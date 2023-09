El Gobierno de Chubut acompañó el festejo de los 40 años del "INEF" de Comodoro

El Gobierno Provincial acompañó el acto central por los cuarenta años de vida del Instituto Superior de Formación Docente N° 810 “Fidel Pérez Moreno”.

Se entregó una plaqueta al Gobierno del Chubut y se reconoció el apoyo provincial para la realización de mejoras y ampliación de aulas en la Escuela N° 43, donde actualmente funciona. Hubo además reconocimientos a docentes y exalumnos en una emotiva ceremonia que recorrió la rica historia del INEF desde su creación hasta la fecha.

Participaron el director del Instituto, Marcelo Leiva; el intendente local, Juan Pablo Luque; el viceintendente, Othar Macharashvili; el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos; la diputada nacional, Ana Clara Romero; la diputada provincial, María Magdalena Cativa; el delegado de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura; Energía y Planificación, Daniel Bourdagham y la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Margarita Opazo, entre otras autoridades.

Por la excelencia educativa

El director Marcelo Leiva reseñó la historia del Instituto y los distintos procesos que se han transitado para llegar a los primeros cuarenta años de vida. “Muchas personas dejaron huellas, pero fundamentalmente, nos marcaron el camino a seguir; el de la pasión, el compromiso, el esfuerzo y el trabajo digno”.

Reconoció las adversidades por las cuales se transitó y del mismo modo, las enseñanzas que representaron sobreponerse a las mismas y persistir en la búsqueda de la excelencia educativa. “Siempre trabajando en equipo y creyendo en la educación como una herramienta de cambio. El Instituto ha sido formador de miles de profesionales, muchos de los cuales son referentes en diferentes instituciones del ámbito social y deportivo, destacándose por su liderazgo y convicción distinta”.

Desde su creación, el 9 de septiembre de 1983, el INEF es reconocido en toda la región y ofrece actualmente tres carreras y más de quinientos estudiantes. “Muchos nos preguntan qué significa la “I” que portamos como identificación. Y siempre respondemos con orgullo que es la “I” del Instituto”.

“A lo largo de este tiempo –dijo Leiva- habitamos muchos edificios y encontramos nuestro lugar en Kilómetro 3 que se convirtió en nuestra casa. La Escuela 43, el club Huergo, la CAI, Federación Deportiva, gimnasio Municipal Nro. 4, la pista de atletismo, la “Capilla” y Calafate Rugby Club nos permiten realizar nuestras actividades”.

Y destacó el aporte social de una “formación integral con bases sólidas” a través de una educación pública gratuita que permite el desarrollo profesional a muchos de los futuros profesores de educación física; técnicos en entrenamiento y guardavidas. “Aportamos experiencias significativas que trascienden, dejando un impacto positivo en la sociedad. Sabemos que la tarea es ardua, tenemos los recursos para encontrar nuevamente el camino a seguir, el de la excelencia educativa”, remarcó Leiva.

“Agradecer especialmente al gobernador Mariano”

Agradeció al personal docente, administrativo y auxiliar como también a quienes fueron egresados del Instituto. “Queremos agradecer especialmente al señor gobernador Mariano Arcioni como también al personal de Provincia y el Ministerio de Educación. Sabemos que son momentos muy difíciles, a veces se piensa que la ayuda no llega o a veces, los tiempos no son los que uno quiere. En este recorrido de dos años, hemos sentido esa ayuda y entendimos que los tiempos no son los que los estudiantes necesitan. Sí hemos visto que hubo cambios. Todos nos han permitido realizar mejoras edilicias en nuestra actual casa central y prontamente se ampliará con dos aulas y quizás, cumplir nuestro sueño con el proyecto de edificio nuevo emplazado en el terreno de Kilómetro 4”, resumió Marcelo Leiva quien anheló “transformar nuestra pequeña casa en una institución capaz de albergar la gran demanda de estudiantes en formación y brindarles las mejores condiciones académicas posibles. Es un edificio que merecemos y por el cual, mucha gente ha trabajado”.

Por su parte, el primer director Jorge Milathianakis reconoció el acompañamiento que recibió la institución desde su nacimiento, la adhesión y el apoyo de diversos sectores de la comunidad para que el Instituto tenga como sede a la ciudad. “Hay afectos que no se afectan y hay recuerdos, como el amor por lo que hemos hecho. Han transcurrido cuarenta años desde que un grupo de jóvenes iniciaban la existencia de lo que es hoy el orgullo de Comodoro Rivadavia y la Patagonia”.

Recordó que en mayo de 1982 se dio a conocer la posible creación de un posible Instituto de Educación Física en la Patagonia y que Comodoro y Trelew se disputaban la sede. “Comenzamos a hacer notas pidiendo el apoyo y juntando firmas; a los comercios y clubes deportivos y con numerosos estudios enviamos todo a la Dirección Nacional de Educación Física”.

Destacó la vocación de la primera camada del Instituto y el compromiso sostenido a lo largo del tiempo en la formación de un espacio que ha ido rotando sus espacios físicos, pero, sin embargo, aporta a la sociedad, profesionales comprometidos.