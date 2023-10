Linares: “Lo de Insaurralde no va a afectar la elección de Massa”

El senador Carlos Linares opinó este lunes que las denuncias por corrupción que involucran a Martín Insaurralde no tendrán mayor incidencia sobre las posibilidades electorales de Sergio Massa, a quien valoró por su participación en el debate del domingo por la noche.

“Los debates no permiten que los candidatos expresen totalmente sus ideas y propuestas, por el poco tiempo que se les asigna –evaluó-. Uno lo ve a Massa con una propuesta de gobierno y es una persona que está gobernando y sabe cómo está el país y lo que se necesita para salir adelante. Del otro lado, lo que ya conocemos. Me asusta un poco la poca idea que tienen del funcionamiento del Estado “, aseguró, en referencia a los candidatos de la oposición.

Linares reconoció, sin embargo, que frente a este tipo de instancias “cada uno tiene su corazoncito y ve lo que dice el candidato propio de la mejor manera, pero no así lo que dicen los otros candidatos. Lo vi completo, pero yo no creo que los debates por este sistema sean muy influyentes en la gente”.

Cómo votaron los senadores chubutenses la reforma del Impuesto a las Ganancias

Consultado si en todo caso podrían incidir sobre los indecisos, aseguró que le resulta difícil creer que faltando 15 días para la elección haya gente que no tiene su voto definido. “Puede ser que algunos no quieran decir por quién van a votar cuando les preguntan, pero no creo que haya tanta indefinición. Las variantes son claras y muy diferentes: por un lado, una derecha anti educación pública, anti derechos laborales y del otro lado, un candidato que valora el rol del Estado, como creemos desde el peronismo. Son visiones muy diferentes”.

Capitanich busca trabajo después de perder las elecciones: "Si alguien sabe de algo, me avisa"

“LO DE INSAURRALDE NO AFECTA A MASSA”

Ante la consulta de si el escándalo del ‘yate-gate’ y las denuncias contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito podrían afectar las posibilidades electorales de Massa, Linares opinó que no genera un impacto directo en la elección:

“Yo no creo que le afecte puntualmente a Massa. Sí me parece que es un tema preocupante para la sociedad, ni siquiera lo pongo en relación a un partido político. Una persona que lleva ese tipo de vida, suponiendo que pueda explicar el origen de la plata, no tiene nada que estar haciendo en ese lugar, cuando se trata de un funcionario público, que cumple un rol en un gobierno. Cuando estás en política, todo es público, te guste o no, porque a la gente le interesa saber desde que te levantás hasta que te acostás. El que no lo entienda así, se equivocó de profesión”.

Los candidatos a la Presidencia de la Nación debatieron a días de las elecciones

Respecto de su pálpito para la elección del 22 de octubre, el ex intendente de Comodoro aseguró que “va a haber un balotaje entre Massa y Milei; pensamos que Sergio va a salir muy bien posicionado en esta elección y veremos después el voto que quedará dando vueltas, hacia qué lado se inclina; pero va a ser un final con muchas expectativas para Sergio Massa”.