Día de la Democracia: Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula juntos en Plaza de Mayo

Con bandas en vivo y la presencia de los exmandatarios de Brasil Luiz Inacio “Lula” da Silva, y de Uruguay, Pepe Mujica; el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezan este viernes un multitudinario festival por el Día de la Democracia en la Plaza de Mayo.

En una ceremonia que incluyó bandas en vivo y la entrega de los premios Azucena Villaflor a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos, el presidente Alberto Fernández afirmó que “Argentina trabaja por respetar incansablemente los derechos humanos”, y consideró que en estos días "se valora la unidad de los sectores populares”.

“Argentina es un país que trabaja incansablemente por los derechos humanos y prueba de ellos es que estaremos desde el año que viene al frente del Consejo de DDHH de la ONU”, señaló el presidente al hablar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

"Mi corazón junto a ustedes, siempre", posteó Cristina Fernández

El jefe de Estado celebró la presencia de los expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quienes destacó como víctimas de “la falta de la vigencia del Estado de Derechos”. Sostuvo que “ambos fueron víctimas de la persecución, y Lula fue injustamente condenado. Sus presencias, y esto sé que es compartido por Cristina (Fernández de Kirchner), nos muestran en estos días de posiciones extremas lo importante que es la unidad de los sectores populares”, subrayó.

“Los peronistas generamos más clase media que nadie, por más de que a algunos no les guste”, señaló Cristina en el marco del festival. Cuando la multitud comenzó a cantar contra Mauricio Macri, pidió parar. “Lo que hay que hacer es meter el voto en la urna razonablemente. No, no, no. Nada de insultos a nadie”.

En sus palabras sostuvo que “en la Plaza de Mayo el pueblo le dijo basta a la dictadura”, y que en el Bicentenario los mandatarios de la región "cruzaron ese lugar con millones de argentinos para incorporar ciudadanos”.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva afirmó que América del Sur vivió su mejor momento cuando los países de la región “expulsaron el ALCA y reafirmaron el Mercosur”, agradeció “la solidaridad” que recibió del pueblo argentino y de Alberto Fernández durante su encarcelamiento.

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica consideró en tanto que “la democracia no es perfecta porque no hay un sistema mejor” y le pidió al pueblo argentino “cuidarla”.

Derechos Humanos

Entre las personalidades que recibieron el premio en reconocimiento a su lucha por los derechos humanos, se encontraban "Taty" Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Estela Barnes de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo y el documentalista Pablo Torello.



"Estoy feliz, en este día estupendo, 38 años de democracia imparable; el premio se lo dedico a mi tres hijos, Jorge, Mariana y Alejandro y a mis nietos y nietas; Alejandro junto con los 30 mil yo sé que están acá también mirando", expresó Taty Almeida, luego del acto.



De igual manera, Estela de Carlotto declaró: "Me siento más joven hoy. Eso es muy importante para seguir luchando, muy feliz, muy animada".

"El premio Azucena Villaflor representa algo muy duro porque es por una madre fundadora que fue asesinada por la dictadura, pero que va a ocupar un lugar especial en mi casa. Si bien la recuerdo, no la conocí. Si ella dio la vida, nosotros la tenemos que dar aunque lleguemos a la muerte natural, para que nunca más se repita", agregó.

La entrega en el Museo del Bicentenario se realizó en paralelo a los festejos que se desarrollan esta tarde en Plaza de Mayo para celebrar los 38 años de democracia ininterrumpida en el país y el Día de los Derechos Humanos.

Fotos: Infobae