No es la primera vez que la polémica magistrada de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez es destituida del cargo. La primera vez fue en el año 2013, pero a partir de las impugnaciones presentadas logró ser repuesta en el cargo un año más tarde.

Suárez había sido desplazada a partir de un proceso que se inició con un fuerte cruce con el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quien la acusó de “liberar presos por teléfono”, luego de que trascendieran resoluciones de la magistrada durante la semana santa de aquel año, en relación a delincuentes que habían sido detenidos in fraganti, en distintos hechos.

La jueza le envió una carta documento al jefe comunal para que se retractara de sus dichos, pero éste insistió en la acusación, en tanto uno de sus hombres cercanos, Alberto Parada, integraba por entonces el Consejo de la Magistratura.

La justicia destituyó a Mariel Suarez, la jueza de Chubut que filmaron besando a un preso

Paralelamente, se iniciaba el proceso de evaluación de la magistrada luego de los tres años desde su nombramiento, que se había producido en el año 2009. El Consejo de la Magistratura votó por mayoría que el desempeño en ese lapso había resultado “insatisfactorio”, al tiempo que se sumó en su contra una denuncia que cuestionó su actuación en una causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad.

Como consecuencia, el Consejo de la Magistratura resolvió, en una decisión dividida, que motivó el voto de desempate de su entonces presidente, el envío de los antecedentes para que la jueza enfrentara un tribunal de enjuiciamiento, bajo la acusación de desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en su cargo.

Bustos: “No tengo otro vínculo con la jueza que el de un entrevistado y una persona académica”

Dicho tribunal se constituyó sobre fines de octubre de 2013 y resolvió la destitución de la jueza, sobre dos argumentos principales: el no cumplimiento de plazos procesales de acuerdo con el criterio que había propuesto el Superior Tribunal de Justicia, a fin de no afectar el servicio de justicia; y la actuación en el citado caso de abuso sexual de una niña, en la que liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente al momento de la declaración de la víctima (posteriormente ese error fue subsanado y la medida se revirtió, según argumentó su defensora durante el juicio contra la magistrada).

RESTITUCIÓN EN EL CARGO A TRAVÉS DE UN RECURSO DE AMPARO

En aquella oportunidad, la jueza interpuso un recurso de amparo ante un Juzgado Civil, cuyo juez titular le dio la razón y ordenó la reposición en el cargo, considerando que se había vulnerado su derecho de defensa.

Benesperi: “La destitución de la jueza Suárez todavía puede impugnarse” y lograr la restitución en el cargo

La decisión fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, el 9 de septiembre del año 2015, pudiendo volver a desempeñarse con normalidad hasta los controversiales hechos desencadenados con sus visitas al preso Cristian Bustos, el 29 y 30 de diciembre de 2021.

¿Se repetirá, una vez más, la historia?