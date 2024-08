El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó un convenio para la puesta en marcha de un Centro Comercial a Cielo Abierto en Trelew. Fue este viernes por la mañana, en el salón auditorio de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut

El acuerdo, firmado por el secretario general de CAME, Ricardo Diab; el presidente de la CICECH, César Pailacura; su par de la FECH, Carlos Lorenzo; el intendente de Trelew, Gerardo Merino, y refrendado por el gobernador, Ignacio Torres, potenciará las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios, fomentando la dinamización comercial en Trelew, y generando asimismo mayor riqueza y empleo a nivel local.

En este marco, el titular del Ejecutivo provincial y el vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, presentaron el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Chubut Inversores y Comercio Exterior, que tendrá como objetivo la promoción de inversiones, a través de la coordinación de las acciones de empresas privadas y estatales, para evaluar, diseñar, coordinar y planificar políticas e instrumentos que fortalezcan el funcionamiento de las empresas publicas y privadas, como así también impulsar la creación y radicación de empresas en todo el territorio provincial.

Al respecto, Torres destacó el compromiso del gobierno provincial para con los comerciantes, “que son el motor de la economía y una de las principales fuentes de generación de empleo”, asegurando igualmente que “vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para quitarle el pie de encima al comerciante”.

En este contexto, el titular del ejecutivo explicó que desde el equipo de Gobierno se trabaja “en un esquema para fortalecer nuestras economías regionales”, y reconoció “el importante trabajo que está llevando adelante el Sindicato de Empleados de Comercio, acompañando cada una de nuestras políticas, como ahora con el plan de viviendas que estamos desarrollando a través de Chubut Fideicomisos”.

Medidas concretas

Además, Torres detalló que “de manera aislada no vamos a poder lograr una agenda de desarrollo”, y en tal sentido puso en valor diversas medidas concretas que lleva adelante el Ejecutivo, como “la creación de la Agencia de Desarrollo, que básicamente plantea una vinculación con el sector privado, para consensuar estrategias y trabajar de forma conjunta con el privado”.

A su vez, aseguró que “estamos peleando por la subzona franca, que va a ser bisagra para Trelew y para la región”, y añadió que se avanza “en la diagramación de corredores turísticos, que van a tener un impacto profundo en los comercios, en los hoteles y en el sector gastronómico”.

Sobre el estado complejo que atraviesa la ciudad “por la desidia de gobierno anteriores y por distintos casos de corrupción que nos han avergonzado durante muchísimos años”, el mandatario provincial indicó que “Trelew es prioridad en nuestra agenda de desarrollo y la vamos a sacar adelante en conjunto con todas las fuerzas vivas de esta ciudad; fundamentalmente con cada uno de los comerciantes que se levantan temprano, que están en la trinchera y que son la principal generadora de empleo, no solamente de la provincia, sino de todo el país”.

Ofertas en común

Por su parte, el secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab, manifestó que próximamente “se van a cumplir 24 años desde que CAME empezó con este desarrollo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, y hoy, por ejemplo tenemos 24 centros comerciales a cielo abierto en Rosario”.

“Nosotros copiamos esta idea de España, y la adaptamos con el objetivo de delimitar un espacio de cada ciudad como lugar diferencial, donde quienes transiten por ahí puedan encontrar seguridad, tranquilidad, estética, confort, ofertas y lo más importante, la unión de los comerciantes para hacer ofertas en común”, destacó Diab.

Trabajo en conjunto

Finalmente, el intendente Merino manifestó que “con el gobierno provincial, con la FECh, con CAME y CICECH trabajamos en conjunto, atendiendo no solo lo urgente, si no pensando también en el mañana, en un progreso, en el desarrollo y en una planificación adecuada para la ciudad de Trelew”.

A su vez, añadió que “nosotros tuvimos un gran trabajo a partir del día que asumimos, para recuperar la institucionalidad de la Municipalidad de Trelew, y nos pusimos como meta justamente en trabajar en conjunto con las demás instituciones, porque sentíamos que todos juntos podíamos transformar a Trelew y que podíamos llevar adelante las políticas de estado necesaria para crear fuentes laborales”.