UNO QUE FALTÓ AL ALMUERZO DE GOBERNADORES

Hubo varias idas y vueltas en la previa de la cumbre de gobernadores en Puerto Madryn, respecto a la figura del santacruceño Claudio Vidal (a quien el locutor del acto se cansó de rebautizarlo “Carlos”). Los medios de esa provincia, en base a información del área de Ceremonial, habían publicado en la noche del miércoles que probablemente no iba a estar presente y que, en todo caso, seguiría las deliberaciones por zoom, como hizo en la conferencia de prensa en el Senado. una semana antes.

Sin embargo, Vidal llegó bien temprano al hotel de la convocatoria y participó de un desayuno de trabajo junto a Ignacio Torres y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Cuando arribó el resto de los gobernadores, fueron a sacarse la foto y luego mantuvieron el encuentro cerrado entre los 6, que duró tres horas.

El dato que no se conoció por esas horas es que Vidal eligió quedarse durmiendo “una siesta” porque estaba agotado, por lo que no participó del almuerzo que se realizó pasado el mediodía, en el que participaron también los ejecutivos de las empresas más importantes de la zona.

Cuando regresaron al hotel, Vidal volvió a sumarse a la comitiva y terminó de acordar el documento final, que fue firmado y leído por los mandatarios. Lo más importante: estuvo en la foto de los 6, como se esperaba, y eso le dio unidad y peso político a la cumbre.

LA INTERNA ESQUELENSE

La interna que no se esperaba fue la que se desató en Esquel entre el actual intendente y su antecesor, ambos del mismo signo político del oficialismo, e incluso ex compañeros de trabajo. Hablamos del intendente Matías Taccetta, quien en su discurso de apertura de sesiones castigó duramente la gestión de su antecesor y actual diputado provincial, Sergio Ongarato.

Al parecer, el nuevo jefe comunal no ahorró críticas respecto a la herencia recibida, en materia de obras y orden administrativo, lo que despertó la bronca de su ex jefe, ya que Ongarato lo tuvo en su equipo como secretario coordinador y de Hacienda, durante años.

El actual diputado Ongarato se lamentó en declaraciones públicas, diciendo “yo trabajé en su campaña”, asombrado de una especie de “falta de códigos” que no esperaba. Luego lamentó que Taccetta no lo aprovechara con su experiencia para hacer gestiones en Rawson, quizás olvidando que no le haría tanta falta, porque la relación política del actual intendente con el gobernador Ignacio Torres es excelente y fluida.

Hay quienes los vieron a los dos hablando airadamente en la cumbre de gobernadores, en Puerto Madryn, donde Ongarato aprovechó a pasar la factura y Taccetta no se achicó dando las explicaciones del caso, ante un grupo de mediadores que miraban preocupados.

Uno de los árbitros con seguridad será el diputado Daniel Hollman, quien es amigo del intendente Taccetta pero preside el bloque que integra Ongarato. ¿Cómo seguirá esa relación cordillerana en el futuro?

UN ASADO PERONISTA

El discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia fue el marco institucional que congregó a algunas figuras políticas que fueron invitadas, algunas de ellas del mundo peronista, y que luego participaron de un asado íntimo con el gran protagonista de la jornada, que fue el intendente Othar Macharashvili.

Junto al intendente participaron los diputados provinciales de Arriba Chubut, Juan Pais y Emanuel Coliñir, entre otros, además del intendente de Dolavon, Dante Bowen.

Cuentan que entre chorizos y mollejas, con un buen tinto de por medio, como corresponde, el tema central de la charla fue el futuro del Partido Justicialista, que debe definir a sus nuevas autoridades en breve, como paso inicial en el Congreso del 23 de marzo, donde se deben definir las reglas y la fecha de convocatoria.

Los asadores que tienen buen oído relatan además que, en ese encuentro gastronómico, tanto Othar como ‘el colorado’ dolavense blanquearon sus aspiraciones mutuas de ser presidentes del partido, y prometieron una pelea limpia, pero sin cuartel, por la conducción del peronismo. Se hablaron cara a cara y se desearon suerte.

Luego de la reunión secreta, ambos hablaron públicamente: Bowen dijo que hay que eliminar el distrito único, y Othar prefirió no dar su opinión. En lo que sí coincidieron, es en pedir que los mandatos se prorroguen y que las elecciones no se convoquen ahora, si no más adelante. ¿Tendrán el consenso de los congresales para hacerlo?

LINARES NO BANCA A MACHARASHVILI

El que salió a aconsejar a Macharashvili para que no incurra en la pelea por la conducción del PJ es el actual presidente, Carlos Linares, quien de todos modos dijo que aún hay pasos previos en lo reglamentario, de lo que se encargará el Congreso, antes de llegar a la etapa de elecciones. “Ojalá haya muchos compañeros interesados en participar, porque lleva mucho tiempo y esfuerzo esta función, en la que hay que recorrer la provincia permanentemente, hay que buscar el financiamiento del partido y estar en muchos temas. Nosotros vamos a entregar un partido con sus balances totalmente en orden”, anticipó.

Y sobre la posibilidad de Macharashvili sea su sucesor en el cargo, expresó: “Lo digo públicamente porque al primero que se lo dije fue a él, creo que Othar no puede ser presidente. Es por las mismas razones por las que en su momento me opuse a que Alberto Fernández sea el presidente del justicialismo nacional. Creo que el PJ tiene que cuidar al intendente y si él es presidente, es imposible que se cuide a sí mismo. El partido necesita tiempos de conducción, Othar tiene un año muy complicado por delante y deberá tener la cabeza 100 por ciento en la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

QUE NO SE ENTERE MILEI

En la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, causó sorpresa que los concejales de Juntos por el Cambio, salvo su presidente, Tomás Buffa, votaron en contra de tratar sobre tablas un simple proyecto de Expresión de Deseo sobre la situación de la agencia Télam. La iniciativa había sido promovida por concejales de Arriba Chubut, luego de la reunión mantenida con trabajadores de la agencia de prensa, de la que uno de ellos se desempeña en la misma casa legislativa, como también de LU4, que también está en riesgo de ser desarticulada.

Sin embargo, al momento de la votación para dar tratamiento con celeridad, la ausencia momentánea del concejal Omar Lattanzio y la negativa de 4 de los 5 ediles de Juntos por el Cambio, impidió que la iniciativa quedara aprobada.

¿Qué decía el proyecto, luego de fundamentar la importancia de los medios públicos, como parte de una estructura de comunicación, federal? El texto es el siguiente:

“Solicitar al gobierno nacional que cese con el plan de desarticulación de los medios públicos nacionales, que cumplen una función esencial para el acceso a la información en cada rincón del país; y que su eliminación atenta contra la constitución nacional y organismos internacionales”.

Esa simple expresión, que suele ser algo así como un mensaje en una botella hacia el mar, no tuvo el acompañamiento de los concejales Ximena González, Lucía Ferrerya, Martín Gómez y Pablo Bustamente se negaron a acompañar la iniciativa. Algo similar había ocurrido en la sesión anterior, con una expresión de deseo en contra de la privatización del Banco Nación.

En la provincia hay 4 trabajadores de Télam y uno de ellos, Martín Levicoy, trabaja también en el Concejo como fotógrafo. Los concejales que se opusieron a acompañar a los trabajadores de prensa, ¿tendrán miedo de que Milei los descubra y haga un tuit en su contra?

NUEVA PELEA POR CONTRATADOS EN EL CONCEJO

La discusión en el Concejo por el ingreso de 3 contratos a términos retrotrajo discusiones del año pasado, puntualmente en uno de los casos. Es que entre los nombrados para ingresar estaba Javier Genta, reconocido militante radical que ya venía desempeñándose en el Concejo desde la gestión anterior, pero cuyo contrato a término también fue rechazado en agosto del año pasado, luego de que la concejal a la que él asesoraba, Graciela Saffirio, saliera a despegarse del acuerdo que había realizado Juntos por el Cambio con dirigentes del PJ.

En este caso, el argumento de la oposición para aprobar los 3 ingresos que el mismo Concejo aprobó, una semana antes, una ordenanza de adhesión a la emergencia económica que rige en la provincia, por lo que, según expresó Luciana Ferrerya en la sesión, “el ejemplo debe empezar por casa”.

Omar Lattanzio respondió que los 3 empleados ya se venían desempeñando en el área de Seguridad desde hace seis meses, por lo que sólo se trataba de regularizar la situación de esos empleados. “Es gente que les abre la puerta a ellos para ingresar al Concejo”, enfatizó. Y aclaró que se trata de contratos a términos y no pases a planta permanente.

A la hora de votar, igualmente, los contratos quedaron aprobados, por 7 votos a favor, contra 4 de JxC.

EN EL CONCEJO DE TRELEW RETIRARON UN BUSTO DE EVA PERON Y SE DESATÓ LA POLÉMICA

Desde hace un tiempo a esta parte hay instalada una polémica en torno a los bustos e imágenes que recuerdan a figuras de la historia reciente de la política argentina. El retiro de estas imágenes vuelve a instalar un debate en el país que parecía haber concluido.

Hace días, la polémica se trasladó al Senado de la Nación cuando se retiró un busto del ex presidente Néstor Kirchner y una situación similar se repitió la semana pasada en el Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew. Fue cuando en la última sesión, los concejales militantes del peronismo pusieron el grito en el cielo al no ver en el recinto el busto de Eva Perón.

La polémica fue tal que concentró gran parte de la hora de preferencia en la que los ediles pueden plantear distintos temas que les preocupan sobre la situación de la ciudad.

El ex presidente del Concejo Deliberante Juan Aguilar salió con los tapones de punta contra la actual titular del Poder Legislativo, Claudia Monají, una referente del PRO que encabezó la lista de candidatos a concejales del intendente Gerardo Merino.

"El peronismo es parte de la identidad de gran parte del pueblo argentino. Es triste que previo al Día de la Mujer, quitemos a la mayor referente de las luchas de las mujeres", reprochó el concejal y anunció que hasta el 2027, cuando se supone podría cambiar la presidencia del cuerpo "vamos a cuidar el busto de Eva y va a estar en nuestros despachos", dijo visiblemente molesto.

Minutos después, pero de manera más diplomática, se sumó al reclamo la concejal Belén Baskovc y posteriormente cuando pudo hacer uso de la palabra, la presidente del Concejo, Claudia Monají, explicó el porqué de la decisión.

"Nadie que sea argentino puede negar el legado de su lucha por los derechos de las mujeres" comenzó diciendo Monají y afirmó que "el retiro del busto de Eva (del recinto) y la imagen del presidente Perón no tuvo intención de borrar la historia".

Y continuó: "el recinto de sesiones es un espacio sagrado para la democracia y es justo que en él estemos todos libres de símbolos donde lo importante es la pluralidad. El recinto tiene que ser neutral y plural" cerró la presidente del Concejo.

Mientras tanto, quienes seguían la sesión se preguntaban si el debate en el que estaban inmersos los concejales tenía relación con las necesidades que gran parte de la ciudad tiene en estos momentos.

TREFFINGER RECARGADO POR JAVIER

“Es nuestro candidato estrella, Javier ya tomó la decisión de impulsarlo”, dijeron miembros del bloque de la Libertad Avanza a diario La Nación, en relación al chubutense César Treffinger, actual diputado nacional por Chubut y el principal referente libertario en la provincia.

El mismo diario reseñó que la semana anterior, luego del fuego cruzado entre ‘Nacho’ Torres y el presidente, en la pelea por la coparticipación, el legislador chubutense visitó dos veces la Casa Rosada, en una oportunidad para dialogar con el mismo presidente de la Nación y en otra para reunirse con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Quien le puso más pimienta a esa presunta decisión del mileismo, en su declaración de guerra contra Torres, fue el mediático Carlos Maslatón, al afirmar en redes sociales que no hay vuelta atrás en el vínculo entre el chubutense y ‘el león’.