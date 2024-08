Este viernes por la noche, un reconocido periodista lanzó un fuerte rumor y habló de un supuesto video sexual que involucraría al expresidente Alberto Fernández.

En medio de sus graves denuncias por violencia de género, el exmandatario estaría en el centro de la polémica por un posible contenido “erótico”.

“¿Cómo es el video? ¿Qué pasa en ese video? Por favor, te lo pido. Ahora vos viste el video”, preguntó Ángel de Brito.

“Escuchen, escuchen. Ella abre una camisa que estaba como... explotada. Ella otra, no esta que nombramos. Él graba. Primero habla y después la voz se le va. Le va a parar. Pero de calentura... Para mí él se tocaba cuando... ella tiene un hilito de voz que parece... Y de repente ella... ”, indicó Yanina Latorre.

Aseguran la existencia de un polémico video "sexual" de Alberto Fernández con una famosa: "Le pedía.."

“Ella abre y hay un arte para moverla. Y salen dos globos. Igual quiero aclarar. Hay un fake en Twitter. Que soy yo. Que tiene seguidores. Tiene todas mis fotos. Igual, si lo ves rápido. Están prometiendo hace dos días. Que va a subir el video. Me llama Jonathan Viale a la una de la mañana y me escribe ¿Cuándo subiste el video? Yo no tengo nada”, agregó la panelista.

"Vos no lo tenés el video, aclaremos. Vos te vas a robar el teléfono", replicó De Brito. "La que le hace con las tetas así. Muy famosa. ¿Quién es? ¿La conocemos? Es sexy. Yo la veo que es sexy. Ella ha hecho... ¿Ha hecho un negocio en sus pechos? En algún momento. La destacaron. Hizo de su postura sexy un negocio. Hizo tapa", señalaron De Brito y Nazarena Vélez.

"¿Por qué ese video no trasciende? ¿Por qué no trasciende?", preguntó el conductor de LAM. “Porque el que lo tiene no lo estaría publicando. Fabiola lo vio. Se lo dio Fabiola a esa persona. Estaba en el teléfono de Fabiola. En el YouTube Kids estaba. Todos los videos y todos los videos estaban en el teléfono que tenía Fabiola. Era en un respaldo de una cama”, cerró Latorre.