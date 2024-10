El militante libertario rompió el silencio tras haber sido corrido y golpeado: "me decían 'este es de Milei, hay que matarlo'"

Fran Fijap, un joven militante de La Libertad Avanza, fue agredido por las agrupaciones de izquierda que este miércoles se manifestaron en las afueras del Congreso de la Nación en rechazo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

En horas de la tarde, luego de conocerse la decisión tomada en la Cámara de Diputados, el ‘influencer’ libertario se estaba presentando junto a su amigo para grabar la convocatoria hasta que fue identificado e intentaron darle una paliza.

“Me querían matar, me querían asesinar. No puedo mover un brazo porque me caí”, dijo el militante en el canal Todo Noticias.

“En todas las marchas voy a entrevistar. En esta, específicamente, cuando estaba trabajando me dijeron 'este es de Milei, hay que matarlo'. Estaba con mi amigo entrando a la marcha al principio y cuando digo una frase me reconocieron. Dijeron ‘hay que matarlo’”, reiteró Fijap en medio de un enorme susto.

Tras ser golpeado por algunos de los presentes, debió dirigirse a un centro de salud para constatar lesiones. “Fui al hospital Ramos Mejía, me dijeron que tengo un traumatismo de cráneo leve, recibí tres piedrazos. Tengo el brazo hinchadísimo y me dijeron que tengo una ‘fisurita’”, explicó.