El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, salió a responder a los dirigentes de Juntos por el Cambio que no apoyaron las modificaciones a la Ley de Ganancias argumentando que tal medida significará para la provincia un impacto negativo de 25 mil millones de pesos para el 2024.

Antonena no sólo respaldó las medidas que viene tomando el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, sino que consideró a los referentes de la oposición como poco informados además de tener "un discurso político distorsivo" bien al estilo "de una chicana".

En una entrevista brindada este lunes a Radio Chubut, en la que el ministro evitó dar nombres, las respuestas parecieron estar dirigidas a la diputada nacional Ana Clara Romero y a Marcos Bensimón, quien formará parte del equipo de Economía del gobernador electo Ignacio "Nacho" Torres.

Dijo concretamente Antonena que para hablar del impacto que tendrá la medida en las cuentas de la provincia "yo tengo que saber exactamente cuáles son los ingresos coparticipables del año que viene, con las variables. Si yo miro solamente el número y lo comparo con un número estático, y... la cuenta me va a dar que puedo tener una reducción claramente. Uno más uno, en este caso es dos".

Y agregó: "si yo de pronto estoy percibiendo bajo el régimen de coparticipación un monto que está generado por el IVA y Ganancias, dos dedos de frente, yo le quito eso y voy a tener menos, seguramente". Indicando más adelante que "Ganancias puntualmente es un impuesto que participa en el régimen de coparticipación".

Además hizo la salvedad que la medida impulsada por Massa aún no fue aprobada por el Senado de la Nación, por lo que interpretó que "estamos hablando de algo que no ocurrió. Pero eso es política. Eso no es realidad. La realidad es que hoy la gente necesita de estas medidas y que puedan llevarse adelante. Y de hecho el Congreso en su mayoría va a tener que aprobar esta medida y si lo aprueba el Congreso no es cuestionable en el sentido que es la voluntad del pueblo. Por eso digo que es distorsivo el discurso político. Es una chicana" afirmó.

Elogió asimismo al ministro de Economía de la Nación al sostener que "hoy por hoy Sergio Massa es el único que está dando respuestas. Que no alcanzan, seguramente no alcanzan, pero es el único. No hay otro y le corresponde".

Y finalizó diciendo que "ésto es difícil y a algunos la cara les da para muchas cosas. Pero bueno. El tiempo va a correr y la historia va a contar. Si son proyectos que ayudan a la gente o si son proyectos personales".