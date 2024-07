Otro ‘nominado’ en la corte de Chubut y los ‘cuadros’ políticos que eligen algunos y critican otros

DUDAS

En las próximas semanas se terminarán de definir las listas para la renovación de autoridades partidarias en el PRO Chubut, y seguramente se multiplicarán las reuniones en la búsqueda de un consenso.

La mirada más atenta está puesta, por supuesto, en la figura principal de este espacio en la provincia, que es el gobernador Ignacio Torres. Tiempo atrás, parecía un hecho que el titular del Ejecutivo iba a sumir la presidencia del PRO Chubut, pero es algo que por estas horas no está firme.

Según trascendió, Torres y la dirigencia están analizando la conveniencia de ejercer ese rol partidario, pensando en las elecciones de 2025 y 2027, y todo el armado de un frente provincial que seguramente incluirá el futuro partido Despierta Chubut.

Están por un lado los que defienden la idea original, y por el otro, aquellos que recomiendan a Torres dejar ese lugar para promover a alguna joven figura, y en todo caso abstenerse de intervenir en temas partidarias y abocarse de lleno a la función en la que ejerce el rol institucional más importante de la administración.

Corre la cuenta regresiva del cronograma electoral y no pasará de la otra semana para que se cierre una lista de unidad. Quien vaya a la cabeza, asumirá a nivel local en septiembre al frente del partido que conduce a nivel nacional Mauricio Macri. El ex presidente ¿opinará sobre la cuestión o se mantendrá al margen?

ESTÁN LOS VOTOS

El último jueves, se conoció la presentación, por parte del diputado justicialista Emanuel Coliñir, de un pedido de juicio político contra el ministro de la Sala penal del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi.

En resumen, le cuestiona su falta de conducta al utilizar sus redes sociales para opiniones políticas, además de haber atacado a mujeres en su función dentro del Consejo de la Magistratura.

El relevamiento de esta columna marca que el magistrado no tendría muchos amigos en la Cámara y sobrarían votos, tanto de la oposición como del oficialismo, para que la denuncia avance hacia el juicio político con las mayorías especiales que requieren la Sala de Acusar (10 votos) y la de Juzgar (9 votos).

En el pasado, Panizzi ha demostrado una personalidad desafiante, y quienes lo conocen aseguran que no tendría reparos en afrontar otro proceso de este tipo -ya superó uno en 2013-, porque no tendría la chance de dar un paso al costado como hizo su colega Daniel Báez, ya que no le dan aún los años de aportes para jubilarse.

De todos modos, surgió una última versión “salomónica”, en la que podría hablarse de un retiro anticipado, teniendo en cuenta los últimos problemas de salud que ha debido afrontar el ministro del STJ. Habrá que estar atentos s los próximos pasos de la cámara de diputados, donde la primera palabra la tendrá la comisión de Asuntos Constitucionales.

LOS ELEGIDOS DE TREFFINGER

En los próximos días se van a conocer cambios en la titularidad de las delegaciones de Anses en el valle, producto de la elección de nuevos nombres aportados por el diputado de La Libertad Avanza, César Treffinger, a quien Nación le da la potestad de poner gente de su confianza.

Sabido es que el legislador comodorense tiene especial contacto con las fuerzas de seguridad, donde tiene mucha llegada, además de que además es uno de los principales titulares de la firma Autocrédito, donde formó a lo largo de los años a personal que le responde de manera directa.

Por ello, no debe sorprender la elección de los nombres. Para la delegación de Anses en Trelew, el elegido es el ex prefecto Leandro Ruata, cuyo nombre es recordado por su intervención en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.

Ruata fue tercero en la lista de diputados nacionales que encabezó Treffinger por la Libertad Avanza y es también el prefecto que sugirió al juez federal Gustavo Lleral que era conveniente volver a buscar en el río Chubut a Santiago Maldonado, cuyo cadáver fue hallado allí en octubre de 2017. Lo llamativo fue que ya se había explorado la zona 4 veces antes.

Por otra parte, para la delegación Rawson de Anses, la elegida por el diputado es Maira Stalla, una ex vendedora de la empresa de ahorro, que forma parte de su riñón, una más de esa firma que es sumada a este tipo de cargos de representantes en Chubut de organismos nacionales.

GUERRA GREMIAL-JUDICIAL

La semana que pasó marcó un capítulo más de un enfrentamiento entre el dirigente de ATE, Guillermo Quiroga, con el fiscal Omar Rodríguez, que sigue escalando y promete tener una nueva etapa el próximo 30 de julio, cuando se realizará una nueva audiencia en la oficina judicial.

Como se sabe, Rodríguez pretende abrir una causa contra Quiroga, quien fue denunciado por su ex colega Claudia Barrionuevo, por el manejo de fondos de los afiliados, supuestamente desviados a sus cuentas particulares.

El fiscal habla de una supuesta malversación, y el dirigente le cuestiona que se entromete en la vida interna de un gremio y que solamente busca dañar su imagen en la previa de su candidatura para encabezar la lista que representa a los trabajadores activos, que competirá en las elecciones del ISSyS, en septiembre próximo.

Incluso Quiroga anticipó que denunciará a Rodríguez ante el Consejo de la Magistratura, lo que fue tomado como una amenaza por parte de la Asociación Argentina de Fiscales, que salió a defender de manera institucional a Rodríguez y la imagen de una justicia alejada de toda sospecha de jugar a la política.

“La mayoría de los denunciados por corrupción, que tienen una cuota de poder, suele apelar a este tipo de amenazas y después terminan condenados”, dijo el presidente de la Asociación de Fiscales, Marcelo Quintán.

La audiencia próxima será clave, ya que asistirán autoridades nacionales del gremio, y allí la jueza deberá definir si el dirigente -de excelente relación con el gobierno de Ignacio Torres- queda o no procesado.

OTRA ESCALADA ENTRE TORRES Y MILEI, POR EL PAMI Y POR LOS CUADROS

Parece que las críticas del gobernador Ignacio Torres a la conducción del PAMI, por problemas en prestaciones a afiliados de Esquel, no cayeron bien en el gobierno nacional y volvieron a tensar el siempre difícil vínculo con la Casa Rosada. Tras esos cuestionamientos, que Torres no sólo planteó en Chubut, sino que los amplificó en medios que pisan fuerte en Buenos Aires, como radio Mitre, se conoció la andanada de tuits que evidenciaron el gasto de 15 millones de pesos que autorizó el gobernador, para comprar 170 cuadros con su imagen, a distribuir en despachos oficiales de la provincia.

De acuerdo con un informe de diario La Nación, la reacción habría provenido del ejército de ‘trolls’ que funciona en la Casa Rosada, bajo órdenes de Santiago Caputo, alertado de esta situación por ‘Lule’ Menem, mano derecha de Karina Milei.

Quien se sumó a la andanada de críticas no fue un troll, sino el diputado neo libertario César Treffinger: “Recuerde Torres que la seguridad jurídica no se edifica ni fortalece haciéndose el Jones Huala y amenazando con cortar el gas al resto del país. A la institucionalidad y transparencia no se contribuye comprando cuadritos de esta forma”, disparó el diputado nacional, siempre esforzado por defender su vínculo con los hermanos Milei. A tal punto, que le endilgó a Torres los tarifazos de electricidad y gas, que fueron disparados por la quita de subsidios y sucesivas subas autorizadas por el gobierno nacional, en su intención de reducir el déficit fiscal.

Volviendo al escenario nacional, la versión indica que la escalada de tensión llegó al punto en que Torres habría amenazado con bloquear en la comisión bicameral de inteligencia, donde tiene a su aliada Edith Terenzi, el aumento de presupuesto de 100.000 millones de pesos para ese tipo de tareas, para una caja que maneja Caputo y que destina, en buena parte, a las mencionadas operaciones.

Parece que la sangre no llegará al río, ya que el propio súper asesor nacional habría intervenido para bajar la espuma. Y todos contentos: Caputo con sus fondos para inteligencia, Torres con sus cuadros y Treffinger en busca de sumar puntos frente los hermanos presidenciales, algo que no termina de obtener, a juzgar por los dichos del vocero Manuel Adorni en su entrevista con Seta TV y ADNSUR.

¿Y los jubilados?

PARITARIA MUNICIPAL DE COMODORO, APROBADA CON SUSPENSO

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó el viernes, en sesión extraordinaria, el acuerdo paritario que garantiza una actualización del 20,22% en 3 tramos para los trabajadores municipales. La sesión estuvo enmarcada por un reclamo de trabajadores ‘autoconvocados’, quienes se expresaron en rechazo al acuerdo y pretendían que el Concejo mejore la suba salarial, algo para lo que el cuerpo legislativo no tiene ningún tipo de facultad, tal como les explicó en una reunión previa el viceintendente, Maximiliano Sampaoli.

Finalmente, el acuerdo fue aprobado por una mayoría de 10 concejales y las abstenciones de otros 2, lo que posibilitará que los empleados comiencen a percibir la mejora salarial con los haberes de julio, que se abonarán en los primeros días de agosto. El reclamo interno, de los delegados hacia sus conducciones gremiales, ya anticipa que el último trimestre del año será complejo, en busca de una nueva recomposición que hoy parece difícil avizorar.

QUIEREN SABER CUÁLES SON LAS OBRAS POR 14 MIL MILLONES

El Concejo de Comodoro también tendrá intensa actividad este lunes, a partir de la convocatoria al secretario de Obras Públicas, Luis Romero, para que brinde un detalle de cuáles serán las obras a encarar con la ampliación de 14.000 millones de pesos para ese fin. Hay que recordar que de la ampliación total por 42.000 millones, que llevará el presupuesto 2024 a un total de 150.000 millones de pesos, otro de los gastos destacados es el de Personal, para lo que se reasignan otros 11.000 millones de pesos en total.

Volviendo al tema de las obras, quien justificó la citación al funcionario municipal fue la concejal Maite Luque, quien integra el bloque oficialista, ‘Arriba Chubut’ y es además presidente de la comisión Revisora de Cuentas: “Hay proyectos en los que, por tener el contacto directo con la gente, podemos opinar sobre qué sector conviene empezar, o cómo priorizar la asignación de ese gasto, con el que estamos de acuerdo en lo general”, anticipó la edil, al mencionar como ejemplo las redes de gas, por 1.200 millones de pesos, que figuran en el proyecto (aunque sin detalle de cuáles son los barrios o la cantidad de vecinos beneficiados).

De paso, la concejal dejó otra señal: “El Poder Legislativo de Comodoro también ha estado trabajando pese al receso”, dijo, al referenciar la sesión ordinaria que se celebró la semana anterior, pese a que ya había iniciado la quincena de descanso, o la extraordinaria del viernes, además de las reuniones plenarias motivadas por el proyecto de ampliación presupuestaria y las tarifas del transporte público.

La referencia fue en réplica elíptica a la permanente ponderación que se hace a nivel provincial sorbe el trabajo en la Legislatura de Chubut, que tuvo sesión especial el viernes pasado, también pese al receso.

Bueno, mientras ‘se peleen’ por trabajar, todo bien.