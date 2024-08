Cinturones con más agujeros que otros en la política y mensajes en clave en la puja por las áreas petroleras de Chubut

PODER RELEGADO EN EL REPARTO

El jueves previo al tratamiento de la ampliación presupuestaria enviada por el gobierno provincial para los últimos cinco meses del año, el comentario en los pasillos de la Cámara de Diputados en Rawson era unánime: más bien consistió en una queja generalizada porque el Poder Legislativo quedó “a la cola”.

El planteo que hicieron llegar la mayoría de los legisladores al presidente del cuerpo, el vicegobernador Gustavo Menna, fue que el “ajuste”, luego de analizar los números de la distribución de los fondos, lo está pagando ese poder especialmente, en comparación con la Justicia y el Ejecutivo.

Los legisladores analizaron las partidas y observaron que a ellos les tocó terminar el año con un porcentaje del presupuesto muy inferior al de años anteriores. Lo que se discute es la participación de cada poder en el reparto de la torta, y hay un especial celo con la justicia, por lo que se refriegan las manos a la espera de una ley de autarquía que ponga límites al gasto judicial.

Después de un áspero debate y sin apoyo opositor, la Legislatura aprobó la ley de Educación Financiera

Mientras el Poder Ejecutivo tuvo una ampliación del 53% y el Judicial del 83%, el Legislativo tuvo sólo un 20%, lo que genera recelos, ya que buena parte de la ampliación presupuestaria es para cubrir actualizaciones salariales de todos los sectores públicos.

Por lo pronto, sienten que esta vez les tocó perder y que el mensaje de austeridad lo están pagando más unos que otros.

JUDICIALES CONTRA GANANCIAS

A propósito del Poder Judicial, para estos días se podría conocer la definición que esperan los integrantes del sindicato de ese sector, que se preparan para reclamar contra la aplicación del impuesto a las ganancias. Según dijo Gabriela Huenchual, secretaria general del SITRAJUCH, cuando se aplicaba hasta el año pasado, los trabajadores judiciales de Chubut eran los únicos empleados judiciales que aportaban el tributo, ya que el Superior Tribunal no hizo una acordada para incluirlos en una ley que exceptúa, a nivel nacional, a todos los agentes que comenzaron a trabajar desde antes del 1 de enero del año 2017. Hay que recordar que los jueces están exentos del pago de ese tributo y un beneficio similar se aplicó a los agentes con antigüedad, por lo que en la provincia reclaman que se cumpla con esa normativa. ¿Conflicto en puerta?

Nuevo pedido de juicio político contra Panizzi: lo presentó en Legislatura el diputado Coliñir

¿HABRÁ RECONCILIACIÓN?

Durante el paro y movilización de los petroleros privados el jueves en Comodoro Rivadavia, hubo un momento en la alocución de Jorge Ávila, durante la asamblea realizada en la administración de Km.3, en el que destacó y agradeció el acompañamiento “de los compañeros jerárquicos”. Es que el sindicato que conduce José Lludgar se había plegado a la medida de fuerza y tuvo representantes en esa movilización, lo que fue valorado por Ávila.

Esto no hubiera llamado la atención hasta hace algunos meses atrás, salvo por el hecho de que hubo un distanciamiento importante entre ambos dirigentes, a partir de la denuncia que en diciembre último planteó Avila contra el sindicato Jerárquico, a poco de asumir como diputado nacional, por un problema de encuadre sindical. Concretamente, los petroleros de base denunciaron ante el Ministerio de Trabajo que perdían afiliados a manos de la conducción de jerárquicos, por eso el distanciamiento y fuerte enojo, que derivó en un extraño bajo perfil (en los últimos meses) de José Lludgar, quien tampoco estuvo presente en esa movilización.

Buscan que las deudas de empleados públicos se las pueda descontar el Gobierno

Se trató del primer gesto de acercamiento público y no se sabe si esto marca una reconciliación, algo que en más de una operadora se vería con agrado, según comentarios en el sector.

EL ENOJO SILENCIOSO

Durante la movilización hubo también mensajes indirectos de Ávila “hacia la clase política”, aunque sin especificación a si se refería al gobierno nacional o al provincial. Mientras su segundo en el sindicato puso énfasis en cuestionar al gobierno nacional por supuestamente apalancar al grupo Neuss en la puja por las áreas de la provincia, el secretario general habló de que el paro es “un escarmiento para la clase política y las operadoras que intentan jugar con los trabajadores”.

La Legislatura analiza un ambicioso proyecto de regularización de deudas impositivas

Si bien el principal foco del enojo era hacia la conducción de YPF, no quedó claro si la referencia política era a la administración de Javier Milei, a la Ignacio Torres o hacia ambas. En varias ocasiones también cuestionó la ley de pasivos ambientales, una iniciativa que impulsó el gobernador Torres, a la que Ávila calificó de perseguir fines recaudatorios y por considerar que sumará demoras en el proceso de traspaso.

Ese tema y la pulseada silenciosa por el área Restinga Alí, donde el dirigente sindical ya hizo pública su inquietud para que ese bloque quede en manos de Petrominera, mientras el gobierno provincial parece tener otros planes, podrían ser el factor que desencadene un cuestionamiento más abierto, que por ahora aparece en forma de indirectas.

Otro ‘nominado’ en la corte de Chubut y los ‘cuadros’ políticos que eligen algunos y critican otros

RESTINGA ALÍ Y AQUELLA FOTO DE IGUACEL

El tema de Restinga Alí todavía no ocupa la escena central, mientras se espera la definición por las 4 áreas principales que transferirá YPF, supuestamente a manos de Pecom. Esta columna ya reflejó, allá por el mes de mayo, la visita que hizo Javier Iguacel a las playas comodorenses, al parecer para “asesorar” al gobierno provincial sobre el futuro más conveniente para ese activo que será revertido a la provincia.

Fue cuando el ex funcionario macrista posteó en su cuenta de X su presencia por estas latitudes, para criticar las adhesiones al paro nacional de aquel mismo día, 8 de mayo. Ese empeño militante en contra de los reclamos sociales se convirtió en un dato político más que interesante, ya que al parecer la exposición pública de su visita tomó por sorpresa a funcionarios de la provincia, que lo habían invitado.

Torres firmó un convenio para la creación de un Centro Comercial a Cielo Abierto en Trelew

Lo cierto es que Iguacel fue noticia nuevamente en las últimas semanas, cuando se informó que conformó una empresa denominada ‘Bentya Energy’, con la que participó en el ofrecimiento público de campos maduros que hizo YPF en Neuquén. Por ahora, el foco está puesto allá, pero no está demás agendar el nombre de la empresa. ¿Aparecerá en un eventual ofrecimiento público, que eventualmente realice Petrominera, en caso de que el gobierno de Chubut decida que la concesión no quede en manos de la petrolera estatal?

MAMÁ, PAPÁ, EL LEÓN Y LOS PANQUEQUES

Los concejales que estuvieron a punto de protagonizar una escena de pugilato en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia tuvieron otro fuerte cruce en la hora de preferencia de la última sesión, cuando se discutía la ampliación presupuestaria del municipio, que se aprobó con los 6 votos del oficialismo y el del PLICH, contra la postura negativa de ‘Despierta Comodoro’.

Habrá una Ley en Chubut que impedirá el enganche salarial del Poder Judicial: la gota que colmó el vaso y cómo se aplicará

Es que Lattanzio criticó duramente al bloque opositor, casi (hay que reconocerlo) con argumentos como si pertenecieran a un edil oficialista: “¿Van a votar en contra de la ampliación del presupuesto -disparó, refiriéndose a los ex ‘junto-cambistas’-. Recibimos todos los días gente que no tiene gas, ni cloacas, ni cordones cuneta, ni agua potable, cuando este proyecto va a beneficiar a 280 familias con agua potable, 674 familias con redes cloacales y 786 viviendas con redes de gas”, enumeró.

En el mismo tono, había criticado también la postura negativa del bloque opositor a acompañar un proyecto de Expresión de Deseos para que el gobernador Ignacio Torres interceda ante el gobierno nacional contra la quita de subsidios a los servicios públicos. “Tienen miedo de se enojen mamá y papá”, chicaneó Lattanzio, en referencia a la diputada Ana Clara Romero y al gobernador de la provincia.

Por abrumadora mayoría, la Legislatura admitió el pedido de juicio político a Panizzi y lo envió a la Sala de Acusar

La réplica llegó de la mano de Martín Gómez, lo que empieza a convertirse en un clásico de las sesiones entre ambos ediles. “Se confirma lo que habíamos sospechado desde las primeras sesiones, que el oficialismo tiene un concejal más y hoy quedó claro que son 7 integrantes de ese bloque -afirmó-. Lo que enoja realmente es el ‘panquequismo’, porque hace 8 meses entraron acá al recinto con un león, porque iban en la boleta con un león y ahora tienen una Expresión de Deseos en contra del león -ironizó-. Eso es lo que enoja y no me quiero imaginar a los votantes que eligieron al león o su representante en la ciudad, esos deben estar enojados”, devolvió el volcánico concejal.

UN PERONISTA A FAVOR DEL RIGI

En la sesión también se dio la sorpresiva argumentación favorable del concejal Ezequiel Cufré, integrante del bloque ‘Arriba Chubut’, a favor del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), algo que es cuestionado fuertemente a nivel nacional por los legisladores peronistas y cuya adhesión en la provincia será rechazada también por el mismo bloque n Chubut.

Trámite exprés: la Legislatura aprobará este jueves la admisibilidad del juicio político a Panizzi

El ex ministro de Hidrocarburos de la provincia aceptó que el régimen es discutible, pero recordó que ya ha sido aprobado y hoy está motivando las adhesiones provinciales, como en el caso de Río Negro, que contará con la planta de licuefacción de gas.

“El RIGI ya es una realidad y no tenemos por qué opinar si estamos a favor o en contra -insistió-, creo que como provincia debemos adherir al sistema y Chubut necesita inversiones, hay una falta de proyectos que asusta, a diferencia de lo que pasa con Neuquén o Río Negro, o el norte con el litio. Queremos saber qué tipo de proyecto puede venir, en lugar de ideologizar al sistema. Ya sabemos para dónde no quiere ir Chubut, pero necesita oportunidades”, dijo, en velada alusión al tema minero.

María Eugenia Vidal visitará Chubut este viernes

“Así como los legisladores de esta provincia dieron su apoyo para que el RIGI sea aprobado, tengo la expectativa de que cuando lleven un proyecto a instalarse en Chubut sean apoyados -planteó-. La transición energética, para el hidrógeno, va a necesitar de este sistema de promoción, porque de lo contrario vamos a ser sólo espectadores de una película que termina en Río Negro”, añadió. “Debemos buscar nuevos proyectos para diversificar la economía, pero tenemos que buscar el cambio y las inversiones necesarias. Si el régimen ya está aprobado, tenemos que salir a buscar las inversiones”.

SIN APOYO OFICIALISTA

Uno de los temas más polémicos que se discuten por estas horas en Trelew tiene que ver con la autorización por parte del Concejo Deliberante para que el Movimiento de Trabajadores excluidos que conduce el líder piquetero Miguel Prudente, pueda avanzar en el proyecto de construir una nave en inmediaciones de la Laguna Chiquichano.

Menna: "Vamos a respetar a rajatabla el derecho de participación ciudadana"

Como se sabe, se trata de la inversión de un fondo de 600 millones de pesos ya enviados por Nación tiempo atrás, con el destino de construir un lugar techado que ordene el lío de puestos de manteros y carritos de comida que hay frente a la terminal de ómnibus.

El municipio que conduce Gerardo Merino se había opuesto a esta ordenanza aprobada por la gestión de Adrián Maderna y la vetó en diciembre. Pero ahora la apoya, con un proyecto más acotado.

Esta semana hubo reuniones en el Concejo por el tema, y desde la Cámara de Industria y Comercio expresaron su oposición (coherente con su postura histórica), porque dicen que es fomentar la venta informal y una competencia desleal.

De hecho, la presidenta del cuerpo, Claudia Monají, que es comerciante, ya ha anticipado que no va a acompañar con su voto y en el mismo sentido se expresó el oficialista Martín Luna, e incluso se duda del radical Rubén Cáceres, que siempre estuvo en contra.

Mauricio Macri realizará un acto y presentará al "Nuevo PRO"

El panorama es difícil, porque para ser aprobada, la ordenanza necesita mayoría especial de 7 votos y hasta ahora, apenas, tiene asegurados 3 de los concejales de Merino. ¿Logrará el intendente convencer a sus ediles ante su cambio de postura? Va a hacer falta mucha muñeca. Y de no aprobarse ¿avanzará el municipio en liberar la zona de esos puestos que continúan allí?

TRÍO OPOSITOR

En Trelew parece que hay dirigentes de la oposición a nivel municipal que están cocinando algo. Al menos es la impresión que dio a algunos observadores que vieron a ciertos personajes entrar días atrás al local del diputado Emanuel Coliñir, ubicado en la esquina de Rawson y Pellegrini.

Concretamente, tres protagonistas de la política trelewense se vieron las caras en ese encuentro, que no habría sido el único, según pudo reconstruir esta columna. Hablamos -por un lado- del anfitrión, el último candidato a intendente por el PJ, Emanuel Coliñir, quien recibió al ex ministro de Seguridad y ex precandidato por la UCR, Federico Massoni, y además al ex ministro de Producción quien hizo una campaña municipal de la que luego desistió, el empresario Pablo Mamet.

¿Qué están tramando los tres juntos? Lo que se sabe es que los une la distancia política con Gerardo Merino y con Ignacio Torres. Por lo tanto, si bien se habla del diseño de una agenda local para proponer un plan para la ciudad, el cónclave tiene olor a un armado opositor a mediano plazo.

No viene de más recordar: Coliñir compitió en la elección general de abril de 2023 y salió segundo de Merino; Massoni perdió contra Merino la interna de Juntos por el Cambio en febrero; y Mamet amagó con su candidatura y se bajó, pero no logró ningún lugar, tanto en la conducción local como provincial.

Incluso Mamet y Massoni habían protagonizado rounds mediáticos de alto voltaje, donde se habían dicho de todo. Se ve que algunos meses bastaron para que aquellos cruces queden en el olvido.

No da la sensación de que vayan a trabajar juntos en el mismo proyecto, pero no hay dudas de que en las charlas no se habló de fútbol: los reunió la política y las ganas de los tres de estar en el lugar que hoy ocupa el intendente de la UCR.