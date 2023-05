El oficialismo repudió la decisión de la Corte Suprema sobre elecciones en Tucumán y San Juan

La suspensión temporal de las elecciones en San Juan y Tucumán previstas para el próximo domingo 14 de mayo, definida por la Corte Suprema de Justicia, ha generado una rápida reacción en todo el arco político nacional.

Tras los comentarios de la oposición en apoyo a la medida, la Presidencia de la Nación hizo pública su postura en contra de la decisión judicial. "En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”, iniciaron en el comunicado.

Añadió que acompañará a las provincias "en sus reclamos democráticos" y destacó que estará "junto a los gobernadores" Sergio Uñac y Juan Manzur. Con su decisión, a través de medidas cautelares, la Corte respondió a recursos presentados por la oposición en ambas provincias, que cuestionaron la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo y que Manzur -que se presenta como candidato a vicegobernador- integre por quinta vez el Ejecutivo provincial.

La contundente decisión que tomaría AFA tras el polémico arbitraje de Darío Herrera

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, criticó al máximo tribunal por actuar "una vez más" como si fuera un "partido judicial". "Es una decisión temeraria y solo puede generar intranquilidad y zozobra en la vida institucional de los argentinos y argentinas. Curiosamente todo esto pasa mientras la Cámara de Diputados avanza en el proceso de juicio político contra los cortesanos", publicó Rossi en redes.

El canciller Santiago Cafiero dijo que "quieren disciplinar al peronismo. Y los miembros de la Corte Suprema, al igual que (Patricia) Bullrich, se creen dueños de la democracia". "En total sintonía con las declaraciones de ayer de (Mauricio) Macri demuestran su desprecio por el voto popular y el federalismo", sostuvo.

Conflicto por la suspensión del primer juicio por jurados en Comodoro: un juez dice que es como ordenarle manejar un camión sin ruedas

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau dijo en Twitter que "la Corte de (Héctor) Magnetto (Clarín) y (Julio) Saguier (La Nación) acaba de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Qué dirán ahora algunos propios y extraños que negaban que el Partido judicial estaba dispuesto a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? Sólo el pueblo movilizado lo puede impedir", señaló.

Vanesa Siley, del FdT, la calificó como "la Corte Suprema de la dictadura. Suspenden las elecciones en San Juan y Tucumán a 5 días de realizarse los comicios ¿Cómo no creerlos capaces de todo? Todo es posible en el reino de Magnetto y compañía".

También criticó la decisión el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez. "A la mañana, (el presidente del tribunal, Horacio) Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina. A la tarde, mientras funciona la comisión de Juicio Político, la Corte suspende las elecciones en San Juan y Tucumán. ¿Hasta dónde van a llegar?", dijo.

Suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán: se decidió en un fallo de la Corte Suprema

Itaí Hagman, de la misma bancada, apuntó: "Rosatti. En 2 horas va a la AmCham, te opina de política económica, se pelea con el fantasma del comunismo, te amenaza con declarar inconstitucional la política monetaria de un gobierno democrático y te suspende elecciones en dos provincias. Imperio Judicial".

La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, también calificó de "escandaloso" el fallo. "Dijo ayer Macri: 'Ya les va a llegar la libertad a las provincias'. Hoy la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones en San Juan y Tucumán", publicó la funcionaria, y señaló que "una vez más el Partido Judicial actúa a las órdenes de Cambiemos".

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, cuestionó el fallo y escribió en Twitter: "¿Se acabó la democracia?".

Contundentes victorias del oficialismo en Jujuy, La Rioja y Misiones

Para el exministro de Educación Nicolás Trotta la decisión significa "pisotear la democracia", ya que faltan "días" para los comicios. "Esperar a último momento desnuda desapego institucional, juego político y mirada unitaria de una cuestionada Corte. Hecho de enorme gravedad, sin precedente en 40 años de democracia", remarcó.

El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, escribió: "Con amplio margen a favor en encuestas y en despliegue territorial de la fórmula Jaldo-Manzur, la Corte (que milita su filiación macrista) resuelve meterse en la política doméstica de las provincias y aplicar un golpe blando al proceso electoral a 5 días de las elecciones".

El diputado y exgobernador de San Juan José Luis Gioja también criticó a la Corte por no considerar que "se vota en cuatro días". "No sé qué carajo hacían antes, lo hubieran sacado antes. Cuatro días faltan para votar y sacan esta cosa. Parece que no les interesa la gente, la democracia, los partidos políticos", aseguró Gioja por C5N. Pese a sus críticas al momento en que se conoce el fallo, el expresidente del PJ dijo estar de acuerdo con la decisión.

Comodoro también adelantará las elecciones y votará el 30 de julio

"Le hemos dicho al gobernador Uñac que no puede ser candidato porque el articulo 175 de la Constitución provincial dice que gobernador y vice duran cuatro años en su período y pueden ser reelectos hasta dos veces", señaló Gioja. Agregó que "él fue mi vicegobernador en 2012 y 2015, fue gobernador electo en 2015 y fue reelecto para tener las dos reelecciones por segunda vez en 2019, y se presenta de vuelta".

Los recursos fueron formulados por el "Partido por la Justicia Social" de Tucumán y por la agrupación "Evolución Liberal" de San Juan y los fallos del máximo tribunal llevan la firma de los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

La celebración de la oposición

"Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará", publicó en Twitter.

Rawson también adherirá al adelanto de elecciones

El jefe de Gobierno porteño y también precandidato presidencial por JxC, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que "nadie está por sobre la Constitución". "La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder", dijo Larreta en redes.

La diputada María Eugenia Vidal destacó el fallo que "puso freno a los feudos kirchneristas" y que "es un buen día para la democracia". "Lo dijimos, lo argumentamos, y lo sostuvimos en la justicia: Uñac y Manzur no están en condiciones de ser re-electos", señaló Vidal en Twitter.

A pesar de la intensa lluvia, se desarrolla con normalidad las elecciones de Misiones

La líder de la Coalición Cívica y precandidata presidencial Elisa Carrió dijo que "hacer valer el derecho y la República es el deber de la Corte Suprema. No más re-reelecciones".

El presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, consideró que la decisión "es correcta y ajustada" a la Constitución provincial.

El diputado radical Facundo Manes remarcó que "la Constitución y las reglas de la democracia se deben respetar". Y su par Mario Negri señaló que la Corte frenó "los intentos re-reeleccionistas de gobernadores del PJ que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse".

Con información de Télam