Este miércoles, en medio de la marcha contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, agredieron y persiguieron a un conocido youtuber libertario en las afueras del Congreso de la Nación. Se trata de Fran Fijap, conocido en las redes sociales, donde sube contenido de política argentina y en varias ocasiones reconoció su apoyo al presidente de la Nación, Javier Milei.

El joven se infiltró en medio de la protesta y fue atacado por un grupo de personas. “Me pegaron por todos lados. Me robaron el celular del laburo”, indicó. En tanto, tuvo que esconderse en el interior de un local comercial para evitar la furia de los manifestantes. Una situación similar había sucedido la semana pasada, teniendo al militante libertario como protagonista.

“Llegué al local y me empezaron a correr todos, uno me quiso venir a pegar y empecé a correr. En un momento me cerraron a unos metros del local, me tiraron al piso y un chico me cubrió con una bici”, añadió sobre la situación de violencia.

Luego del ataque, el youtuber habló con la prensa y reveló que tenía cortes en las manos y estaba muy golpeado. “Rompieron cosas, empezaron a pegarle a la persiana, nada, sucedió eso. Los chicos del local me cuidaron y custodiaron”, concluyó.

Con información de TN y Mendoza Post, redactada y editada por un periodista de ADNSUR