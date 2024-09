Este miércoles se llevó adelante la audiencia de revisión para solicitar la revocación de las medidas sustitutivas de la preventiva y el tratamiento de una medida cautelar patrimonial sobre sustitución de bienes por un embargo preventivo.

La fiscal solicitó se le revoque la medida sustitutiva de presentaciones semanales a Roberto Monasterolo y se dicte su prisión preventiva por incumplimiento de la misma el lunes pasado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, en contraposición, el defensor se opuso y solicitó no se le revoque la medida sustitutiva de prohibición de salir del país y presentaciones semanales a su asistido.

Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y resolvió mantener las medidas sustitutivas de prohibición de salir del país y presentaciones semanales, sumándole la medida de prohibición de salir de la ciudad y Rada Tilly sin autorización judicial.

El tribunal de la audiencia fue presidido por Mariano Nicosia, e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general; acompañada por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía. La defensa de Monasterolo por videoconferencia fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular del mismo.

LA PRESENTACIÓN INCUMPLIDA

El pasado lunes, Monasterolo debía presentarse ante la Oficina Judicial y no cumplió, aseguró la fiscal. No se sujetó a las normas impuestas por el tribunal de debate, junto con la condena, es decir se incrementó el peligro de fuga, ya que debía presentarse y no lo hizo. Solicitando por esto se le revoquen las medidas sustitutivas y se le imponga la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Por su parte el defensor se opuso al pedido de la fiscal, ya que este caso es muy particular. Su cliente se encontraba de viaje en Buenos Aires y no consiguió cambiar los pasajes para retornar a la ciudad. “Si viajaba no iba a poder estar presente en la audiencia que se había fijado por el tratamiento de la medida cautelar patrimonial sobre sustitución de bienes por un embargo preventivo”, explicó.

Pero el martes a primera hora -aclaró- concurrió a la Oficina Judicial para dar cuenta de su presencia. Es decir “existe una justificación por qué no se hizo presente”. Solicitando al tribunal no se le revoque la medida sustitutiva.

SOBRE LA CONDENA

Roberto Monasterolo fue condenado a 5 años de prisión, y el pago de 116.523 dólares. El tribunal pasó a deliberar y resolvió mantenerle las medidas sustitutivas de prohibición de salir del país y presentaciones semanales, sumándole la medida de prohibición de salir de la ciudad y Rada Tilly sin autorización judicial, por entender que había incumplido la medida ya dispuesta.

Con información del Ministerio Público Fiscal, redactado y editado por un periodista de ADNSUR