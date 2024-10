A través del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich anunció un nuevo programa para que los presos de todas las cárceles nacionales trabajen y logren pagarse sus gastos cumpliendo su condena.

La metodología fue nombrada “Manos a la Obra” y apunta a que los delincuentes puedan reinsertarse en la sociedad de una manera diferente sumando también a fomentar su rehabilitación en el día a día. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo implementará en todo el país.

"Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del SPF, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad'', expresó Bullrich este jueves.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Además, la titular de la cartera de Seguridad manifestó: “nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”.

El programa, que comenzó con una prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza, ha permitido que el personal penitenciario organice un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

El sistema también incorpora la implementación de biometría para el control de horarios y la clasificación de los internos para facilitar la asignación de tareas.

En otros términos, Bullrich advirtió que irá con todo para que se concrete la medida: "si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Eso no va, se terminó", dijo.

''Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar''.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Con información de Ámbito, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.