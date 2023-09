Arcioni inauguró la flamante cancha de césped sintético de Huracán de Trelew y recorrió las próximas obras

El mandatario dejó habilitada la nueva cancha de fútbol 11 en el predio de la institución deportiva mediante un aporte del Gobierno Provincial. Además, supervisó la terminación de los nuevos pórticos de acceso sobre la ruta 7; y se comprometió a gestionar un Aporte No Reintegrable (ANR) para la ampliación de la infraestructura deportiva e institucional de la entidad valletana.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, inauguró este miércoles por la tarde la cancha de fútbol 11 de césped sintético del Club Social y Deportivo Huracán de Trelew, y recorrió las obras que se ejecutan en la entidad deportiva con aportes del Gobierno de la Provincia. Allí, también, firmó un acta compromiso para avanzar en la ampliación e incorporación de nuevas dependencias relacionadas tanto con lo deportivo como con lo institucional.

El mandatario encabezó la recorrida por la entidad valletana junto al ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone; el subsecretario de Obras Municipales, Sergio Ramón; su par de Información Pública, Vanesa Abril; el titular de Chubut Deportes, Gustavo Hernández; el gerente General de Patagonia Broker SA, Daniel Asciutto; el presidente del Club, Tomás Maza e integrantes de la Comisión Directiva; socios; profesores; deportistas de diferentes edades y familia.

“La obligación de tener una política de Estado de acompañar a las instituciones”

Luego de la recorrida por el predio deportivo, el mandatario provincial realizó el corte de cinta simbólico sobre la cancha de césped sintético para dejarla inaugurada y señaló que “estoy feliz de estar compartiendo este momento con todos ustedes”, remarcando la presencia y el acompañamiento permanente del Estado con las instituciones deportivas de toda la provincia.

“Uno viene colaborando y ayudando muchísimo a los clubes, acá en Huracán, a Patoruzú, a Trelew Rugby Club, al Club de Tenis, SEC e Independiente; también en Madryn y Rawson”, detalló Arcioni y afirmó que “uno tiene la obligación de tener una política de Estado de acompañar a las instituciones y las gestiones que realizan, tratando de que los socios no confundan ni crean que uno está haciendo política partidaria, eso hay que dejarlo en claro”.

Además, Arcioni mencionó que “hace tiempo que uno sentía una deuda con el club Huracán, recuerdo cuando la anterior dirigencia venía, me insistía y me traía también proyectos, y era un momento de la provincia que era muy complicado financiera y económicamente y no podíamos hacer frente. Lo retomó Tomás con esa insistencia y capacidad de gestión y principalmente con ese sueño que lo tiene él y cada uno de ustedes de tener instalaciones acordes”.

“Estar firmando esta obra de 128 millones de pesos, acompañándolos para que sigan creciendo y que ustedes tengan instalaciones donde puedan disfrutar, una institución donde pueda seguir creciendo ese amor que tienen por un club para mí es algo que no tiene precio”, detalló el mandatario.

Para finalizar felicitó al presidente de la institución, Tomás Mazza “por todo el empeño y el amor, porque siempre estás llamando y lo más importante es que de este lado haya una devolución y siempre haciendo el esfuerzo para mejorar la vida de todos. Queremos que tengan un club en el que se puedan sentir cómodos seguir desarrollándose y por sobre todas las cosas que tengan ese amor y la pertenencia por la camiseta de Huracán”.

“La cancha de sintético nos cambió sustancialmente la vida”

A su turno, el presidente del Club Huracán de Trelew, Tomas Maza resaltó que "es un día muy especial para nosotros, para el club; lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y no me deja mentir el Gobernador que hace mucho tiempo lo venimos invitando, y por cuestiones de agenda no pudo. Y llegó este momento; la idea era estar juntos en este ámbito con todas las autoridades que dijeron presente y a quien permanentemente estamos molestando para gestionar todo lo que se va generando como proyecto en el club".

"Teníamos la frutilla del postre y estábamos listos, preparados, para que llegara y le conté a Mariano Arcioni que nos cambió sustancialmente la vida futbolísticamente hablando, porque llegó este césped sintético, que soñábamos enorme y nos permite brindar un servicio de muy buen nivel y levantar la vara de lo que es el entrenamiento, y potenciar todo el proyecto formativo que tenemos con todos estos chicos, que apostamos algún día a subir de categoría en el fútbol. Inauguramos la pensión de jugadores de fútbol, tenemos jugadores de Gualjaina, de la Cordillera y de otras provincias estudiando y entrenando”, finalizó.

Nueva infraestructura deportiva

En su visita, Arcioni supervisó la finalización de la obra de colocación del “césped sintético Fútbol 11 Tipo Campo FIFA”, adquirido por el Gobierno del Chubut en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Deportiva; así como la construcción del Pórtico de Acceso N° 1 y 2 sobre la Ruta Provincial N° 7.

Asimismo, el mandatario suscribió un acta en la que se compromete a iniciar las gestiones necesarias para tramitar un Aporte No Reintegrable (ANR) a la institución deportiva, destinado a la ampliación e incorporación de nuevas dependencias.

Dicho proyecto contempla la ampliación de los vestuarios de fútbol existentes para albergar diversas funciones relacionadas tanto con lo deportivo como con lo institucional.

El plan aumentará significativamente el alcance del edificio actual, que actualmente aloja vestuarios, una sala de profesores y un gimnasio de tamaño reducido. Con la concreción de esta obra, se incorporarán funciones administrativas, instalaciones de salud deportiva y salas destinadas a conferencias y capacitaciones.

Además, se propone una ampliación del área destinada al gimnasio, equipándola con el espacio y los equipos necesarios para un entrenamiento óptimo.

Obras y servicios con aportes provinciales

Cabe señalar que, en los últimos tres años y con los aportes del Gobierno Provincial, el Club Huracán de Trelew pudo finalizar e iniciar obras que consolidan la infraestructura de su Complejo Deportivo y la calidad del servicio que se brinda a los socios.

En ese marco, se finalizó el Pórtico de Acceso N°1, ubicado sobre Ruta Provincial N° 7, y se encuentra en construcción el Pórtico de Acceso N° 2, lo que permitirá mejorar el control de ingreso, la seguridad de los socios dentro del club y consolidar el frente sobre la Ruta, aportando un importante cambio en el espacio urbano dentro del proyecto total.

Además, se construyó el playón deportivo – recreativo con cancha de básquet para 3x3, canchas de fútbol tenis, mesas de ping pong y teqball, junto con espacio para la práctica de calistenia. Dicha obra favorece la permanencia de los niños en el club, y el deporte como eje de su desarrollo.

Asimismo, se realizó la base, con movimiento de suelo y viga de borde, más la colocación de césped sintético para la cancha auxiliar de fútbol 11, lo que otorga un espacio de entrenamiento de excelente calidad y permite el cuidado de la cancha de césped natural para los partidos que la ameritan.