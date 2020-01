CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - A pocos días de que el Gobierno Nacional comience a discutir con los gremios docentes los futuros aumentos paritarios, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró este domingo que “este año los salarios le van a ganar a la inflación”, ya que ese fue es “un compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández”.

El funcionario se expresó de esta manera luego de que el secretario general del sindicato de maestros bonaerenses SUTEBA, Roberto Baradel, dijera que su organización va a pedir un incremento de sueldo que “le pase por arriba" a las últimas escaladas de precios.

Como anticipó Infobae, el Poder Ejecutivo tiene previsto convocar para el lunes 20 de enero a la paritaria nacional docente para negociar, entre otros condiciones laborales, una suba mínima para los trabajadores del sector, con la idea de que las clases comiencen sin problemas en marzo.

“Creemos que la estrategia tiene que ser de corto plazo, nos fijamos como objetivo frenar la inflación y este año los salarios le van a ganar a la inflación. Es un compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández. Después, queda recuperar un poco de lo que se ha perdido en estos cuatro años”, resaltó Trotta al respecto.

Al participar del programa Debo decir, que conduce el periodista Luis Novaresio en América, el ministro de Educación destacó también la decisión del Gobierno de reabrir las paritarias docentes: “Han regresado después de años y nos parece algo muy importante”, señaló.

Al ser consultado sobre cuánto cobra un maestro actualmente, el funcionario explicó que “el salario mínimo es de unos 20.250 pesos, en bolsillo serán unos $ 19 mil”, pero evitó opinar si esa remuneración es suficiente y se limitó a decir que es necesario “dar la discusión” en una mesa de negociación de la que participen autoridades nacionales y sindicalistas.

“También tenemos que ser conscientes de que hubo ciertos retrocesos. A partir del 2015 empezó a bajar la inversión en infraestructura educativa. Entonces, si nosotros no respetamos los consensos que se lograron en su momento, no nos tienen que sorprender los retrocesos”, agregó.

SOBRE EVO MORALES

Por otra parte, Trotta se refirió a las declaraciones del ex presidente boliviano Evo Morales sobre crear en su país “una milicia del pueblo”, similar a la que formó el dictador venezolano Nicolás Maduro. Al respecto, el ministro pidió tener “cierta capacidad de análisis para entender que no es una fotografía, sino una película” porque “en nuestro territorio estamos viendo lo peor y hay que interpelarnos para ver cómo salimos”.

“Para no meter todo en la misma bolsa, yo no creo en la violencia, en ningún tipo de violencia, y a la oscuridad en la que han metido a Bolivia no la saca la violencia. Pero hay que saber que hubo un Golpe de Estado, de la forma más tradicional”, manifestó.

En este sentido, resaltó que durante la gestión de Morales Bolivia “tuvo cambios profundos, con aciertos y errores, como todo”, pero consideró que decir que las declaraciones del ex mandatario “son del siglo 12 (como opinó el periodista Gustavo Sierra), es una falta de respeto”.

Por último, sostuvo que “es necesario generar espacios de encuentros” entre los distintos países latinoamericanos ya que, por ejemplo, “decir que Venezuela es una dictadura no resuelve nada” porque en ese lugar sigue habiendo “una crisis humanitaria”.