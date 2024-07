La jueza comodorense, Mariel Suárez, fue destituida de su cargo en 2013 por presunto mal desempeño, y acusada de liberar detenidos “por teléfono”, según denunció en su momento, el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso su restitución provisoria en 2015 y en septiembre de 2016, una sentencia anuló todo el proceso de su destitución. Finalmente, en abril de 2017 el STJ ordenó su restitución definitiva en el cargo.

A partir de esta situación, Suárez inició una serie de reclamos administrativos por los haberes que no cobró durante el proceso en su contra, y en las últimas horas, se conoció que le ganó una demanda al Gobierno de Chubut que deberá pagarle salarios no percibidos durante el período entre el 7 de noviembre de 2013 y el 31 de agosto de 2015, según publica Diario Jornada.

Pero también deberán reconocerle diferencias salariales -con los intereses correspondientes - desde septiembre de 2015 a agosto de 2018, en concepto del adicional “permanencia en el cargo”.

Los ministros subrogantes de la Sala Civil del Superior, Guillermo Hansen, Ricardo Hayes y Guillermo Walter, le dieron la razón a Suárez argumentando que si se declaró nulo el proceso de su destitución, “se considera nulo desde su origen, como si nunca hubiera existido. La anulación revierte todas las consecuencias jurídicas del acto anulado desde su fecha de emisión, restableciendo el estado de cosas anterior a su promulgación”.

Al declarar nulo su jury —además de reinstalar a Suárez en su cargo— se le reconoce el pago de los salarios que no percibió por haber sido separada sin una causa que lo justifique. “Declarada la nulidad de todo el trámite de su destitución no existe motivación alguna que sustente la retención de los haberes que no percibió mientras estuvo apartada de su cargo”, sostuvieron y por esta situación, "corresponde abonarle las sumas que reclama”.

Actualmente, más precisamente desde noviembre de 2023, la exmagistrada se encuentra otra vez destituida en su cargo luego de atravesar un nuevo jury acusada de haberse besado con un preso en el Instituto Penitenciario Provincial (IPPV)