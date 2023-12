Alberto Fernández habló este jueves sobre su gestión en estos cuatro años como presidente de Argentina y reveló cuales fueron los acontecimientos que marcaron su gobierno

En este sentido, el actual mandatario nacional realizó una entrevista con CNN y dijo que quería ser recordado por haber dejado "todo su esfuerzo, ganas, su convicción, y que trabajo en favor de los que menos tienen".

Por otra parte y a 10 días de entregarle el mando a Javier Milei, se refirió a su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “No es importante si yo vuelvo a hablar con Cristina o no”, remarcó.

Sin entrar en detalles, aseguró que durante su gestión logró evitar la ruptura del Frente de Todos a pesar de las crisis. Y dio los motivos por los cuales no aceptó las renuncias de algunos de sus ministros, entre ellos Wado de Pedro, tras la derrota en los comicios de 2021.

“Las renuncias que se presentaron, que fueron muy poquitas, cuatro o cinco, era para que el presidente, después de la campaña electoral de 2021, rearme el gobierno. No fueron renuncias inexplicables, no fueron renuncias impotentes. Y yo, la verdad es que preferí preservar la unidad. Y sí, temí que aceptarlas pudiera significar una ruptura definitiva del frente de todos. Yo tenía una obligación que era gobernar el país hasta el 2023. Si no hubiéramos tenido dos años de ingobernabilidad″, afirmó.

Por otra parte, aseguró que "en 2019 venía con una ilusión que era terminar con la grieta, y no se pudo. Y la verdad es que eso es una gran frustración para mí”.

EL VACUNATORIO VIP

Alberto Fernández aseguró que fue "una cosa injusta a Ginés (González García). En verdad, las personas allí vacunadas eran personas que estaban en situación de riesgo. Por un hecho de querer hacerlo más fácil, decidió hacerlo en el Ministerio de Salud", explicó.

En la misma línea se refirió a la foto en la Quinta de Olivos durante la pandemia: “Ya he pedido disculpas públicamente y la verdad es que fue un error mío. Pero cuando digo que caí en el error honestamente, lo digo porque ese día, en este lugar, habían circulado 70, 80 personas. Porque este lugar era la casa del gobierno. La Argentina estaba aislada, pero el gobierno tenía que seguir funcionando. Y yo la verdad no tomé dimensión de lo que estaba pasando. Y debí haber tomado dimensión”, cerró.