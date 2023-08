En un acto de la CGT, Massa aseguró: "Voy a ser el Presidente de los trabajadores"

A pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Sergio Massa participó en un acto junto a la CGT en Tortuguitas, donde pronunció un discurso centrándose en la importancia del trabajador. Durante su intervención, Massa hizo hincapié en que el país no puede avanzar "retornando a un sistema de especulación financiera doloroso", haciendo referencia al gobierno de Mauricio Macri.

En el estadio DirecTV Arena, se llevó a cabo un acto de apoyo a la fórmula Massa y Agustín Rossi, quienes competirán en las PASO el próximo domingo. La convocatoria, organizada por la Confederación General de Trabajadores (CGT), reunió a miles de trabajadores y militantes que brindaron su apoyo a los precandidatos. Durante los 15 minutos de discurso de Massa, el público no dejó de entonar el cántico “El domingo cueste lo que cueste”, mostrando así su confianza en la victoria en las elecciones.

El actual ministro de Economía fue muy contundente a la hora de dar a entender lo que buscará en caso de ser el próximo presidente de La Nación. Se focalizó en el trabajador, la recomposición salarial, un proyecto laboral que incluya a todos los argentinos y principalmente, una mejora de vida. “Voy a ser el presidente del trabajo y de los trabajadores”, aseguró.

“Vengo a comprometerme pero también a poner blanco sobre negro que es lo que se discute el próximo domingo, que es lo que se dicta el 22 de octubre y por qué es tan importante y por qué es un cueste lo que cueste para los trabajadores argentinos”, fueron las primeras palabras del discurco, haciendo referencia a la canción que no dejaban de cantar los simpatizantes que se encontraban presentes en el lugar.

De esa forma, explicó: “Venimos de alguna manera, en un momento difícil, en un momento donde muchos compañeros que creyeron en nosotros en el 2019, que venían de perder 20 puntos de su ingreso con el gobierno de (Mauricio) Macri, que venían además muchos de quedarse sin trabajo, casi 250 mil despedidos entre el 2015 y el 2019 en Argentina”.

“El domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos. Están ellos blanqueando la eliminación de indemnización por despido, eliminación de vacaciones pagas, eliminación de los convenios colectivos de trabajo, están ellos hablando de trabajo de campo”, y a la vez, agregó: “Y por supuesto, está en todos nosotros la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, de empezar a discutir la mejora de ingresos, la responsabilidad de sentarnos en la mesa a ver como bajar el impuesto a las ganancias, mejorando las asignaciones familiares, la suma fija de los salarios más bajos y defendiendo las paritarias libres. Podemos garantizar que la argentina recupere el salario que perdió con Macri y con la pandemia”.

Respecto al trabajo en Argentina, remarcó: “Yo quiero decirles que sé que muchos de los compañeros de ustedes tienen el sabor de saber que tuvieron trabajo estos años, que inclusive algún compañero de ustedes se sumó al mercado de trabajo. Basta con ver en los gremios industriales casi 230 mil puestos nuevos. Basta ver lo que pasó con los trabajadores de la construcción, que terminaron en el 2019 con menos de 280 mil trabajadores, hoy ya están llegando a 490 mil trabajadores. Basta ver con el crecimiento de empleo”.

“Sabemos también que hay compañeros nuestros que tenían en el 2019 otra esperanza cuando nos acompañaron al triunfo. Que de alguna manera nos agradecen el haber cuidado los empleos cuando vino la pandemia pero nos reprochan que no hayamos a lo largo de estos años recuperado el ingreso y nos pueden plantear enojo, desilusión, bronca y hasta ganas de no ir a votar. Pero yo les quiero pedir que en estos últimos días, en cada obra, en cada fábrica, en cada aula, en cada casa de familia hablen con ellos y digan que no es volviendo al pasado de ajuste y dolor como la Argentina sale adelante”, manifestó.

Al hablar sobre el gobierno de Fernández, aseguró que buscarán convertir todo aquello en algo bueno. “En todo caso tenemos que hacer la lista de aquellas cosas que nos faltan para hacer un compromiso de trabajo conjunto para dar la pelea en el tiempo que viene, pero no es volviendo al pasado. No es volviendo al sistema de especulación financiera con dolor para nuestros trabajadores como la Argentina se va a poner de pie”.

A la vez, hizo un listado sobre las razones y los motivos por las cuales los argentinos deberán elegirlo mediante las urnas para que sea el próximo presidente de Argentina, diferenciándose con lo que buscará hacer la oposición. “El 22 de octubre cuando vayamos a votar, vamos a ir a votar en defensa del trabajo frente aquellos que los consideran a ustedes parte de una tablita de un Excel y un costo de la economía argentina. El domingo cuando vayamos a votar vamos a ir en defensa de nuestros jubilados y su programa de medicamento y sus bonos frente aquellos que quieren hacer recorte porque los consideran un número. Vamos a ir a votar en defensa de la Universidad Pública frente aquellos que la quieren arancelar porque estamos convencidos de que el hijo de un laburante o un desocupado puede soñar con llegar a la universidad y ser presidente y tiene derecho para hacerlo. Vamos a votar en defensa del trabajo argentino y de la industria argentina frente aquellos que dicen que hay que abrir la economía y que venga todo importado sin importarles el trabajo de nuestra gente”, detalló.

Y concluyó: “Los invito a defender nuestra Patria. Escucho que dicen que el nuestro es un país fracasado, que somos una sociedad de mierda, un país sin destino entre otras cosas cuestionando al modelo sindical argentino. Pero sabemos que el movimiento obrero, la columna vertebral del peronismo, tenemos que ir a votar pensando en nuestra Patria. Vamos a votar por la Patria, porque es un país con futuro. Volvería a elegir esta Patria, entiendo lo que es la movilidad argentina, con trabajo y producción este país sale adelante”, cerró.