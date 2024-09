En medio del escándalo con Alberto Fernández y los videos en la Casa Rosada, Tamara Pettinato le puso fin a su ciclo en Bendita TV, el programa que conduce Beto Casella en el Nueve.

En los últimos días y como era de esperarse, desde la producción aceleraron los procesos y le encontraron una reemplazante a la conductora.

“Alicia Barbasola reemplazaría a Tamara Pettinato en Bendita”, informó Matías Vázquez en el programa Socios del Espectáculo.

La actriz se había convertido en noticia después de que su novio, Andrés Nara, quedara detenido acusado de ejercer violencia de género contra ella, motivo por el que la Justicia le impuso una restricción perimetral que fue levantada en los últimos días.

"Hubo sexo oral": Quién es la famosa que estaría involucrada en un video "hot" con Alberto Fernández

Lo cierto es que, independientemente de la reacción de la audiencia, la novedad no fue bien recibida por todos en el panel.

Edith Hermida, en particular, no pudo contener su disgusto y protagonizó una escena de celos con el conductor del programa: “A mí no me consultaste nada. Yo tengo que saber quién viene y quién no. Bueno, dejámelo pensar”, le reprochó con un tono punzante.

Por su parte, Alejandra Maglietti destacó que uno de los más felices con la llegada de Barbasola era Horacio Pagani: “Está festejando”.

Fin del misterio: cuánto salen y qué ingredientes tienen las empanadas que vende Gladys "La Bomba Tucumana"

“Espero que para el miércoles no tenga que hablar más de Tamara en este contexto. Estoy cansado, hoy haría el programa sentado. Apareció otro video del mismo momento, y otra vez las repercusiones”, comentó Beto Casella.

Con información de Socios del Espectáculo, editada y redactada por un periodista de ADNSUR