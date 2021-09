La Cámara de Diputados buscará retomar la presencialidad del cuerpo y realizaría en las próximas semanas la primera sesión bajo esa modalidad después de la última concretada el 27 de febrero de 2020, tras la eliminación del sistema mixto con el que veía funcionando por las restricciones a raíz del coronavirus.

Una vez formalizada la decisión adoptada el jueves pasado por el presidente de Diputados, Sergio Massa, para retomar la presencialidad, la Cámara baja volverá a las deliberaciones en el recinto de forma presencial, como sucedía antes de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia.

En tanto, se mantendrá la posibilidad de que las comisiones continúen trabajando en forma remota para facilitar la tarea de los legisladores del interior cuando no puedan viajar a Buenos Aires.

Fuentes parlamentarias revelaron a Télam que la semana próxima continuarán las reuniones de Massa con los jefes de los diferentes bloques para fijar una fecha de posible sesión y consensuar allí una agenda de temas a tratar, que incluirá proyectos con dictamen para debatir en el recinto, en un plenario que se realizaría antes de las elecciones del 14 de noviembre.

Massa le comunicó el miércoles pasado a las autoridades del bloque de Juntos por el Cambio, que encabeza Mario Negri, su decisión de firmar la resolución para volver a las sesiones presenciales en lugar de las mixtas, como se viene haciendo desde hace un año y medio, pero con los protocolos extremados para evitar posibles contagios.

La medida firmada por Massa eliminó de esta manera las sesiones mixtas que se realizaron en 2020 y hasta julio de este año y que generaron fuertes cruces entre oficialismo y oposición a la hora de renovar el protocolo que, si bien se ratificó sucesivamente, fue motivo de polémica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La resolución establece que habrá un Protocolo de Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido por el cual podrán participar todos los miembros que componen el cuerpo.

Si bien Juntos por el Cambio venía reclamando presencialidad, las autoridades del interbloque que encabeza Negri cuestionaron en las últimas horas la medida y pidieron que Massa derogue esa decisión, al sostener que se establece un Protocolo de Recinto Protegido unilateralmente "excediendo las facultades que tiene la Presidencia de la HCDN".

Para JXC, la resolución "implica un cambio al Reglamento y esto exige no sólo la participación de los bloques en su redacción si no que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente", a la vez que advierte que no están de acuerdo en el trabajo remoto de las comisiones.

Según la resolución adoptada por Massa, para participar de las sesiones, los diputados y diputadas deberán respetar las medidas sanitarias y tener un resultado negativo de Covid-19 de PCR de hasta 72 horas previas al inicio de la sesión o de 48 horas en el caso del test rápido antigénico.

Sólo están exceptuados de asistir a las deliberaciones del cuerpo aquellos legisladores con inmunodeficiencias, VIH, con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, pacientes oncológicos y trasplantados y personas embarazadas.

En cuanto a las comisiones, la resolución señala que "se permitirá la presencialidad, respetando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias para las reuniones de comisión que se desarrollen en el ámbito de la HCDN, utilizándose espacios de dimensiones que permitan el distanciamiento establecido en los protocolos vigentes".

El protocolo de funcionamiento de Diputados venció el pasado 23 de julio y no se volvió a prorrogar, con lo cual la última sesión se efectuó el 8 de julio y desde esa fecha la actividad parlamentaria está virtualmente paralizada debido a la campaña electoral.

Pero, con la resolución firmada por Massa para el retorno a la presencialidad, el oficialismo aspira a retomar las conversaciones para acordar un temario de proyectos "sin conflictividad" que permita sesionar en las próximas semanas.

El temario que el oficialismo buscará acordar con los bloques opositores para la próxima sesión incluiría la ley ovina, la autorización para la salida e ingreso de tropas para los ejercicios conjuntos con otros países y el proyecto de etiquetado frontal, entre otras cuestiones.

De todos modos, se espera que en las próximas semanas arranque el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2022, tras la presentación formal del texto por parte del Gobierno.