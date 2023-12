Denunciaron a Alberto Fernández tras su polémica frase sobre la pobreza. El presidente argentino, próximo a dejar el gobierno, comenzó a dar entrevistas a la prensa y habló de todo.

Sin embargo, puso en duda la medición del INDEC y generó controversia en el país. Cabe recordar que el pasado lunes se conoció una entrevista brindada por el presidente argentino, quien dejará el gobierno este domingo 10 de diciembre.

“La pobreza está mal medida”, indicó en una nota con Diario Perfil. Además, cuestionó los datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y aseguró que “si hubiera semejante cantidad de pobreza (40%), la Argentina estaría estallada”.

Además, puso en duda las respuestas de las personas que fueron censadas. “Yo temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntás a una persona y te dice 'tengo un plan', de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten”, señaló.

Según informó A24, las palabras expresadas por el mandatario nacional no cayeron bien y la abogada Valeria Laura Carreras, quien sería cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo denunció por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

QUÉ DICE LA DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE

“Especialmente solicito, se ordene cautelarmente, la prohibición de salida del país, ello atento a haber trascendido que el actual presidente saliente se instalaría a vivir junto a su familia en España”, expresó a través de un escrito Carreras.

Además, agregó: “A sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó medidas correctivas, no formuló denuncia pertinente, no verificó la razón de sus propios dichos”.

Asimismo, consideró sus dichos como “incumplimiento de deberes de funcionario público vía omisión”.“Que un presidente saliente venga planificando su 'alejamiento' de suelo argentino, instalando a su familia previamente, realizando contactos por futuros cargos o trabajos en el país de destino, en este caso España, fijando como fecha posible de 'traslado' inmediatamente después de traspasar el mando, es algo que nunca vi en ningún expresidente”, concluyó.