Si bien el comienzo de la campaña electoral se dio en todo el territorio provincial, en Trelew particularmente se vive una especie de "segunda vuelta". Esto es así porque la ciudad viene de una campaña proselitista que transcurrió entre mediados de marzo y el 16 de abril cuando se eligió al nuevo intendente y concejales en unos comicios que abrieron el calendario electoral de Chubut tras el adelantamiento de las elecciones municipales.

Pero el tener que volver a posicionar candidatos, ahora para cargos provinciales, no quita que las principales fuerzas políticas lo desarrollen con menor intensidad, sino por el contrario. Tanto el frente Arriba Chubut, que lleva a Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre como candidatos a gobernador y vicegobernador, como la alianza Juntos por el Cambio que postula la fórmula de Ignacio "Nacho" Torres y Gustavo Menna, comenzaron a calentar motores días antes, incluso, del inicio formal de la campaña.

Importantes obras en ejecución: Luque y Macharashvili recorrieron el Parque de la Ciudad y muro de contención costero

Ya el intendente comodorense planteó en su momento la necesidad de "unir" a todo el peronismo de la ciudad para fortalecer la propuesta y dejar de lado la división que el PJ mostró en las elecciones del 16 de abril cuando fue dividido lo que favoreció a Juntos por el Cambio que terminó ganando el comicio.

Y en ese camino anda ahora también el radicalismo de Trelew, que ya realizó encuentros para unir a todas las líneas internas de la UCR de la ciudad, cobrando en este marco un rol protagónico el intendente electo, Gerardo Merino, que pasó a convertirse en el nuevo conductor de esa alianza en el Pueblo de Luis al haberse impuesto sobre el resto en las urnas.

Ping Pong de candidato a gobernador con Nacho Torres: qué dijo

Así dadas las cosas, tanto el peronismo mediante Arriba Chubut y el PRO junto a la UCR a través de Juntos por el Cambio coinciden, cada uno por su lado, en la estrategia: unir a la tropa y salir a militar todos juntos para hacer la mejor elección posible en Trelew que les sume votos a la fórmula de su espacio.

En este contexto es que los dos frentes mayoritarios comenzaron a pisar el acelerador en Trelew. Y no es para menos. Se trata de la segunda ciudad de la provincia en cuanto a cantidad de electores, tal como lo informó ADNSUR días atrás a partir de un informe especial sobre el padrón electoral de la provincia.

Por eso y quizás también por esa sensación que Juntos por el Cambio está mejor posicionado por el último triunfo del 16 de abril, el peronista Juan Pablo Luque se "instaló" entre el miércoles y el sábado de la semana que acaba de terminar en Trelew y en el Valle y cumplió una frenética agenda de actividades abarcando reuniones y encuentros con cuánto sector de la sociedad y de la política pudo mantener.

Ping Pong al candidato a gobernador Juan Pablo Luque: qué contestó

Merino, “jefe de campaña”

Veamos primero qué está pasando por el lado de Juntos por el Cambio en Trelew. Mientras el candidato a gobernador del espacio, Ignacio Torres, estuvo los últimos días realizando una intensa recorrida por la cordillera reforzando su propuesta, en Trelew el que parece haber tomado "el toro por las astas" es el intendente electo, Gerardo Merino. Esto es así porque se probó el traje de eventual jefe de campaña del líder del PRO y a primera vista tuvo un buen debut.

Hace días que Merino, quien recordemos ganó holgadamente las elecciones en abril con un fuerte apoyo de Torres, volvió a levantar su perfil y logró reunir en el Comité local de la Unión Cívica Radical a todos los sectores del radicalismo de la ciudad para trabajar, todos juntos, por la candidatura a gobernador de "Nacho".

Luque: “Es muy necesario tener espacios deportivos de contención en toda la ciudad para sacar a los chicos de la calle”

Junto a él estuvo la titular de la UCR trelewense, la cimadevillista Florencia Rossi y entre los asistentes se vieron a referentes como Miguel Ramos, entre otros, quienes hasta abril pasado estaban en la vereda opuesta de la interna que enfrentó a Gerardo Marino con el ex ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, aquel ya lejano 5 de marzo.

Pero como el tiempo a veces cura heridas, a cuatro meses de esa interna los radicales volvieron a unirse y están ilusionados. "Trelew despertó y el 30 de julio despierta Chubut" es el mensaje que eligieron para salir a la caza de votos en la ciudad con la esperanza de no sólo hacer una mejor elección que la de abril, sino incluso con superar aquella performance que tuvo el propio "Nacho" Torres cuando resultó electo como senador nacional en las legislativas del 2021.

La recuperación de la producción es una prioridad para Luque en su campaña a gobernador

Desde el encuentro al que fueron todos, el propio Merino viene repitiendo que el 30 de julio las urnas arrojarán mejores resultados de los que Juntos por el Cambio cosechó recientemente porque “Nacho va a tener un aporte muy grande en Trelew".

Y desde su entorno aseguran además que mucha gente se sumó y que para que Trelew salga definitivamente de la crítica situación en la que está se necesita contar con un gobernador con el coraje que tiene el joven senador nacional por Chubut. “Se vienen las elecciones, nosotros necesitamos que ‘Nacho’ sea el gobernador” dijo esta semana Merino tras haber iniciado de manera formal la transición en Trelew junto al saliente intendente, Adrián Maderna.

Remodelarán la histórica parroquia del barrio Presidente Ortiz

Por eso es de esperar que los próximos días, Torres se instale de manera casi permanente en el Valle y particularmente en Trelew, donde esta semana -en una reunión organizada desde el municipio- se vio que conquistó el apoyo de partidos municipales que participaron de las elecciones de abril pasado. Abiertamente en conferencia de prensa, desde distintos espacios no ocultaron su apoyo al candidato de Juntos por el Cambio.

¿Peronismo unido?

En la vereda de Arriba Chubut, también Trelew volvió a estar en el centro de la campaña. Incluso la ciudad de Rawson y el Valle fueron ejes de la nutrida y apretada agenda que la semana que pasó cumplió el candidato a gobernador Juan Pablo Luque.

Recorridas por emprendimientos productivos de diversa índole, caminatas por barrios de la capital y visitas a los sectores más postergados de Trelew estuvieron incluidos en las actividades que encabezó el comodorense, en algunas de las cuales estuvo su compañero de fórmula, el vicegobernador Ricardo Sastre.

Luque: “Elegimos el camino de trabajar todos los días para construir una ciudad mejor”

Pero además en su estadía de cuatro días intensos, Luque se reunió con sectores políticos, referentes del deporte, sindicatos e incluso compartió una cena el jueves por la noche con profesionales de diversos ámbitos de todo el Valle, mayoritariamente de Rawson y de Trelew.

La cita fue en instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio que conduce Alfredo Béliz que se sumó a la campaña de Arriba Chubut de manera intensa, ya que horas después de ese encuentro volvió a mostrarse con el candidato a gobernador, esta vez en una reunión con integrantes del gremio mercantil.

Luque puso en valor la ciencia y tecnología para ampliar la matriz productiva en Chubut

Más allá de todos estos encuentros, desde el punto de vista político, la presencia de Luque sirvió para lograr en gran parte lo que imperiosamente necesitaba: unir al peronismo y encolumnarlo detrás de la fórmula que comparte con Ricardo Sastre. Es que según viene diciendo el propio candidato "logramos entender que si estamos divididos nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó en Trelew".

Figuras locales

Por eso el comodorense Luque se mostró con Paula Morale, la candidata a intendente de Rawson; con Emanuel Coliñir, el expostulante a la intendencia en Trelew y actual candidato a diputado provincial; con Luis Collio, el referente de Camioneros que también compitió en las elecciones de abril en Trelew y con el que ahora fue al para nada fácil barrio "Mil Viviendas".

En la política de Chubut todo todo es efímero, alrededor del tic tac electoral

Pero también tuvo el apoyo de otros sectores como el del partido que preside Máximo Pérez Catán: Chubut Somos Todos. El ChuSoTo, como lo llaman todos, integra la alianza electoral Arriba Chubut pero hasta ahora no había estado visible en la campaña, algo que reclamaban desde ese sector que tiene a un concejal electo que asumirá el 10 de diciembre: Daniel Asciutto.

Eso se terminó cuando el propio Luque fue a un encuentro el jueves por la noche en el Club de Pesca donde les habló a más de un centenar de asistentes, les agradeció el acompañamiento e incluso poniéndose en la piel de esos militantes les confesó que el peronismo perdió el liderazgo desde la muerte de Mario Das Neves.

No caben dudas que el intendente de Comodoro Rivadavia hizo un esfuerzo monumental para buscar esa unidad, pero como dijimos, el peronismo está unido, pero no tanto. Es que hay un sector histórico del PJ de Trelew al que algunos le pusieron bolilla negra después de las elecciones municipales y no volvieron a aparecer.

¿Por qué la dirigencia prefiere el caos?: todos son responsables por la ausencia de un Código Electoral en Chubut

Estamos hablando del mackarthysmo al que le siguen facturando haber esquivado la interna partidaria e irse con los libertarios de Javier Milei. Lo cierto es que los incondicionales al dos veces ex intendente de Trelew Gustavo Mac Karthy están dolidos y no sólo no tienen intenciones de participar mínimamente, sino que muchos esperan incluso una derrota de los candidatos del PJ para lograr lo que dicen una renovación de las autoridades que manejan el partido desde hace años.

Coincidencias en el diagnóstico

PASO 2023: precandidatos justicialistas de Trelew lamentan que por "imposiciones" de Nación no podrán ir pegados con la boleta de Massa

Como lo hemos venido planteando en esta columna en reiteradas oportunidades, Trelew no pasa por su mejor momento. Y tal situación no es de ahora sino que data de mucho tiempo. La ciudad soporta una fuerte caída de ingresos, aumento de desocupación, falta de seguridad y sobre todo pérdida de conducción política.

Esa crisis es planteada tanto por Ignacio Torres como por Juan Pablo Luque, aunque claro está tienen diferencias a la hora de buscar a los culpables de tal situación. Mientras que desde Juntos por el Cambio cuestionan con fuerza a la administración provincial de Mariano Arcioni y no tanto a la gestión de Adrián Maderna, desde Arriba Chubut buscan mostrarse como distintos al actual gobierno provincial, pese a que en sus listas figuran varios funcionarios actuales.

“En Trelew hay cuestiones que vamos a revertir con un Estado presente acompañando”, aseguró Luque

Lo cierto es que Trelew preocupa y desde ninguno de los dos sectores lo ocultan, sino por el contrato: lo potencian buscando el voto que necesitan para lograr el tan ansiado triunfo el próximo 30 de julio. Y no es para menos. Trelew con 87.690 empadronados equivale al 18,5 % del padrón total de la provincia.