Este viernes, durante su exposición en la Universidad Nacional del Oeste, la ex presidente Cristina Fernández se refirió a la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desplazara a Rodrigo Valdés de las negociaciones del programa que mantiene con la Argentina y además aprovechó para criticar a Alberto Fernández.

La referente del kirchnerismo habló frente a un gran marco de público durante esta tarde donde hizo un repaso de los nueve meses de gestión del actual presidente.

“Le reconozco una cosa... Ha conseguido que lo saquen este señor Valdés, que parece que no era muy amigo de la Argentina”, señaló la ex mandataria.

Pero así como lo elogió, también le hizo un cuestionamiento: "Milei dice que la Argentina hace 100 años era maravillosa. Qué sé yo, en el 1904, en el gobierno del General Roca sanciona la Ley de Servicio Militar Obligatorio y entonces había que hacer revisiones médicas. El estado de la salud de los argentinos era calamitoso. La miseria era calamitosa".

Y añadió, con un mensaje también a sus seguidores: "basta Milei de engañar a los pibes, en ese escenario éramos un desastre". En ese sentido, apuntó contra un sector del ‘antiperonismo’: "Si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas se avivan un poco, una vez".

Siguiendo con sus dichos, Cristina lamentó la actualidad educativa y sostuvo que si fuera mejor, el actual presidente hoy no estaría en su cargo. "Siento esto como un fracaso de la educación argentina. Si la educación hubiese estado bien, no podría haber venido un lunático a decirnos cosas que no existen", puntualizó.

Y con un dardo hacia Alberto Fernández, lo criticó por no realizar la misma acción durante su periodo como presidente. "Me hubiera gustado, por ahí, que ese empeño lo hubieran tenido otros... Lo dejo ahí, no voy a avanzar más sobre ese tema", concluyó.