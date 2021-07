El concejal de Comodoro Rivadavia, Tomás Buffa hizo referencia a los temas tratados por la Convención de la UCR, que además de definir como presidente a Miguel Ramos y aprobar la modificación de su Carta Orgánica, se aprobó la continuidad de la alianza con el PRO y otros partidos, a excepción del Frente de Todos y el CHUSOTO. También expresó su sorpresa porque la postura de Cimadevilla, en contra de mantener Juntos por el Cambio, no fue explicitada en la Convención.

“Más allá de la renovación de autoridades, la decisión más trascendental fue aprobar a que el comité Provincia del partido avance con los acuerdos programáticos, para la alianza transitoria correspondiente que prevé la ley de partidos políticos para este turno 2021 –detalló Buffa-. Fue un mandato amplio, no sólo para aliarse con el PRO, porque la idea es fortalecer la estructura de “Juntos por el Cambio”, sino también incorporar algún otro partido que pueda participar como el Polo Social, que ya hemos tenido algún tipo de conversación y avances”.

El presidente del bloque de JxC en el Concejo Deliberante comodorense indicó que hubo otra moción para evitar una alianza con Chubut Somos Todos (partido del gobernador Arcioni) y el Frente de Todos, “cosa que sería muy difícil que pudiera llegar a suceder en las filas de nuestro partido, hacer un acuerdo con ellos”.

Se le preguntó a Buffa si se debatió con fuerza la posición que venía manifestando Mario Cimadevilla, a favor de que no se renovara la alianza con el PRO y que la UCR tuviera un rol más protagónico en las próximas candidaturas: “Para mi sorpresa, que estuve escuchando toda la convención, pensé que iba a haber discursos más enfáticos en esa idea, sobre todo porque lo habían adelantado en la semana algunos referentes que representan los sectores de Cimadevilla –detalló, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro-. Tomaron la palabra y hablaron más de los acuerdos programáticos y de no generar un acuerdo simplemente electoral, que obviamente es lo que todos queremos, porque todos estamos. Me da la pauta de que también de que muchas veces hay un discurso en los medios, para fuera, que en la vida interna, en la cual todos reconocemos que las democracias modernas se hacen en base de acuerdos y de convenios entre partidos políticos”.

En busca de la unidad

Buffa detalló también que no se debatió en torno a si las listas del radicalismo y el PRO irán en forma separada o unificadas a las PASO:

“No fue tema de debate porque hasta el 24 hay tiempo para la presentación de la fórmula. Obviamente que se va a bregar por la unidad, fortaleciendo la participación de la Unión Cívica Radical, viendo nuestros dirigentes con preponderancia en esa fórmula, pero siempre tratando hasta ultima instancia de avanzar con una lista unidad, que creo que es lo que está demandando la gente, que no está de acuerdo con el gobierno nacional, provincial o municipal, que responden al Justicialismo o el Frente de Todos", dijo.

Y destacó que "Debemos tratar de buscar una unidad y no desgastarnos en un proceso electoral interno, sobre todo que puede llegar a beneficiar al Justicialismo, de todas formas nosotros venimos haciendo 30 años de democracia y un ejercicio de internas que prácticamente es nuestro ADN, vamos a intentar no llegar a la interna, pero eventualmente si esto tuviera que suceder se presentaran los candidatos en la PASO y será el voto popular quien termine decidiendo quien va representar el espacio”.