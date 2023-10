En la recta final de una campaña con más silencios que propuestas

TORRES ABRIÓ EL PARAGUAS CON EMPLEADOS DE RENTAS

La semana pasada, el gobernador electo Ignacio Torres junto a su designado ministro de Economía, Facundo Ball, visitó el área de la Dirección de Rentas de la provincia, donde mantuvo una reunión con el actual jefe del área y dialogó con los trabajadores. Durante el encuentro, del que también habría sido parte Marcos Bensimón, la inquietud de los futuros gobernantes fue transmitir tranquilidad a los agentes de la estratégica área de recaudación, al exponer que tienen planes de hacer algún tipo de reforma, pero que esto no va a implicar afectaciones para el trabajo que ellos realizan.

Según trascendió, fue un intento de “abrir el paraguas”, ya que Rentas atravesó una tensa situación meses atrás y estuvo en pie de guerra, cuando sus empleados salieron a resistir el intento del gobernador Mariano Arcioni, del que finalmente desistió, para contratar a una empresa privada que vendría a complementar el trabajo recaudatorio.

Desde el equipo de Torres, precisamente, se intentó transmitir que si bien se buscará apuntalar el trabajo del área, de la que depende un tercio de los ingresos provinciales, no sería con objetivos similares al que fue objeto de polémica en los primeros meses de este año.

¿Les habrá dicho una frase a lo Mascherano, al estilo de… “ustedes se convertirán en héroes?”

MÁS NOMBRES PARA EL GABINETE

Un nombre que empieza a reunir fichas para sumarse al futuro gabinete de Torres es el de Maximiliano Valle, joven dirigente de Rawson que compitió por la intendencia y resultó segundo, mientras que recientemente se transformó en la cara visible del grupo que ganó la conducción en la cooperativa de servicios de la ciudad capital.

Valle mantiene una buena relación con el gobernador electo y no sería sorpresivo que tenga participación en el futuro gabinete, mientras que una de las áreas en la que se lo señala es en la de Desarrollo Social, en alguna subsecretaría, ya que para ese ministerio el actual senador tiene reservado el nombre de una mujer de la zona de Trelew.

EL DEBATE QUE NO FUE

Tal como se había anticipado desde esta columna, las dudas existentes en torno a la decisión de Jorge Avila en cuanto al debate convocado por la Universidad en Esquel se terminaron despejando con la negativa del dirigente petrolero, que al igual que César Treffinger, desistió de participar.

El tema fue abordado en la rueda de prensa del jueves último en Comodoro, cuando por la mañana se desarrolló un acto de presentación de candidatos a la diputación nacional de Juntos por el Cambio, como previa a la visita que encabezó Patricia Bullrich por la tarde.

“No voy a ir a pelearme con Glinski cuando él dice que hay una ley para proteger a la cuenca y no sabe lo que está hablando, es muy difícil y no me voy a prestar a discutir con gente que no conoce la industria petrolera”, justificó Avila en ese encuentro, al insistir en que por su sector ofrecieron la participación de Fabiana Vázquez, la candidata en segundo término. “La provincia no se va a golpear más porque nosotros no vayamos, ya está golpeada”, justificó.

LA PELUCA DE MILEI

Por su parte, Glinski había cuestionado la negativa de sus adversarios: “A diferencia de lo que pasó a nivel nacional, que pudimos ver a los representantes de todos los partidos, en Chubut las otras fuerzas políticas parecen esconderse, no dan notas y no quieren debatir en público, quizás porque no están conformes con el espacio al que representan”, había asegurado el candidato de Unión por la Patria.

Quien no hizo ninguna consideración sobre el tema fue César Treffinger, quien mantiene un marcado perfil bajo en la campaña, tal como había señalado ADNSUR en su columna política semanas atrás, al referir que tanto él como Avila parecían ausentes en la campaña. Mientras el dirigente petrolero comenzó a tener una presencia más activa a través de gacetilas de prensa y un equipo propio de comunicación, el líder libertario sigue sin apariciones y todo indica que será la tónica en esta última semana.

Fue por eso que el candidato de Unión por la Patria también le endilgó, en los últimos días, que “está escondido debajo de la peluca de Milei”.

FEDERICO ES PRIMO DE ROGELIO, O ROGELIO ES PRIMO DE ÉL

Durante el acto encabezado por la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, en instalaciones de Petroleros en km.5, ‘la Pato’ tuvo un momento en el que pareció abrir un nuevo capítulo en las vinculaciones familiares. Es que cuando mencionaba a los candidatos de su espacio en la Patagonia, al destacar a Claudio Vidal por desplazar al kirchnerismo después de muchos años en Santa Cruz y seguir hacia el sur por Tierra del Fuego, mencionó al candidato a vicegobernador, Federico Frigerio.

“Acá tenemos a nuestro candidato muy ligado a esta zona –dijo Bullrich en su alocución-, porque se llama Frigerio y es primo de Rogelio… o Rogelio es primo de él y va a ser nuestro candidato en Tierra del Fuego. Y el ‘Loma’, en Chubut, juntos para defender la Patagonia”, continuó.

Quedaron dos dudas tras el revelador dato. Uno, ¿qué vincula a Frigerio con Comodoro? La referencia puede ubicarse en torno al rol que ocupó el político desarrollista en los primeros meses del gobierno de Arturo Frondizi, cuando se firmaron los contratos petroleros que crearon una gran inversión de compañías extranjeras, en contrato con YPF, lo que provocó en la ciudad el llamado ‘boom petrolero’.

La respuesta es menos clara de cara a la segunda pregunta: ¿Es posible que Federico sea primo de Rogelio, pero que Rogelio no sea primo de Federico? Fue lo que pareció dejar entrever Patricia, con su alternativa de “…o Rogelio es primo de él”.

LA UCR DE CHUBUT SE ALINEÓ DETRÁS DE BULLRICH

Previo a la llegada a Comodoro Rivadavia de la candidata a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en Trelew hubo un encuentro propiciado por el intendente electo, Gerardo Merino, que reunió a dirigentes y militantes del radicalismo.

Junto a Merino se destacó la participación del ex gobernador de Chubut, Carlos Maestro, quien además es candidato al Parlasur por el Distrito Regional en la boleta de Juntos por el Cambio para las elecciones del próximo 22 de octubre. Ambos estuvieron posteriormente en Comodoro Rivadavia, donde participaron de la intensa jornada realizada en la urbe petrolera.

“Nos juntamos toda la militancia de la Unión Cívica Radical en nuestro Comité para mostrar nuestro apoyo a la candidatura de @patobullrich y @luispetriok. Necesitamos el acompañamiento de Provincia junto a @nachotorresch y de Nación para sacar a Trelew adelante. Es ahora y para siempre”, escribió el intendente electo de la ciudad en sus redes sociales, acompañando el texto con varias fotografías.

En las imágenes, tomadas en el interior del Comité Trelew de la UCR, se observan las presencias de la titular de la UCR local, Florencia Rossi, y de quienes estarán acompañando a Merino en la Municipalidad de Trelew como el caso de Mariano Hernando, que ya fue anunciado como el futuro secretario de Coordinación de Gabinete del municipio a partir del 10 de diciembre.

También estuvieron presentes concejales electos de la ciudad, siendo Claudia Solís una de ellas y otros referentes del radicalismo como Orlando Vera, actual diputado provincial suplente electo, y Miguel Ramos, entre otros.

VAMOS, QUE FALTA MENOS…

La eterna transición que se vive en Trelew desde el mes de abril va llegando a su fin, con la confirmación de las primeras fechas en relación al cambio de conducción política que habrá tanto en la Municipalidad como en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Si bien las nuevas autoridades asumirán recién el 10 de diciembre, antes de que eso ocurra se deben cumplir ciertas formalidades. Por eso tanto el intendente electo, Gerardo Merino, como los concejales que también fueron votados aquel lejanísimo 16 de abril, están muy contentos por estas horas, al confirmarse que antes de terminar el mes de noviembre recibirán los diplomas que los acredita como autoridades electas de la ciudad. Es que el Tribunal Electoral Municipal está trabajando para poder realizar ese acto protocolar el viernes 24 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el recinto del Concejo Deliberante.

La entrega de esos diplomas es el paso previo al acto de jura del nuevo intendente que, hasta el momento, se concretará el mismo 10 de diciembre pero en instalaciones del Teatro Español, un espacio muy querido por Gerardo Merino y su gente, además del propio gobernador electo de Chubut, Ignacio ‘Nacho’ Torres. Es que ese lugar tan emblemático para la ciudad fue siempre el escenario elegido para realizar todos los cierres de campaña de Juntos por el Cambio a lo largo de las elecciones de este 2023.

EN TRELEW SIGUE SIN SALVARSE NADIE

Primero le tocó al intendente electo, Gerardo Merino, ser blanco de los delincuentes cuando le robaron la rueda de auxilio de su vehículo, estacionado en pleno centro de la ciudad. Días después, el que se convirtió en víctima de los amigos de lo ajeno fue el designado coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Trelew, a partir del 10 de diciembre, Mariano Hernando.

Al estrecho colaborador de Merino le violentaron la puerta de una panadería que es de su propiedad y que está ubicada en una transitada arteria comercial. El hecho ocurrió durante la madrugada de uno de los días de la semana que pasó y fueron los vecinos, del comercio, los que dieron aviso a la policía, al escuchar que sonaba la alarma.

Pese a ello los ladrones alcanzaron a llevarse dinero que había en la caja registradora, consistente en el cambio que quedaba del día anterior. Por lo que todo se concentró en ver qué grabaron las cámaras de seguridad.

Si bien Merino recuperó días después su rueda de auxilio, a Hernando no le fue tan bien porque debió hacer frente a los daños que le produjeron en su panadería. Y al igual que su jefe político, el funcionario dijo que la inseguridad lo afectó “como un vecino más”, por lo que indicó que es un tema a encarar de manera firme.

Cómo se ve, en Trelew sigue sin salvarse nadie...