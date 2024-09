El pasado sábado por la noche, Mirtha Legrand sorprendió a sus comensales al exponer un supuesto rumor de romance entre Alberto Fernández y Viviana Canosa.

Esta información tomó por sorpresa Ángel de Brito, cuando la Diva le hizo una pregunta sobre la presunta relación entre el expresidente y reconocida periodista. “Nunca le pregunté, pero si hubiera pasado, no creo que lo diga ahora”, respondió el conductor de LAM.

Según trascendió, el romance se habría originado en 2019 cuando el abogado se encontraba en plena campaña electoral.

En aquellos años, Canosa aseguró, en varias entrevistas en aquel entonces, que tenían una buena relación con el exmandatario, pero que dejó de tenerla cuando este le envió mensajes amenazantes.

Mirtha Legrand sorprendió a todos en su "mesaza" al hablar del vínculo de la periodista Viviana Canosa con el ex presidente Fernández

“Fabiola era consciente de todas estas mujeres, ella sabía. Pero a la que más celos le tuvo fue a una colega nuestra... no sé si hubo una relación, pero sí le tenía unos celos tremendos a Viviana Canosa”, señaló la periodista Mercedes Ninci.

Por otra parte, Yanina Latorre contó más detalles y aseguró que "se viene hablando de Viviana Canosa hace un montón, así que se lo pregunté”.

“Me dijo que estaba loca, y me contestó: ‘Yo tengo buen gusto’. Fue todo lo que me dijo”, expuso y agregó que “no me lo contó. ¿Qué hago, la obligo? Y yo no tengo nada de qué agarrarme. La gente me dice ‘hablá de tu amiga’, pero no tengo nada que decir”, finalizó sobre el tema.