El presidente Alberto Fernández presentó hoy el proyecto de ley que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, una iniciativa que apunta a consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.



El proyecto de Ley impulsado por el Gobierno nacional, que fue consensuado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), promueve, entre otros puntos, una amortización acelerada y la devolución de IVA para nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del l uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.



“Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir”, dijo Fernández durante el acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.



El jefe del Estado afirmó que “nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan. Necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesarias para que todos ganen”.



“Quiero que dejemos de lado a los cultores del no se puede, y que podamos construir, entre todos el país que nos merecemos, el país que le diga sí al productor agropecuario, al que produce en una industria, al desarrollo de la ciencia y tecnología, a los que trabajan. El país que le diga no a la división para seguir parados en el mismo lugar”, agregó Fernández.



El Presidente destacó que la iniciativa que será enviada al Congreso para su tratamiento, “es resultado del trabajo de más de un año del que participaron ministros, sectores de la agroindustria, productores, universidades, científicos, y es resultado de escucharnos, buscar puntos de encuentro y ver cómo conciliamos intereses”.



En la apertura del acto, el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, dijo que "este es el camino para ubicar a la Argentina como líder agrobioindustrial".



Aseveró que la iniciativa promueve la generación de "herramientas para que nuestros productores sigan invirtiendo y consolidando un proyecto de desarrollo nacional que genere bienestar para todos los habitantes de la nación".



Domínguez, tras remarcar que el régimen de fomento "encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial", celebró que los principales actores del sector "se organicen detrás de un proyecto común".



El ministro consideró que la producción agropecuaria "es una parte indisoluble" de la identidad nacional y que "el maíz, el trigo y la carne son considerados bienes culturales de los argentinos".



La futura ley implica "un impulso a la industrialización a través de incrementar el valor generado en origen incorporando tecnologías de última generación. También el fomento de nuevas inversiones en la cadena de valor. La cadena se comprometió a generar empleo decente con el compromiso de que el sector puede generar 700.000 puestos directos hacia el 2030", dijo el ministro.



Asimismo, Domínguez marcó que "entre los objetivos específicos está poder exportar US$ 100.000 millones y la meta de 200 millones de toneladas" en granos .



Desde el sector privado, el Consejo Agroindustrial Argentino celebró la decisión del Gobierno de impulsar la futura norma, a la que definió como "aplicable a las nuevas inversiones de todo tipo de producción agropecuaria, agroindustrial y forestal de las 24 cadenas de valor del país presentes en todas las provincias".



"Estas cadenas ratifican el carácter federal del proyecto de ley de inversiones y empleo del CAA, así como su condición inclusiva, ya que beneficia a pymes, medianas y grandes empresas y productores; es sustentable porque promueve el cuidado del ambiente, y exportadora porque apunta a incrementar las ventas de productos argentinos al exterior con agregado de valor", detalló la entidad.



En este sentido, remarcaron que este "proyecto de ley es la comprobación de las capacidades colectivas de todas las entidades y cámaras que han trabajado y aportado así como la búsqueda de consensos con el gobierno nacional".



"Esto es solo el primer paso. Continuaremos trabajando desde el CAA en proponer políticas integrales que incentiven una mayor producción y que permitan mantener la recaudación impositiva con alícuotas más bajas; estrategias eficientes en logística y conectividad, así como una política ambiental y educativa que promueva el desarrollo de un sistema agroalimentario y forestal sustentable", señalaron en un comunicado.

Fuente: Telam