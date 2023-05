La contundente decisión que tomaría AFA tras el polémico arbitraje de Darío Herrera

El último Superclásico entre River Plate y Boca Juniors por el Torneo de la Liga dejó mucho que desear debido a la gran cantidad de controversias que surgieron durante el partido. La actuación del árbitro Darío Herrera fue duramente criticada por su falta de criterio y claridad en algunas decisiones importantes del juego.

Hugo Balassone, periodista de TyC Sports, habló de la actuación de Herrera en el Más Monumental y las consecuencias que podría llegar a generar.

“Este partido marca un antes y un después para el fútbol argentino. No sé si habrán decisiones inmediatas, pero me parece que esto le puede costar el puesto a Federico Beligoy. No en lo inmediato, no van a actuar en caliente”, indicó.

Explotaron las redes con los memes de Borja y la pelea en River-Boca

"Hay mucho enojo en AFA por el arbitraje de ayer. Mucho enojo. Ya no quedan árbitros para el River-Boca. Herrera era el único que venía invicto. Se viene un recambio generacional y me parece que se viene un cambio en la dirección del arbitraje en argentina", agregó.

Las polémicas de la jornada en el Estadio Monumental fueron principalmente las no expulsiones de Enzo Díaz, Enzo Pérez y Milton Casco. Además, el VAR no intervino en un claro pisotón de Nicolás Figal.

En general, existe un gran descontento por el fuerte cambio de Herrera en la conducción del partido entre el primer y segundo tiempo. "Beligoy tomó una gran decisión al elegir a Herrera como árbitro principal y parece que no fue la correcta", cerró Balassone.