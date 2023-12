“Una primera impresión, precaria por cierto porque se conoció anoche, le dimos una leída y habrá que hacer después un análisis más profundo, es que hay una modificación sustancial de la ley de Contrato de Trabajo y de leyes conexas -dijo Echelini, en diálogo con ADNSUR -. Se deben analizar punto por punto, pero esto responde a un cambio de paradigma, que ya lo había anticipado Milei en su campaña”.

Echelini advirtió que “la constitucionalidad del decreto es sumamente cuestionable, dudosa”. Y admitió que “hay artículos interesantes, que dan para la discusión y creo que modernizan la ley; pero hay otros artículos que son abusivos y atentan contra la ley, como también algunos artículos redactados a pedido de algún amigo”.

Como ejemplo de lo anterior, el especialista cuestionó la figura de los trabajadores “colaboradores”, que se crea en el artículo 96 del decreto. Ese apartado dice que “el trabajador independiente podrá contar con hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional”.

Milei hablará por cadena nacional para explicar los alcances del decreto de desregulación de la economía

La norma añade: “El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vinculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación”.

Las 30 medidas de desregulación económica que anunció Javier Milei

“Esto me genera muchísimas dudas -cuestionó Ecehlini-. Se crearía un estatus de un trabajador que no sabemos dónde está ubicado. Hay todo un articulado tendiente a regular cuestiones dudosas que no haya necesario incorporarlas a la ley, que estaban construidas dentro del derecho civil”. Para el abogado laboralista, “se perdió una gran oportunidad de modificar seriamente la ley”.

AFECTACIÓN DEL DERECHO A HUELGA

Otro de los alcances de la reforma por decreto que impulsa Milei sobre el derecho laboral es la limitación al derecho a huelga, al exigir el cumplimiento del 75% de los servicios esenciales, entre los que menciona los hospitalarios, distribución de medicamentos, agua y combustibles, entre muchos otros.

“Yo diría que más que limitarlo, lo que hace este decreto con el derecho a huelga es estrangularlo un poco. El derecho a huelga es complicado, primero, porque nuestra Constitución Nacional es de las más abiertas en cuanto a la regulación del derecho a huelga, el artículo 14 bis asegura el derecho a huelga y no le pone ningún tipo de limitante, mientras cuando uno hace un sondeo el derecho comparado, la mayoría de las constituciones tiene algo más. Se establece cuándo se pueden hacer, establecen cuándo se tiene que asegurar los servicios públicos, etc. Eso no está dentro de nuestra Constitución, pero si está regulado en la ley 24.013 y en otras normas que también se tocan”.

Con su gabinete de fondo, Javier Milei ya grabó el mensaje que se emitirá en cadena nacional

De todos modos, advirtió que todas las normas tienen resquicios y las entidades sindicales sabrán buscarlos para ejercer ese derecho, ya que hay muchas huelgas que no necesariamente debenser masivas para generar impactos importantes.

Otro de los alcances se vincula a la desregulación de obras sociales. ”Hay muchas medidas antisindicales, o que apuntan a ponerle un cepo a ciertos manejos sindicales -indicó el abogado-, así que obviamente eso intenta atacar en cierta manera que es la caja sindical. De hecho, me parece que la idea es disciplinarlos a través de la caja, algo que no es nuevo. Menem también lo hizo, desde un ámbito peronista, que es mucho más ‘amigable’, por decirlo de alguna manera, pero también los disciplinó con la caja. Es un poco la idea de este decreto”.

Glinski: "Tengo la sensación de que quieren cerrar el Congreso, se parece al Perú de Fujimori"

“FLACO, SACATE DE ENCIMA TODO LO QUE QUIERAS SIN PAGAR INDEMNIZACIÓN”

Para Echelini, no había razones de urgencia que justifiquen el decreto, por lo que opinó que no pasará el análisis de la comisión bicameral del Congreso, que debe definir el rechazo o ratificación de la norma, en marzo próximo.

“Técnicamente no hay necesidad de urgencia para avanzar sobre este cambio de normas, con lo que yo entiendo que la inconstitucionalidad se impone y yo creo que no va a pasar el análisis de la comisión bicameral. Supongo que esté DNU va para atrás, con lo que nos genera serios conflictos, porque muchos empleadores, van a empezar a aplicar este decreto que posiblemente será dejado sin efecto. Esto traería un problema técnico legal muy grave, porque si yo dejo sin efecto el decreto, la pregunta es ‘¿desde cuándo pierde validez?’”.

Privatización de Aerolíneas Argentinas: podría quedar en manos de los empleados

Al fijar un ejemplo concreto, Echelini mencionó que el decreto eliminó las indemnizaciones agravadas, que son las multas por trabajo en negro, o por utilizar la plata de los aportes previsionales en provecho del empleador, entre otras.

“Todo esto es muy grave, porque se está consagrando que el empleador pueda despedir sin pagar nada, porque la norma le está diciendo al empleador ‘flaco, sacate de encima todo lo que quieras y después vemos’, pero si en marzo cae la norma, todas esas indemnizaciones le volverán en contra. Sin perjuicio de los planteos inconstitucionales que los abogados podrán hacer sobre esto”, advirtió.