Aunque no los veamos, los amigos (de la política) siempre están

LOS MALOS Y LOS BUENOS HÁBITOS DE NACHO

La entrevista que esta semana Ignacio Torres brindó en Canal 12 dejó mucha tela para cortar. Por ejemplo, se animó a hablar de su vida privada y admitir algunos errores. “Tengo que acomodar el sueño, me estoy acostando tarde, hay algo que tengo que cambiar, una autocrítica, y es que me pongo a contestar los mensajes a la noche y te empezás a manijear y terminas a las 2 de la mañana”, reflexionó, en tono coloquial.

Para colmo, dijo que duerme pocas horas porque “me levanto muy temprano, empecé a entrenar, hago cinta a primera hora, corro un rato y después veo las noticias”, dijo sobre su rutina diaria, donde lo que sigue es mirar números.

“Lo primero que hago es la reunión con Economía, ver cuanto entró, estoy obsesionado con el goteo diario”, admitió el mandatario.

Chubut recibirá una inversión de U$S7 millones de Naciones Unidas para fortalecer la salud y educación

De todos modos, añadió, “trato de tener un espacio para relajar la cabeza, trato de rodearme de la misma gente que siempre estuve, lo peor que le puede pasar a un gobernante es rodearse de alcahuetes, de cortesanos, que te dicen ‘sos un genio, te vi en la tele y estuviste bárbaro’”.

En su caso, dijo “prefiero rodearme de los mismos amigos que te dicen ‘che, te escuché, dijiste una pavada, ojo con esto’, y la verdad que todos los jueves sigo manteniendo esa rutina de estar con mis amigos de toda la vida, no puedo siempre, pero trato de no perder eso”.

Además, contó que su manera de desenchufar es “dedicar un tiempo a los afectos, aprovechar a mis abuelos, tengo un abuelo que tiene 96 años y lo quiero disfrutar al máximo, para mí es importante”.

Nadia Marquez justificó el veto y apuntó contra el kirchnerismo

“PRIMERA DAMA”, TÍTULO PROHIBIDO Y UNA OPINIÓN DE PESO

Otro aspecto de su vida Íntima, el gobernador lo dedicó a Ornella Costa, a quien definió como “mi compañera de vida”, y de quien destacó “hay que bancarse un ritmo de vida tan acelerado”.

Aclaró que “le decís primera dama y te revolea un vaso por la cabeza, no comparte ese rol de la que acompaña”, ya que es una función que “es cosificar un poco”.

Dijo que “ella tiene su trabajo privado, estudió, está muy preparada, es un ‘cuadrazo’, me ayuda a pensar muchas cosas”, ya que “es una opinión que valoro, yo respeto la inteligencia y ella es mucho más inteligente que yo en muchas cosas, menos pasional y ha acertado en muchas cosas que por ahí yo no vi”.

Puso como ejemplo que “cuando fue el conflicto con Milei, en el verano, todo el mundo me llamaba y me decía estás loco, te estás peleando con un tipo que mide 60 puntos, te van a enterrar políticamente, y ella fue la primera que me dijo: ‘si no hacés lo que sentís en este momento, te vas a arrepentir toda la vida. Vos estas convencido, dale para adelante que los chubutenses te van a acompañar”.

La Legislatura del Chubut aprobó cambios significativos para Comunas Rurales

Recordó Torres que “me estaban matando en LN+ y ella me decía ‘no importa lo que piensen los porteños, vos sos gobernador de Chubut’ y en ese momento fue una contención fundamental”.

Admitió que “tenemos previsto tener hijos, la política me apasiona pero lo primero es la familia, no sé si ahora, no estamos tan grandes. Aunque tenemos un hijo perruno, que le tienen miedo algunos ministros, que a alguno lo masticó porque se animó a sentarse en su sillón”, bromeó.

Sobre el futuro política de Ornella, dijo que “es una decisión que tiene que tomar ella, tuvo un rol importante en su momento en el gobierno nacional, en el Ministerio de Seguridad, yo nunca la condicionaría. Sí es una persona que es un cuadrazo, no me gustaría que me haga una interna a mí el día de mañana”, expresó, mitad en serio y mitad en chiste.

Transición Energética: el potencial del Hidrógeno Verde en Chubut

“Creo que hoy no está en sus prioridades, pero no tendría problemas en acompañarla porque es una persona con muchas condiciones y convicciones que a veces escasea”, cerró el gobernador.

MAURICIO EL CONSIGLIERI

Otro punto que no esquivó Ignacio Torres en la entrevista fue su relación con el titular del PRO y ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. “Yo no subestimo a nadie y respeto a todo el mundo, en el caso de Macri es muy interesante porque yo lo conocí personalmente en serio, en una charla sincera, después que perdió. Cuando todos lo desconocían yo lo invite a Chubut en un momento difícil y eso me lo reconoce siempre”.

Si bien formó parte de su gestión, dijo que “cuando yo fui funcionario de Pami no me conocía, no sabía ni quién era, en ese momento tenía más relación con Rogelio Frigerio, que hoy es un par (actual gobernador de Entre Ríos)”.

Pettinari y Giacomone, dos jóvenes para reemplazar a Panizzi en el STJ: las diferencias de sus perfiles, formación y experiencia laboral

“Pero -explicó Torres-, creo que cualquier ex presidente que haya pasado por tantos roles importantes, desde conducir Boca, pasando por jefe de gobierno de CABA, hasta Presidente de la Nación, es un actor que hay que escuchar”.

En especial, dijo que lo consulta sobre “cómo se siente uno en la vorágine de la diaria”, y admitió que “cuando fue la pelea con Milei tuvimos una discusión, pero no está para bajar línea, está más en un rol de consiglieri”.

Finalmente, señaló que “hoy el armado no va por el PRO, sino por un esquema frentista, hay una crisis de representación partidaria, las figuras generan más adhesión que los partidos”.

En un hecho inédito, el presidente Milei presenta el proyecto de Presupuesto Nacional en el Congreso

ELOGIOS CRUZADOS ENTRE EL GOBERNADOR Y EL SENADOR OPOSITOR, ¿AMOR POLÍTICO?

La relación política entre el gobernador Ignacio Torres y el senador Carlos Linares siempre fue buena y ahora pasa por su mejor momento, casi en una etapa de ‘enamoramiento’. Los elogios cruzados están a la orden del día.

Esta semana que pasó, en el acto de anuncio de una inversión de 8 mil millones para el Virch con el fin de optimizar las operaciones de distribución y mejorar la eficiencia logística en la zona del Valle Inferior del Río Chubut, Torres brindó un discurso y de entrada valoró el rol del senador Carlos Linares.

“La primera reunión que tuvimos con la empresa fue el producto de un llamado suyo y la verdad que es un gesto que hay que destacar, porque cuando hablamos de generación de trabajo no hay diferencias partidarias”, dijo en alusión a Linares.

Este miércoles se estrena la serie sobre Javier Milei: dónde se puede ver

En declaraciones radiales, Linares le devolvió la atención y señaló que “si tengo que rescatar algo del gobernador Ignacio Torres es que siempre tiene el teléfono abierto y eso en política no es poca cosa. Ese gesto es fundamental para el crecimiento de Chubut”.

Luego, en declaraciones a Canal 12, Torres dijo que quiere conocer la opinión de los tres senadores de Chubut, incluido Linares, sobre el pliego de Ariel Lijo.

Por más que Linares se encargue de recordar que su candidato a gobernador era Juan Pablo Luque, un observador resumió el clima: “vas a ver a Carlitos pegarle hasta el cansancio a Milei, pero no vas a encontrar una frase crítica contra la gestión de Nachito”. Más claro, hay que echarle agua.

EL REGRESO DE LUQUE

Uno que reapareció en la escena pública el viernes último fue el ex intendente y candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, durante la re inauguración de la cancha de Talleres Jrs. “Cada uno tiene su impronta y su manera de ver las cosas, a cada uno le tocan momentos económicos diferentes y respecto de esta obra, se pudo lograr que se continúe y se termine. Cuando uno es parte de un mismo proyecto, las cosas se tienen que terminar y no paralizarlas”, expresó, en declaraciones a La Tribuna Radio.

Tras la implementación de la Boleta Única de Papel, Terenzi aseguró que “hoy es un gran día para la Democracia Argentina”

Sobre su actual alejamiento de la política, dijo que está volcado a su vida familiar y la actividad privada, al tiempo que valoró que “puedo caminar las calles de mi ciudad y recibir el cariño de la gente, que es algo muy lindo”.

De inmediato, Luque afirmó que no está trabajando para ninguna candidatura el año próximo y evaluó que “en el desorden que hay, tengo que respetar el lugar donde la gente me puso, que es siendo parte de un proyecto en Comodoro y acompañar en silencio. En un momento en que la gente está cansada de los políticos que hacen mal las cosas, hay que quedarse al costado. A veces uno aprende a callarse de grande y a mí me está pasando ahora. Es sano mirar las cosas en perspectiva para cuando uno vuelva”.

Maduro criticó a Javier Milei y pidió al espíritu de Maradona que "no lo deje dormir"

“Por supuesto que voy a volver a la política, porque me apasiona y me gusta -aclaró-. Trataré de estar en algún lugar para defender los intereses de Comodoro, porque la ciudad lo necesita del político, del ámbito sindical y las empresas regionales, que están con un problema grave de expectativa de futuro”.

Luque también expresó su apoyo a la lista que encabeza Gustavo Fita para presidir el PJ, al diferenciarlo como “una persona que trabajó, militó y también hizo un laburo muy importante para generar la lista a nivel provincial, y otros llegaron hace 5 minutos y sin querer al partido de verdad, ya pretenden ser parte de un fiasco como el que muchos nos tienen acostumbrados hace ya tiempo”.

EL ENOJO CON EL TITULAR DE COMODORO DEPORTES

La escena en la que Luque recuperó protagonismo provocó enojos en el seno del gabinete de Othar Macharashvili, donde apuntaron a “una jugada” del titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para motivar la aparición del exintendente en la inauguración de la cancha de césped sintético.

"Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales", aseguró Milei

Aunque Luque aclaró que fue invitado por el presidente del club, Julio Naduán, hay quienes advierten que lo de Martinez podría haber sellado su salida del equipo de gobierno en el corto plazo, a raíz de algunas decisiones que el funcionario vendría adoptando, relacionadas con Luque y otros exfuncionarios, pero que no son compartidas por el intendente.

¿Será para tanto? En Comodoro no existe el ‘gordo Dan’, twitero famoso por nominar a funcionarios nacionales a punto de eyectar del gobierno de Milei, pero aquí se verá si fue sólo un enojo pasajero o la cosa va más en serio. Por lo pronto, diría la voz en off: “Hernán, estás dominado…”.

MOVIMIENTOS CON LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Tras el juicio por la emergencia climática y las fuertes condenas emitidas por el tribunal, que todavía están en etapa previa a la presentación de recursos de las defensas, hubo novedades en torno a algunos de los involucrados.

Controlarán el presentismo de los empleados del Senado con un sistema de huella digital

Además del casi dictado de prisión preventiva para uno de los imputados, Roberto Monasterolo, por incumplir un requisito de la libertad condicional con la que aún continúa, trascendió que se inició el sumario para dos de los agentes municipales que resultaron condenados, es decir los inspectores Sartori y Eduardo Van Herdeen, ya que los restantes están jubilados.

Si bien recibieron penas de prisión en suspenso, ahora enfrentan un proceso que podría derivar en su desvinculación del municipio, por lo que se dispuso su pase a disponibilidad.

Inesperadamente, Cristina elogió a Milei tras el cruce que mantuvieron en redes: "Le reconozco..."

Además, trascendió que hubo cambios en los bienes ofrecidos por los empresarios, en garantía por los montos que deben devolver al municipio, una vez que se confirme la sentencia, que determinó un fraude de 408.000 dólares.

En ese marco, trascendió también que a Roberto Monasterolo se le aceptó el reemplazo de la inhibición general de sus cuentas, por el embargo de un departamento que posee en el centro de la ciudad. Al empresario Javier Morales, por otro lado, se le negó la sustitución de la inhibición general, a cambio de un lote que posee en Gaiman.

Además de la condena a prisión en suspenso, la sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que puede abrir una discusión respecto de los inspectores, ya que no siempre la figura de cargo público es asimilable a la de “empleo público”, que es la condición que revisten quienes eran empleados de planta y no funcionarios, como Boyero y Palomeque.

SALE EL BOLETO DESDOBLADO

En la sesión prevista para esta semana por el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia podría tratarse el aumento del boleto, en segunda lectura, que finalmente tendría forma desdoblada, es decir en dos etapas. Así lo aceptó el secretario de Hacienda días atrás, Fernando Barría, al admitir que es entendible la posición de los concejales oficialistas, aunque advirtió que esto llevará un esfuerzo presupuestario extra.

Desde esa perspectiva, en el seno del gobierno municipal ya evalúan por dónde pasará el recorte, de entre 300 y 400 millones de pesos por mes, para totalizar no menos de 1.000 millones hasta fin de año, para poder incrementar el subsidio al transporte y amortiguar la suba del boleto.

“Esto fue por un capricho de los concejales que responden a Luque”, se escuchó decir en el seno del gabinete, que miran con enojo la postura de los ediles que responden al exintendente, en un tema que podría provocar tensiones a fin de año: es que la tijera podría afectar la discusión paritaria municipal. Paradójicamente, la aprobación del aumento en una sola etapa ya tenía señales de apoyo del bloque opositor.

Según esa mirada, la actualización salarial que se niegue a los empleados municipales irá a parar a manos de los choferes del transporte público, que hoy es cubierto en más de un 70% por fondos municipales.

Desde el Concejo, en cambio, creen que la postura es exagerada, al evaluar que el impacto del costo de octubre se debe pagar en diciembre, por lo que sólo habría un mes, en lugar de 3, de un mayor esfuerzo presupuestario del municipio, en tanto desde enero empieza a regir el nuevo presupuesto.

Demasiados números y análisis matemáticos, para un problema que tiene más de falta de entendimiento político que de economía.

LA LICITACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA MIRA

El problema del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia deberá ser abordado, en breve, con más profundidad y análisis que la circunstancial actualización del precio del boleto. Hay que recordar que el año próximo, en mayo, vence la prórroga de la concesión actual, por lo que a principios de 2025 ya debería estar en marcha la nueva licitación del servicio.

Esta columna pudo saber que ya se trabaja con ese objetivo, con una novedad que, de poder concretarse, podría derivar en un resultado novedoso: se apuntaría a licitar por líneas y no por la totalidad del servicio. Así ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires.

Este modelo de licitación respondería al interés manifestado por algunas empresas que pretenderían venir a prestar el servicio en la ciudad. De concretarse, se terminaría con algo que se ha cuestionado en distintas administraciones municipales, pero ninguna le encontró solución, es decir el monopolio del servicio a manos de Patagonia Argentina.

Hay otro aspecto que deberá revisarse en el nuevo esquema de prestación de servicio, que es el de la garantía de rentabilidad empresaria que brinda el actual contrato, en el que los pasajes no vendidos por la empresa son cubiertos mediante el subsidio municipal.

Sería toda una innovación, en caso de que se logre cumplir con esos objetivos.

EL COMANDO UNIFICADO SE DEMORA EN COMODORO

Los anuncios del gobierno provincial para extender la modalidad de ‘comando unificado de seguridad’ a Comodoro Rivadavia, por el que se pretende incorporar a fuerzas federales en la prevención de delitos comunes, tuvo una demora importante, al menos a juzgar por el anuncio formulado hace más de un mes por el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz. Según el funcionario, mediante ese mecanismo, que ya rige en Trelew, podrían sumarse alrededor de 100 efectivos de distintas fuerzas federales, para tareas de seguridad en la urbe petrolera.

El problema estaría planteado en la falta de recursos de algunas de esas fuerzas, como el caso de Prefectura Naval Argentina, cuyo responsable mantuvo una reunión días atrás con el intendente Othar Macharashvili.

En concreto, se necesitan móviles, combustible y garantías para el pago de horas extras, lo que demandará de una asistencia especial para estas fuerzas, que dependen del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Si bien desde el municipio habría disposición para realizar un aporte económico, pretenden que no se les recargue todo el peso para sostener la estructura de funcionamiento, por lo que esperan un acuerdo más claro con Provincia. Por eso, bajaron un poco el tono a la expectativa y los grandes anuncios sobre el nuevo sistema.

LA AUSENCIA DE LA DIPUTADA

El ‘faltazo’ de la diputada Ana Clara Romero a la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, cuando se trataba el proyecto de movilidad jubilatoria y en el que no se lograron los votos para insistir frente al veto del presidente Milei, no pasó inadvertida en Comodoro. Así lo expuso el presidente del bloque del PJ, Marcos Panquilto, en su cuenta de ‘X’, quien eligió criticar fuerte a la exconcejal comodorense, aunque no así al libertario Treffinger, que reiteró su voto de rechazo en contra de la módica mejora en las jubilaciones:

Romero había estado un día antes en el Foro del Hidrógeno realizado en Puerto Madryn, pero sorpresivamente no asistió a la sesión del miércoles. Igualmente, su voto no hubiera sido a favor de la insistencia, ya que tampoco había vitado a favor de la ley en junio, cuando obtuvo la media sanción.