La Legislatura de Chubut aprobó este jueves por amplia mayoría de 20 votos a favor, 6 abstenciones y un ausente, la Ley solicitada por el Poder Ejecutivo, que logró la autorización para contraer un endeudamiento con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial de $ 5 mil millones para ser destinados a la cancelación de gastos de personal, concretamente un 50 % ($ 2500 millones) al pago a los jubilados provinciales, y el otro 50 % a cumplir con los acuerdos paritarios firmados con los gremios, para saldar la deuda salarial que se generó el año pasado con el pago escalonado.

La votación fue más ampliada de lo que creía el propio oficialismo, que contó, además de los 12 votos de Chubut al Frente, con 4 votos de Chubut Unido, 2 votos de la UCR, y los votos de Sebastián López y Tatiana Goic. En cambio, no acompañó el bloque del Frente de Todos junto a Carlos Eliceche, que decidieron abstenerse con fuertes críticas a la política económica de la provincia, y estuvo ausente el diputado Mario Mansilla.

La Ley sancionada estipula la aprobación en todos sus términos del "Convenio de Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial", suscripto el día 28 de junio de 2021 “entre la Provincia del Chubut, representada por el señor Ministro de Economía y Crédito Público, Lic. Oscar Abel Antonena; el Estado Nacional, representado por el señor Ministro de Economía Dr. Martín Maximiliano Guzmán y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, representado por su Directora Ejecutiva, Lic. Claudia Graciela Álvarez; el que se encuentra protocolizado al Tomo 2, Folio 217 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, el día 28 de junio de 2021”.

Se trata de “la autorización al Poder Ejecutivo Provincial para la afectación de la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que en el futuro lo sustituya, por hasta el monto total del préstamo con más gastos”.

El nuevo préstamo se inscribe en el Decreto N° 352/2020 del gobierno nacional, que creó el "Programa para la Emergencia Financiera Provincial" a fin de atender las necesidades financieras de las jurisdicciones provinciales en el marco de la emergencia sanitaria. Según la ley, este préstamo apunta a “facilitar los recursos económicos que permitirán a la Provincia hacer frente al pago de los haberes de sus trabajadores, lo que constituye una necesidad de carácter urgente agravada por la situación de emergencia sanitaria que atraviesan los ciudadanos provinciales”.

DEBATE

En el tratamiento, se dio un fuerte cruce entre diputados del PJ y del arcionismo. La primera en hablar fue Belén Baskovc (PJ), quien explicó “nos vamos a abstener de votar, estamos observando que se repite el doble discurso, la improvisación y falta de planificación económica y financiera”. Recordó que “en 2019 en la campaña electoral un asesor dijo al gobernador Arcioni que para recibir mayor aceptación en el valle era necesario otorgar paritarias excepcionales, y así fue anunciado como uno de los cinco distritos que había cerrado paritarias con los mayores porcentajes”.

Pero dijo que “ni el propio gobierno tenía previsión de cómo pagar, ya que estamos por ingresar a 2022, aún debiendo a salud y policía” cuando en 2019, el gobernador “decía que quería jerarquizar al empleado público y que nunca iba a ser la variable de ajuste”. Sostuvo que “eso no se cumplió, y el pago escalonado se agravó en el tiempo”. Y mencionó la diputada que “incluso el ex ministro de educación de Macri dijo que los simuladores del costo del aumento marcaban que era imposible que no supiera que no iba a poder pagar”.

Cuestionó que producto de esta política, “el empleado estatal se fue endeudando producto del pago escalonado, y esa falta de planificación se está repitiendo. Se anunció que con esto se iba a pagar el aguinaldo y pagar la deuda con los jubilados. El proyecto está destinado al pago de salarios, pero no discrimina a quién se destinará”.

Sostuvo Baskovc que “le dijimos al ministro que si esto se aprueba debería depositar la totalidad de la deuda a los jubilados, pero Antonena dijo que a los jubilados les va a pagar en 4 o 5 cuotas, por lo que es mentira que van a cancelar a los jubilados. Nos preguntamos qué van a hacer con el resto del dinero, ¿pagarán entonces la plata que se usó para el aguinaldo?”

Finalmente, afirmó que “no es bueno naturalizar la toma de deuda para pago de salarios. La provincia está endeudada en cuatro masas salariales, y esto no coincide con lo que dicen que se están ordenando las cuentas. Hay riesgo de volver al pago escalonado, y además no se invierte en obras y servicios”, concluyó.

RESPUESTA

Desde el oficialismo, el petrolero Carlos Gómez, respondió a Baskovc, y señaló “lamento haber escuchado ese fundamento para rechazar una ayuda que está enviando el presidente Alberto Fernández para ayudar a la provincia y la economía regional, y me cuesta creer que un bloque peronista este mintiendo, desinformando”.

“Deberían haber leído versiones taquigráficas del FPV en 2018, porque las paritarias no se firmaron en 2019. Fue por pedido expreso del FPV el que recomendó a los sindicatos que firmen cláusula gatillo. No mientan. Chubut al Frente se conformó a principios de 2019, y ganó una elección por militancia de compañeros peronistas”, expresó Gómez.

Pidió el diputado arcionista “no tergiversemos la historia, los peronistas no tienen que mentir, tienen que defender el proyecto nacional. La verdad que dan vergüenza, en una fecha tan importante para el peronismo, que el peronismo que es oposición, rechace una ayuda que es política de estado del presidente y la vicepresidenta”.

Remarcó luego que “esta ayuda la envía Nación, lo acuerda en el marco de la reestructuración de la deuda nacional y provincial. No desinformemos, apoyemos al gobierno nacional, defendamos a Cristina, sin obsecuencia, sin mentiras, sin cobardía, sin esconderse debajo de los escritorios, cuando hay que defender un proyecto como la zonificación minera. Dan vergüenza los peronistas en la provincia del Chubut, lo lamento muchísimo”.

Además, cuestionó “nunca nombran a Macri, cuando se devaluó la moneda, aumentó el gas, y aplicó decretos que perjudicaron la recaudación en Chubut. El ajuste que significó la derrota. ¿Por qué no lo nombran? No jodamos, parecen Clarín”.

Luego destacó que este dinero “es plata que se gasta en la economía local, qué mejor homenaje a Perón que estar pagando el aguinaldo. Que mejor que con ayuda de Nación estar pagando a los trabajadores la deuda”. Y a los peronistas chicaneó “reconozcan que perdieron la provincia por no haber luchado por la unidad como pedía Alberto Fernández. Por eso Cristina hoy no tiene mayoría en la Legislatura, hagan una autocrítica”. Sin olvidar que “los últimos 650 millones de dólares los aprobó la Legislatura anterior con mayoría del FPV, destinando más de 100 millones de dólares a los municipios”.

MAS VOCES

Luego retomó la palabra Belén Baskovc, quien respondió a Gómez, que “las paritarias se celebraron en 2019, con los docentes en febrero, en marzo con policía y salud. En abril fueron las PASO”. Y replicó “que no tenga dudas, fuimos parte del Frente Electoral porque entendíamos que necesitábamos de las figuras de Alberto y Cristina para revertir la situación del país, allí no los vimos a ustedes, porque no militaron ni recorrieron la provincia”.

“Menciona que no hay que fomentar la pobreza, y ustedes empobrecieron al empleado estatal con el pago escalonado, y tres años sin paritarias. Hablando de mentiras, fue Arcioni el que recorrió toda la provincia diciendo no a la minería. Clarín son ustedes porque le mienten sistemáticamente a todas los chubutenses”, concluyó la diputada peronista.

Luego la presidenta de Chubut Unido, Leila Lloyd Jones, explicó que “si bien para nuestro bloque piensa que no es el camino seguir con el endeudamiento, es la única alternativa que propone el gobierno, por lo que no vamos a ser obstáculo, y por eso vamos a acompañar, porque nos ponemos en el lugar de los jubilados y los estatales que la están pasando mal”.

Indicó que “espero que se cumpla lo dicho por el Ministro de Economía y el dinero sea destinado al pago de haberes de agentes pasivos, y espero puedan cumplir con la deuda de paritarias de 2019 que les deben al personal de salud”.

Posteriormente la legisladora de Camioneros, Tatiana Goic, cuestionó que otra vez se tome deuda, y que “a pesar de que se apruebe, a los jubilados le van a pagar en cuatro cuotas. Y lo que quede va a pagar las cuotas que hicieron con los otros gremios. Es decir que se cerraron sin tener la certeza de contar con los fondos para pagar”.

Agregó que con esta ley “el Ejecutivo vuelve a delegar su responsabilidad de pagar sueldos en la Legislatura”, pero sin embargo, indicó “voy a acompañar porque no hay otra salida”, cuestionando “la especulación del Ejecutivo, que no nos deja opción”.

CIERRE

El debate lo cerró el presidente del bloque de Chubut al Frente, Juan Pais, quien dijo al PJ que “relatando el pasado no se resuelven los problemas del presente ni del futuro. Nos hubiera encantado que esta ayuda sea a través de un ATN, creo que los chubutenses lo merecemos, ya que teniendo el 1, 5 % de la población somos la cuarta provincia exportadora, y aporta los dólares que tanto necesita Nación”.

Afirmó que “me parece que el reparto no es justo, uno ve ATN a Buenos Aires, Formosa, Tucumán, y creo que nos merecemos más. De todos modos, este empréstito, no ha sido improvisado, desde hace tiempo vienen trabajando en estas herramientas. Parece que a algunos les molesta que se estén ordenando los números”.

Según Pais, “en realidad este gobierno ha sido nada más que un pagador de deuda, desde que asumió Arcioni se bajó la deuda en 469 millones de dólares, que venía acumulándose gobierno tras gobierno y se agravó cuando se tomó el Bocade con el acuerdo de todos los sectores”. Lo que dijo, además generó el pago de una sobretasa, “porque los municipios exigieron un 15 %, pero no lo devolvieron, y fue la provincia la que los tuvo que devolver”.

Agregó que esto “no fue sólo responsabilidad de Das Neves, que pretendía realizar obra pública, y había recibido la provincia en una situación complicada. Sino que era imprevisible que el país tuviera una devaluación del 50% de un solo salto, y terminar el año con 55 % de inflación. Y que disminuyeran los ingresos por coparticipación, con restricciones que afectaron las regalías, y que luego nos atravesara una pandemia que nos sumergió en la mayor crisis económica de la pandemia”.

Por último, sostuvo que “debe analizarse el efecto multiplicador en la sociedad, y estos 5 mil millones luego circulan por los comercios locales, generan un circulo virtuoso que hasta redunda en impuestos. A nadie le resulta simpático contraer empréstitos, pero resulta necesario. Y si tenemos que elegir entre deberle al estado nacional, o deberle a los trabajadores, preferimos cambiar de acreedor”, concluyó Pais.

APROBACIONES

Por otra parte, en la sesión de este jueves se aprobó la Ley de consolidación Legislativa, consolidando las leyes y normas sancionadas, promulgadas y publicadas entre el 1° de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de 2021; así como también se dio acuerdo legislativo que se designe a Javier Stampone para ocupar el cargo de Fiscal de Estado Adjunto de la Provincia del Chubut.

Resolución impulsada por el diputado Rafael Williams, del Bloque PJ Frente de Todos, donde solicita se restablezca el esquema tarifario nacional de gas incluyendo precios diferenciales de tarifas a favor de usuarios residenciales, pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro, entidades deportivas, pequeños comerciantes y entidades de bien público de la Provincia del Chubut.

Resolución impulsada por las diputadas Goic (Cultura, Educación y Trabajo), De Lucía (Chubut al Frente) y Lloyd Jones (Chubut Unido), por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo Provincial a reglamentar la Ley I Nº621, sancionada en el año 2018, Ley que establece un cupo laboral Trans para el Sector Público Provincial.

Además, se aprobó un pedido de informe de la diputada Rossana Artero, del Bloque Chubut Unido, dirigido al Poder Ejecutivo, sobre los cuadros tarifarios homologados por la Autoridad de Aplicación correspondientes al período 2016 hasta la actualidad, conforme el artículo 11º, inciso b) de la Ley IV Nº6 (antes Ley Nº3755), Ley de Puertos.

INGRESOS

Proyecto del ejecutivo para prorrogar la emergencia económica y financiera por 18 meses.

Proyecto de Declaración N°018/21, presentado por la diputada Andén, del Bloque Chubut al Frente, por el cual instan al Ministerio de Salud de la Provincia a reglamentar la Ley I N°200 (antes Ley 4.435), Ley de Sangre.

Proyecto de Ley Nº046/21, presentado por la diputada Artero, del Bloque Chubut Unido, por el cual sustituye los artículos 2º, 5º, 6º y 9º e incorpora el artículo 9º bis de la Ley XXV Nº61, Ley que crea el Fondo de Vivienda e Infraestructura de Servicios (FonVis).

Proyecto de Ley Nº047/21, presentado por los diputados Antìn, Gabella, Cativa y Williams, del Bloque Chubut al Frente, por el cual crean la Ley de Pensiones Olímpicas Honoríficas Vitalicias.

Proyecto de Ley Nº048/21, presentado por el diputado Ingram, del Bloque Chubut al Frente, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Salud y durante la vigencia del Decreto Nº232/20, a gestionar en los ámbitos que fuere menester, la adquisición de vacunas existentes a la fecha o que en el futuro se desarrollen, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19.