recibía 58 dólares por barril y Chubut, 63, a la hora de tomar la referencia para liquidar las regalías petroleras. Liberados los precios de la nafta y el gasoil, ya no hay razón para que las provincias sigan sacrificando sus ingresos. Cuando las regalías se liquiden sobre 80 dólares o lo marque en cada mes el mercado internacional, el ingreso tendrá un nuevo salto positivo (salvo en los momentos en que la cotización internacional caiga, algo que no ocurrió desde el año 2021 y la recuperación pos pandemia).

LA DANZA DEL AGUINALDO Y LA DISPUTA SALARIAL QUE VIENE

Entre las discusiones que deberá afrontar la nueva gestión económica ocupa un tema central la negociación salarial con los gremios estatales. Si ya antes de diciembre las recomposiciones salariales decretadas por el anterior gobierno perdían claramente frente a la inflación, la suba de precios de la última semana multiplicará la intensidad y argumentación de esos reclamos por dos.

En el cálculo previo del gobierno de Ignacio Torres se incluía el mayor ingreso económico por corrección del tipo de cambio, pero ahora deberán maniobrar para que los mayores recursos alcancen para garantizar el inicio de clases en tiempo y forma, además de atender todo el frente de endeudamiento.

Los gremios ya están golpeando a la puerta de la flamante administración y si bien reconocen que el nuevo mandatario ha mostrado predisposición al diálogo, ese ‘crédito a favor’ tiene fecha de vencimiento, vinculada a la aparición de respuestas concretas en el corto plazo.

Antes de la discusión salarial 2024, el gobierno tiene que resolver todavía un tema no menor, que es el pago de aguinaldos de diciembre. En ese plano, hubo una aclaración importante, frente a los dichos del ex gobernador Arcioni, quien horas antes de dejar el gobierno dijo que “tenía todo listo para pagar, pero Torres me dijo que espere porque lo iba a pagar él”.

La afirmación encontró desmentidas y enojo en el nuevo equipo económico. “Los fondos de libre disponibilidad que había en la caja no llegaban a 3.000 millones y la masa del medio aguinaldo es de más de 16.000 millones -contaron desde la nueva administración-. Era imposible pagar, salvo que se tomara una deuda del Banco Chubut, que debe devolverse en muy pocos días y con altos intereses”.

La aclaración fue importante porque el contraste entre los dichos del ex gobernador y la escalada de precios de la última semana incrementó la bronca de los agentes públicos, que ven licuarse el poder adquisitivo de esos haberes, con la frustrante sensación de que podrían haberlo tenido días antes. Sin embargo, se aclaró, “la plata nunca estuvo”. Ahora, se estima que el pago podría integrarse la semana próxima.

A esto se suma un capítulo adicional, con el vencimiento de 7.000 millones de pesos correspondientes al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (ese monto incluye parte de la devolución de préstamo tomando en mayo, para pagar el aguinaldo de junio). Esa deuda todavía no se pudo prorrogar para el año próximo.

“El problema es que el Fondo Fiduciario se extingue en diciembre de 2024 y por ley, todas las provincias deberían cancelar sus deudas antes de esa fecha, por eso es difícil postergar los vencimientos -confió uno de los negociadores de la provincia en ese ámbito-. Si no se modifica la ley para prorrogar el fondo, va a ser muy difícil que el gobierno nacional nos refinancie”.

Esos vencimientos empezarán a abonarse la próxima semana, a partir del descuento en fondos de coparticipación federal de impuestos.

ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LA DEUDA

Gran parte del funcionamiento de la provincia estará determinado por lo que la nueva gestión pueda obtener en su intento por afrontar el endeudamiento en dólares y en pesos. En diciembre se logró prorrogar un vencimiento de letras adquiridas por la ANSES, por un total de 34 millones de dólares, que fueron reprogramados para diciembre de 2025, junto con instrumentos similares que vencían en los primeros meses de 2024, por un total de 49 millones de dólares.

Esa serie de deudas de corto plazo muestra hasta qué punto los recursos de la provincia eran insuficientes para cumplir con las obligaciones básicas, ya que las letras se emitían para pagar sueldos y obligaciones corrientes.

Sin embargo, la deuda que más preocupa de cara a los próximos meses es aún más voluminosa. Entre el BOCADE y el TIDECH, Chubut deberá desembolsar fondos por 171 millones de dólares, con vencimientos trimestrales que empiezan a impactar en enero, con 34 y en febrero, con casi 9 millones de dólares, para cada uno de los bonos.

Por eso, desde Economía apuntan a obtener la autorización para colocar un nuevo bono, de hasta 200 millones de dólares, para afrontar el pago de esos vencimientos. Sin embargo, el objetivo no es emitirlo, ya que el Riesgo País implica para Argentina y sus provincias un fuerte encarecimiento del crédito.

Si ya la tasa del BOCADE era alta, en tanto se negoció en el 7,75% (luego se redujo algunas décimas en el “reperfilamiento” de la gestión anterior), hoy salir a buscar un nuevo crédito para pagar el anterior sería mucho más costoso. Sin embargo, la idea sería contar con la autorización, a la espera de una “ventana” oportuna, en la que se pueda obtener una tasa conveniente, para poder cancelar las cuotas trimestrales sin paralizar el funcionamiento del Estado.

En ese plano, aclararon desde Economía días atrás, en el encuentro con legisladores provinciales, “no se busca incrementar el stock de deuda, sino un crédito para cancelar los pagos anteriores, calzando la toma del nuevo crédito con los vencimientos trimestrales”.

LOS RECORTES DE NACIÓN Y LA PÉRDIDA POR IVA Y GANANCIAS: ¿AVANZARÁ LA PROPUESTA ALTERNATIVA DE TORRES?

Una última ‘estación’ en el recorrido por el mapa económico de Chubut y sus desafíos para 2024 refiere a los recortes que dispuso el gobierno nacional, en lo que respecta a transferencias discrecionales. Ene se ítem se incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de los que esta provincia no ha sido una especial beneficiaria, en ninguno de los gobiernos anteriores.

Si bien hay otros rubros dentro de ese concepto, con ingresos que forman parte de los envíos de coparticipación federal, esos recursos representan no más del 2% del total por esa vía, por lo que el recorte en sí mismo no plantea un gran problema para Chubut. “Es la medida que menos nos preocupa”, había dicho el gobernador Ignacio Torres durante su paso por Comodoro, el Día del Petróleo.

Sin embargo, la preocupación está centrada por los efectos de la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, que el gobierno nacional ahora apunta a reinstalar, con el argumento de que es una medida que “piden los gobernadores”.

Torres buscó diferenciarse de ese planteo, aunque en la semana el dirigente Walter Rey, bien posicionado en la conducción nacional del gremio bancario, le recordó que él como senador votó en contra de la eliminación del impuesto, que favoreció a 800.000 trabajadores de todo el país.

Por esa vía, Chubut estima una pérdida de unos 50.000 millones de pesos para el año próximo "y va a ser mayor, porque se va actualizando por inflación", según dijeron desde Economía. Sin embargo, en el debate que empezó a partir del proyecto de ley que Caputo enviará al Congreso, hay quienes ponen en duda esas cifras.

Un estudio del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que trabaja para el gremio bancario, asegura que Chubut resignaría solamente 7.000 millones de pesos, equivalente al 2% de su masa de recursos coparticipables. El análisis se extiende a todas las provincias, con conclusiones similares, en busca de restar argumento al pedido de los gobernadores.

Torres pretende despegarse de aquella postura ‘anti-trabajadores’ y apunta a que la merma de recursos se compense a través de un proyecto de ley que presentó en su última etapa como senador, para que Nación coparticipe el impuesto PAIS y otros tributos.

La pulseada legislativa deberá determinar si Nación tendrá que ceder parte de sus recursos, o si se vuelve a castigar a los asalariados para cubrir el déficit provocado a las provincias. Ya sean 50.000 o 7.000 millones, no hay margen para resignar un solo peso, según lo reflejado en esta rápida reseña de las cuentas públicas.

Sin embargo, quedar en esa ‘foto’, la de las manos levantadas para volver a aplicar el impuesto a los salarios, será una postura incómoda, no sólo para el gobernador de Chubut, sino también para los legisladores nacionales que deberán dar la discusión, entre ellos el petrolero Jorge Avila, que históricamente reclamó contra el impuesto a las ganancias aplicado a los salarios.

Acaso la propuesta alternativa, impulsada por el propio mandatario chubutense y acompañada, según reconoció en su discurso inaugural, por Carlos Linares, sea la oportunidad de iniciar su gestión con un sesgo más novedoso, evitando que el ajuste vuelva a apretar los mismos cinturones de siempre.