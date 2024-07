La Legislatura aprobó en la sesión especial de este jueves la ley impulsada por Leticia Magaldi que establece en todos los niveles de las escuelas de gestión estatal o privada de la Provincia del Chubut, la obligatoriedad de incorporar la enseñanza y aprendizaje de los diferentes procesos educativos de las capacidades derivadas de los avances tecnológicos actuales, tales como educación financiera, programación, robótica y desarrollo y operación de inteligencia artificial.

Fue luego de un debate de más de una hora, con los votos de Despierta Chubut y el Pich, y sin el acompañamiento del bloque de Arriba Chubut y el diputado del Frente de Izquierda.

Al fundamentar el proyecto, Leticia Magaldi dijo que viene a “saldar una deuda con nuestros estudiantes, las tecnologías van avanzando y la educación debe seguir ese camino y preparar a los alumnos para los desafíos que se vienen”.

Explicó que “buscamos dar herramientas que permitan alcanzar sus sueños, no es una simple adhesión a la currícula, es una declaración de compromiso con el futuro de los estudiantes” y señaló que “los docentes van a jugar un rol muy importante para que los estudiantes adquieran las nuevas habilidades, por lo que se va a trabajar en capacitación” por lo que “en menos de 5 años debe llegar a todas las modalidades de educación”.

A su turno, Sonia Cavagnini dijo que “como educadora me siento orgullosa, que mi provincia sea pionera en introducir este tipo de contenidos que nace de una demanda social” ya que “nos permite anticiparnos para dar respuesta para que los jóvenes crezcan”.

Dijo que “tenemos muchas necesidades en la provincia, la educación ha sido relegada por años, y creemos que tenemos que saber planificar y mirar para adelante”.

También acompañó desde el Pich Andrea Toro, quien resaltó “la importancia a la educación de este gobierno”, y agregó “vamos a acompañar el proyecto, es necesario seguir apuntando a la actualización permanente en los procesos educativos, para que nuestros chicos puedan adquirir nuevos conocimientos”.

En contra

Por Arriba Chubut, la diputada Vanesa Abril expresó que “la intención es muy buena, la incorporación de estas materias es necesaria, hay una ley nacional que impulsa la creación del programa de educación financiera en el nivel secundario” pero dijo “lamentablemente este proyecto se ha quedado sólo en una intención”.

“Se ha utilizado de base el proyecto que es el de Maria Eugenia Vidal, es muy bueno y es claro, sin embargo es una mala copia, y me llama la atención porque ni siquiera refleja el sistema educativo de Chubut” ya que “la redacción es coloquial, no contempla un marco teórico ni fundamentos de base”.

Planteó que debió haberse definido que está destinado al nivel secundario, no a todos los niveles, y la gestión no es estatal, sino pública. “El objeto de la ley está mal definido”, sostuvo, y planteó una moción para que vuelva a comisión y sea nuevamente redactado, que fue rechazada.

A su turno, Santiago Vasconcelos (FIT) no acompañó porque lo consideró “una reforma educativa al hacer obligatorias materias, y se puso a votación rápidamente luego de un plenario, sin la más mínima participación de la comunidad educativa”.

Cuestionó que “es un hábito que no haya ningún tipo de debate, recurren a la mayoría que tienen para hacer votar lo que sea sin convocar a los sectores afectados. La mayoría de las necesidades básicas no están resueltas, ni siquiera alimentos”.

El legislador denunció sobreexplotación laboral de la docencia, y reivindicó el paro de 48 horas convocado “porque la docencia y sus familias tienen hambre” al tiempo que denunció que la ley “es una nueva injerencia del capital privado sobre la docencia en los contenidos, ponen como cita de autoridad a Vidal, la que profundizó todos los ataques a docentes en provincia de Buenos Aires”.

Defensa

Luego la diputada radical docente Karina Otero, manifestó “estoy sorprendida, esta discusión debió darse en comisión, pero se busca un show ante la prensa presente, siempre hemos estado atentos a las sugerencias, y se trata de chicanas ante un proyecto importante”.

Insistió Magaldi en que el tema “fue tratado en comisión y trabajado con el ministro Punta, queremos que se aplique en todas las modalidades, aunque no es inmediato. Les pido que no se haga un show, esto fue trabajado y consensuado. El proyecto me enorgullece como chubutense. Espero que esto marque un antes y un después”.

El debate se prolongó durante más de una hora con la intervención de varios diputados, luego de lo cual se realizó la votación aprobada por amplia mayoría, con la ausencia de los diputados Daniel Casal y Tatiana Goic.

El punto siguiente comenzó de manera accidentada, ya que la Cámara pasó de manera abrupta a un cuarto intermedio ante la orden del vicegobernador Gustavo Menna, quien exigió al personal policial el desalojo por la fuerza de los asistentes en las barras que en esos momentos insultaban a los diputados e interrumpían el normal desarrollo de la sesión.

Agua

Luego la Cámara trató la ley que ahora regula las concesiones de uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica, corresponda al Estado Nacional o Provincial, en las condiciones previstas por la Constitución Provincial en sus artículos 83, 89, 99, 101 y 108 y concordantes junto a la Ley XVII N°53.

El autor de la norma, Juan País, dijo que el cobro de esta retribución es una “reivindicación de los chubutense en el uso del agua para fines hidroeléctricos” con el “cobro de un concepto extraordinario” y según indicó sería un 5 % en especies, lo que permitiría negociar en igualdad de condiciones el precio de la energía.

Y aclaró que “no tiene un fin recaudatorio, sino revindicar esa potestad que habían expropiado los gobiernos nacionales a las provincias de regular como poder concedente en materia de recursos naturales”.

Anticipó que se terminó la discusión sobre la diferencia entre el dominio y la jurisdicción, y que corresponde a Chubut “sentarse a la mesa cuando se traten las concesiones”.

Por su parte Luis Juncos expresó que “es un tema muy importante que tiene que ver con las concesiones de uso de agua, estamos amparados por la CN que da la potestad del dominio de los recursos a las provincias”, y dijo que “esto se refiere al uso de agua publica con fines de energía hidroeléctrica, si bien habla de una retribución especial que será coparticipada entre provincias y municipios”.

A su turno, la diputada justicialista Mariela Williams pidió una modificación del artículo 10, en una redacción según la cual el nuevo precio deberá esperar a que terminen las concesiones nacionales, porque dijo, “cambiar las reglas del juego a una concesión vigente implica una falta de seguridad jurídica a quienes quieran venir a invertir”.

La cordillerana Norma Arbilla dijo que esto servirá para “pensar en desarrollos en otros cursos de agua que se puedan desarrollar en lo inmediato, mas allá del rio Chubut y Futaleufú” y llamó la atención sobre el reparto de los recursos que se recauden entre los municipios.

Por el FIT, Santiago Vasconcelos se mostró en contra del apuro de tratamiento, ya que “si esto recién se aplica para las próximas concesiones, no tiene ningún sentido hacerlo ahora, deberíamos discutir en ese momento cómo nos plantearíamos ante el uso del recurso”.

Tanto Daniel Hollman como Juncos destacaron que la defensa del recurso agua formaron parte de la agenda del encuentro de gobernadores patagónicos, ya que se habla mucho de los recursos naturales, hay un contexto en el que viene hablando el gobernador Torres, y eso es lo que se debe evaluar al tratar estos proyectos.