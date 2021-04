PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La reunión entre Ricardo y Gustavo Sastre con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, despertó un sinnúmero de especulaciones en el ámbito político. El vicegobernador del Chubut descartó que se haya tratado de un encuentro para limar asperezas y confirmó sus intención para que Puerto Madryn tenga, por primera vez, un gobernador oriundo de esta localidad.

"Tenemos una relación de hace muchos años, antes de estar en política. Él viene también viene de la dirigencia deportiva. Tenemos muy buena relación" dijo Ricardo Sastre en rueda de prensa tras descartar que la reunión con el intendente comodorense haya sido para limar asperezas.

Sastre calificó a la reunión como “muy positiva” porque si bien fue en “un contexto difícil o próximo a turnos electorales, y en diferencia de posicionamientos partidarios” permite “trabajar en forma conjunta entre dos ciudades tan importantes como pueden ser Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia".

"El poder compartir y charlar sobre distintas situaciones que se dan y además del contexto político porque pertenecemos al mismo espacio”.

UN GOBERNADOR MADRYNENSE

El vicegobernador fue consultado sobre cuál será su rol de cara a las elecciones para renovar las autoridades en Chubut. “Hoy como vicegobernador. Después veremos cuál es la decisión que se tome a nivel partidario”, sostuvo, sin embargo, aseguró - a Canal 12 -que “sería una hipocresía decir que no se tienen aspiraciones a seguir creciendo en el ámbito de la política. Pero también tenemos obligaciones que hay que cumplirlas como son los cargos para los que hemos sido elegidos”.

“No me gusta a esta altura hablar de los deseos que pueda tener uno. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo para que Puerto Madryn pueda tener un gobernador, que nunca lo tuvo en la historia de la provincia y creo que ese es uno de los objetivos, sea Ricardo Sastre u otra figura pero que Puerto Madryn pueda tener porque le corresponde. Ese es un claro objetivo del 2023”.

Finalmente, sobre las fechas electorales. Sastre señaló que esas son decisiones que se van a tomar a nivel nacional y atento al contexto epidemiológico por la segunda de coronavirus. No obstante, aclaró que " es entendible que no se puede prorrogar plazos de funcionarios públicos, o de autoridades, como pueden senadores y diputados. En un momento hay que hacerlas. Lo que hay que develar es si habrá paso , se postergan o no se postergan".