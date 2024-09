En medio de su grave denuncia por violencia de género, Alberto Fernández sumó una nueva acusación en su contra: fue imputado por extender la cuarentena por “fines políticos”.

Este miércoles, el fiscal Carlos Stornelli imputó al exmandatario por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de la extensa cuarentena decretada por la pandemia de Covid entre 2020 y 2021.

“Se investigarán las posibles conductas delictivas de Fernández, quien está acusado de extender por razones indebidas las restricciones, con fuertes consecuencias tanto a nivel social como económico”, planteó Stornelli.

"Hubo sexo oral": Quién es la famosa que estaría involucrada en un video "hot" con Alberto Fernández

“En este sentido, conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que ‘(…) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido’ y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de ‘bandera más política’, ya que le estaba yendo ‘bien con la sociedad’ y que ‘la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno’. El nombrado incluso habría referido: ‘Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’”, agregó.

Además, el fiscal Stornelli ordenó que se recaben todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer limitaciones en la cuarentena. También, solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) estadísticas sobre las medidas sanitarias que tomaron los demás países por la pandemia.

Aseguran que Alberto Fernández tuvo un romance con una mujer de Santa Cruz antes de ser presidente

Por último, el funcionario citó a economistas y representantes de cámaras empresariales para conocer el impacto económico de las medidas restrictivas.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR