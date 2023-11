La denuncia contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, se conoció el lunes 3 de enero de 2022. Las imágenes del video sobre su polémica visita al preso Cristian ‘Mai’ Bustos’, condenado por homicidio pocos días antes de esa fecha, se registraron entre el 29 y 30 de diciembre de 2021. Aunque la acusación inicial fue por un contacto inapropiado con el reo al que ella misma había condenado, según se observa en el video captado por cámaras de seguridad del Instituto Penitenciario de Trelew, la magistrada debió enfrentar un juicio de destitución al comprobarse que mintió para faltar a una audiencia que debía presidir cuando estaba de turno en Comodoro Rivadavia, entre otras irregularidades que se desprenden de aquella polémica conducta.

El descargo de la jueza Suárez frente a la acusación: “Sólo me senté en el piso, no me acosté boca abajo ni lo besé ni me besó en un sentido romántico”