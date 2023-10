El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni dijo que habla día por medio con Ignacio Torres, quien asumirá en su lugar en diciembre, y que están avanzando en la coordinación de la ley para renegociar la deuda. Dijo desconocer sus expresiones sobre un censo de empleados públicos para dar de baja nombramientos y le pidió que deje el tono de campaña.

"Con 'Nacho', hablo día por medio. Estamos teniendo un 'Transición' respetuosa e institucional y los comentarios críticos(sobre funcionarios refugiados en el Gobierno) no hablan bien de él", señaló.

"El Gobernador electo necesita un reperfilamiento de deuda que se lo vamos a dar. Yo no voy a hacer lo que me hicieron ni lo que no me gusta que me hagan. Incluso el partido político del Gobernador electo no nos dio -durante 3 años- la renegociación de la deuda para que la provincia se asfixie económicamente. Lo vamos a autorizar. Le vamos a dar todas las herramientas", anticipó.

En su caso , dijo "soy muy respetuoso, no soy de andar vociferando. Ya terminó la campaña y ahora necesitamos decisiones políticas o Políticas de Estado", aseguró.

"El lunes o martes, Torres me va a entregar sus proyectos para ver el reperfilamiento de la deuda. La provincia se desendeudó en más del 50%, se recuperó la capacidad de crédito, les dejamos obras, recomposición salarial y pagandole a todos los proveedores", enumeró.

Y aclaró "si no estás capacitado, no trabajes porque trabajar es ponerse al frente. Si pensaste en que te ibas a encontrar con Noruega o Finlandia, estás equivocado. Acá hay que trabajar poniendo la cara y lo que hay que poner para sacar adelante a esta provincia", afirmó.

Panorama político

Sobre las elecciones nacionales, dijo que "con el Debate, quedó en claro las posturas de los candidatos. Me parece que Sergio Massa es el candidato más sólido en cuanto a propuestas sinceras y con proyección a futuro. Por todas las encuestas, habrá un ballotage entre el ministro de Economía, Sergio Massa y el libertario, Javier Milei", consideró.

Consultado por el escándalo nacional por las fotos del dirigente bonaerense Martin Insaurralde sostuvo "no creo que haya consecuencias con el caso Insaurralde porque es una cuestión personal y desafortunada. La gente está muy enojada pero se tiene que enojar con quien cometió esa barbaridad. No se puede involucrar a toda Política, los periodistas, la Policía o los jueces. Es una cuestión que el sr. Insaurralde tendrá que dar explicaciones y rendir cuentas ante la sociedad. Las medidas de renuncia fueron acertadas. No se puede generalizar en un hecho desafortunado", evaluó.

Consultado por la ausencia del intendente comodorense Juan Pablo Luque en el acto, dijo "déjenlo a Luque que debe estar de vacaciones", disparó.

Sobre el cierre de la campaña, indicó "seguro va a venir Massa en los próximos días como tenemos la presencia ahora de las autoridades de la Secretaría de Energía", adelantó.

Hidrógeno

Por otro lado, Arcioni expresó “en Chubut, Comodoro Rivadavia fue tenida en cuenta en la reunión con las provincias productoras e hidrocarburíferas. Comodoro Rivadavia es una ciudad cabecera en materia de hidrógeno”.

“Contamos con la presencia de la Dra. Flavia Royón, Secretaria de Energía de la Nación; Mercedes Marcó del Pont de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y a los representantes de las empresas CAPSA y otras que -a través de una iniciativa privada- están poniendo a Chubut como pioneros en materia energética en este proceso de reconversión que estamos viviendo”, detalló.

“Chubut tiene una diversificación excepcional de la matriz energética no solamente en hidrocarburos sino también en gas, energías renovables y eólicas. Ante la crisis mundial de energía, Argentina puso el ojo y -en especial- a la provincia de Chubut en esta reconversión o transformación energética", destacó.