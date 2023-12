Torres anunció una ley de transparencia en la obra pública y una audiencia para mostrar quien se "choreó" adelantos

Este miércoles por la tarde, en el Hotel Lucania de Comodoro Rivadavia, el gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, brindó una detallada presentación sobre la situación financiera actual de la provincia, remarcando que “el reclamo es justo, porque son miles de millones que perdimos”.

En este sentido, aseguró que "no podemos dejar de hacer obra pública" y planteó que "nos vamos a endeudar a tasas bajas" y si bien dijo que "hay obras que hoy no se pueden hacer porque no hay plata", enumeró las obras que deben terminarse como por ejemplo "la ruta Madryn-Trelew" de la que recordó lleva 18 años.

Y anunció que "vamos a presentar una ley de transparencia de obra pública con una auditoría de corte", revelando que "lo vamos a hacer al anuncio desde un lugar emblemático como es la Casa de Gobierno, que hace dos años fue quemada".

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina