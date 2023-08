El presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Juan Aguilar, anunció que tras las marcadas diferencias dentro del bloque oficialista decidió renunciar por lo que conformará su propio espacio.

“Hay muchas diferencias dentro del bloque, no me siento cómodo”, declaró Aguilar, quien además informó que “ya se lo comuniqué al intendente (Adrián) Maderna”.

La decisión de alejarse del bloque, que ya venía desmembrándose, se dio tras la sesión que este jueves desarrolló el Concejo Deliberante, en la que el madernismo no logró conseguir la mayoría especial para derogar un artículo de urgente tratamiento por lo que quedará autorizado, a partir de este viernes, de forma automática un aumento tarifario por el período septiembre, octubre y noviembre del 2022.

Sólo se lograron seis de los siete votos necesarios para conseguir esa mayoría especial.

Por eso y tras la polémica sesión, Aguilar explicó su decisión al indicar que “esto no es contra nadie en particular, pero nuestro bloque hoy votó partido” y lamentó que “hoy se podría haber abierto otra posibilidad de discutir los expedientes de otra forma y eso no pasó”.

“No fue satisfactorio sinceramente que nuestro bloque votara divido” señaló y reveló que ante tal situación “lo llamé al intendente (Adrián Maderna) para expresarle que voy a presentar mi renuncia al bloque porque no podemos tener estas diferencias de criterios en temas tan importantes”.

También transmitió Aguilar que “mi compromiso con el intendente sigue tal cual como hasta ahora”, pero remarcó que “me cuesta mucho mantener estas contradicciones en temas tan importantes como lo es por ejemplo todo lo referido a la Cooperativa Eléctrica”.

“Creo que lo más sano va a ser eso”, dijo en relación a conformar su propio bloque.