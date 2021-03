CAPITAL FEDERAL - El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa, habría inoculado al ex presidente en su casa, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense. “Yo no lo gestioné, que lo explique el Gobierno”, dijo el ex presidente Eduardo Duhalde, quien ofreció esa breve explicación cuando saltó el escándalo de la vacunación VIP contra el coronavirus en el país, que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud, y se conoció que él fue uno de los beneficiados.

La inoculación, se supo días después, fue delivery: el ex mandatario, su esposa, sus hijas, y un estrecho colaborador recibieron la vacuna Sputnik V en su casa ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense.

En las últimas horas revelaron quién fue la persona que aplicó esas vacunas a domicilio: el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa, el funcionario que acompañaba a la ahora ministra Carla Vizzotti en la lectura diaria de la situación epidemiológica con relación al coronavirus, así lo informaron los periodistas Javier Calvo y Romina Manguel en A24. Es decir, no fue personal médico del Hospital Posadas, como se especuló en un principio.

Costa, cercano tanto a Ginés González García como a Vizzotti, es médico recibido en la Universidad de La Plata, y es especialista en Medicina Interna, en Terapia Intensiva, en Sistemas de Salud y Seguridad Social, y realizó una Maestría en Políticas y Gestión de Salud. Además, se desempeñó como subsecretario de Planificación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante las gestiones de Daniel Scioli como gobernador.

Por otro lado, ayer el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la vacunación paralela en el interior del Ministerio de Salud, amplió la lista de imputados y pidió citar a Beatriz Sarlo como testigo. Los dos nuevos imputados son Alejandro Collia y Marcelo Guillé.

“En ese sentido, personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos, y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios, habrían sido inmunizados en la institución médica referida, el Ministerio de Salud de la Nación y domicilios particulares. Asimismo, dichas inmunizaciones se habrían efectuado en virtud de las órdenes impartidas por el exministro Ginés González García y ejecutadas por los funcionarios Lisandro Emilio Bonelli, Alejandro Federico Collia y Marcelo Ariel Guillé”, amplió en el texto.