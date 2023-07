La diputada nacional Ana Clara Romero lanzó 23 propuestas de gobierno para Comodoro Rivadavia, en el marco de su campaña por la intendencia de la ciudad petrolera.

Provisión de agua, alivio de la carga de impuestos, entrega de lotes con servicio y ordenamiento del tránsito fueron los ejes elegidos para desarrollar en una entrevista exclusiva con ADNSUR, en la que la postulante de Juntos por el Cambio expuso su visión de los problemas de la ciudad y sus proyectos para resolverlos.

“La provisión de agua es un tema central y por un lado tenemos que hacer el seguimiento de las grandes obras, como el azud del Fontana, que está licitado pero no ha empezado a construirse y por otro lado, que se termine la repotenciación del acueducto”, planteó Romero.

Ana Clara Romero y Othar Macharashvili y una celebración en La Floresta a puro baile

“Además apuntamos a un mejor uso de los acuíferos de la zona, como Manantiales Behr, El Trébol y otros que han abastecido históricamente a la ciudad y hoy no se están explotando, pero nos permiten aumentar el caudal –añadió-. Por otro lado, queremos trabajar en el aprovechamiento de las aguas grises, mediante la construcción de plantas de tratamiento, porque hoy volcamos 44.000 metros cúbicos de efluentes cloacales por día a nuestras costas”.

Para la candidata de JxC, “en una ciudad que sufre la falta de agua, con un clima semi desértico, es un contrasentido usar agua potable para el riego de plazas y bulevares, por eso apuntamos al tratamiento de los efluentes cloacales, para el reúso de esas aguas grises y al mismo tiempo para resolver el impacto ambiental”.

“Necesitamos ordenar la ciudad para responder las necesidades de los vecinos”, señaló Ana Clara Romero

Romero se refirió a la obra de Emisario Cloacal que inició la actual gestión en la zona norte, que había iniciado en febrero y se paralizó el mes pasado. “Lo único que nos respondieron es que la obra está parada y termina pasando lo mismo que en otros proyectos, donde se avanza en lo administrativo, se adjudica, pero no se construye. A mi criterio no es adecuado como solución, por eso propongo las plantas de tratamiento, pero entiendo que si uno asume una responsabilidad ejecutiva no puede empezar todo desde cero y si es una obra licitada y con presupuesto nacional, trataremos de que se termine”.

En materia de obras públicas, reiteró su propuesta para crear un sistema de seguimiento de las licitaciones, para brindar transparencia a este tipo de procesos, a fin de facilitar también el control ciudadano.

Ana Clara Romero: "Este equipo tiene toda la fuerza para transformar Comodoro”

“SI EL MUNICIPIO APORTA PARA URBANIZAR, NO PUEDE HABER SOLO UN BENEFICIO PARA INTERMEDIARIOS”

Al hablar sobre el histórico problema de las tierras en Comodoro Rivadavia, Romero enfatizó que se deben generar planes de urbanización para cumplir con lo que establece la ley, en materia de lotes con servicios.

“En la actual gestión sólo se entregaron 86 terrenos en estas condiciones, según la información que tenemos, aunque es posible que hayan entregado más sin los servicios esenciales. Tenemos que hacer un plan, porque si entregamos terrenos sin redes de agua o electricidad, estamos permitiendo la conurbanización de la ciudad, que es lo que padecimos toda la vida. Tenemos que avanzar en el Código de Planeamiento Urbano, que nunca se hizo, porque de lo contrario ponemos el carro delante del caballo”.

"Juntos no nos vence nadie", dijo Ana Clara Romero en el lanzamiento oficial de su campaña

En ese marco, mencionó ejemplo el ‘Corredor Santa Bárbara’, entre los barrios Ciudadela y Diadema, donde hay una importante cantidad de lotes, “pero ninguno tiene servicios”.

Al consultarle sobre el modo en que financiaría la instalación de servicios, la candidata respondió que “el financiamiento va a ser diverso. Una parte la pondrá el municipio, pero además con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) tenemos posibilidad de obtener financiamiento, por lo que hay que avanzar de manera articulada, para que los lotes que están registrados en este programa puedan recibir esta financiación. Pese a que esto está disponible, las gestiones desde el municipio no han sido muy profusas. Algunas más ha realizado la SCPL, pero no el municipio”.

Ana Clara llamó a cuidar a los vecinos y dejar de mentir

Para Romero, el esfuerzo no debe provenir sólo desde el sector público, sino que también las entidades intermedias, como desarrolladoras y cooperativas, deben hacer su aporte.

“En muchos casos, el esfuerzo lo pone el Estado municipal y los beneficios se los llevan los intermediarios –cuestionó-. Si se acepta un macizo, no hay que sentarse luego a esperar a que lluevan del cielo los servicios. Esto es algo que en otras cooperativas con mayor recurso y planificación ha dado buenos resultados. Venimos relevando distintos barrios que han funcionado bien , con emprendimientos privados o de sindicatos, pero además tenemos que lograr que el municipio pueda ser parte de esto, para ir en ayuda de ciudadanos en condiciones más vulnerables y no pueden asumir el 100 por ciento de ese costo por sí solos”.

Arranca el ping pong de Somos Voces y ADNSUR a los candidatos a gobernador e intendente de Comodoro

En relación al tema, insistió: “No puede ser que todo el costo de la urbanización lo ponga el municipio, para que luego el beneficio sea para intermediarios, ni siquiera para quien logra acceder al terreno”.

REDUCCION DE CARGA IMPOSITIVA: “VAMOS A REDUCIR UN 30% DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO AUTOMOTOR”

Otra de las propuestas de Romero pasa por generar un alivio fiscal, en la carga tributaria de los vecinos de Comodoro Rivadvia.

“Tenemos que reducir y simplificar, porque hay una gran cantidad de tasas que son insignificantes en la composición del presupuesto y que complican mucho al comerciante o al vecino, al momento de asumir sus obligaciones tributarias. Por otro lado –cuestionó- tenemos una base de imposición del impuesto automotor que es entre 20 y 30% más elevada que otras ciudades, porque no nos atenemos a la tabla oficial del Registro Nacional del Automotor. Esto lo vamos a reducir”.

Torres pidió al Ministerio de Economía de la Nación la exclusión del ítem Zona Desfavorable del Impuesto a las Ganancias

También anticipó su intención de eliminar el cobro de las habilitaciones comerciales, ya que “con una inflación del 150% anual no podemos poner trabas a quienes buscan invertir para abrir un comercio, esto es un trámite que debería ser gratuito, para acompañar esas inversiones”.

Entre otras propuestas, vinculadas también al sector productivo y petrolero, propuso la reducción de impuesto automotor para radicación de empresas petroleras, que hoy optan por la provincia de Santa Cruz para su radicación, en línea con el proyecto de ley que impulsó desde su actual gestión como diputada nacional, para promover un sistema de incentivos para la producción de hidrocarburos en cuencas maduras.

La recuperación de la producción es una prioridad para Luque en su campaña a gobernador

TRANSITO: PALIATIVOS HASTA QUE LLEGUE EL CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN CON APOYO DE PROVINCIA

En materia de tránsito vehicular, Romero diferenció las soluciones paliativas y temporales, en relación a las de fondo, particularmente por lo que afecta fuertemente a vecinos de zona norte en las horas pico.

“Por un lado hay que trabajar en los caminos intermedios de la ciudad, como el que vincula a barrio Saavedra con Laprida. Después tenemos el Roque González, que salvo algunas cuestiones de iluminación, está en condiciones. Y esperamos que se inicie el camino petrolero, que está licitado pero no se ha avanzado”, describió.

Marcelo Orrego se convirtió en el nuevo gobernador de San Juan

En relación a las tareas paliativas para alivianar el tránsito en horas pico sobre la ruta 3 y el vínculo con la zona norte, indicó que se evaluará la habilitación de un tercer carril en el sentido más transitado, de acuerdo con los horarios, reduciendo la circulación contraria a un solo carril (algo que puede hacerse entre las 7 y las 8 de la mañana, por ejemplo, cuando el tránsito norte-sur se satura y los vehículos en sentido contrario son muy pocos).

También mencionó que la avenida Fray Luis Beltrán, que vincula Saavedra con Mosconi, sería más fluida si llegara con doble mano hasta el cruce con la ruta 3, en lugar del desavío que toma actualmente por la zona del correo.

“La solución de fondo es el camino de circunvalación –enfatizó-, cuando hicimos el anuncio del plan de obras para Chubut, nuestro candidato a gobernador Nacho Torres asumió el compromiso de que va a ser Provincia quien subsidiariamente va a poner los fondos para que esto sea una realidad para nuestra ciudad”.

Vilma Ripoll en Comodoro: “Hay un campeonato de la derecha por ver quién ajusta más”

SEGURIDAD: “LA GENTE YA NO DENUNCIA”

Romero ponderó también sus propuestas en materia de seguridad. “Aunque parece que no hay hechos, esto es porque la gente no los denuncia, pero los vecinos sufren estos hechos en los barrios y es lo que nos cuentan permanentemente cuando los visitamos en las recorridas”, apuntó.

Por eso, planteó que la mayor respuesta será la creación de un centro de monitoreo integral, algo que nunca se concretó en la ciudad, para tener un diagnóstico en tiempo real de los hechos que ocurren.

Torres: "Vamos a poner en valor a los Bomberos de Chubut con conectividad y recursos"

“Otro problema es que tenemos muchos menos efectivos policiales, en proporción a otras ciudades, por condiciones que ya conocemos, vinculadas al costo de vida en Comodoro”, describió. En este tema, también mencionó el compromiso del candidato a gobernador de JxC, ya que, afirmó, “Nacho está comprometido a generar incentivos para aumentar la cantidad de efectivos policiales en nuestra ciudad, para que les resulte menos costoso radicarse en Comodoro. Con el centro monitoreo integral queremos también no sólo poner cámara en la ruta para controlar y multar infracciones, sino también en el resto de la ciudad para controlar la dinámica de la ciudad, para estar presentes en cuestiones de vecindad y seguridad vial. Además queremos hacer convenios con los vecinos que tengan cámaras en sus viviendas den al exterior, para que sean parte de la imágenes que recibirá el centro de monitoreo”, anticipó.

Comenzó la votación para elegir gobernador en San Juan

En relación a este tema, mencionó además el proyecto del concejal Tomás Buffa, que fue aprobado recientemente en el Concejo Deliberante, denominado ‘Ojos en Alerta’ y que apunta a crear una plataforma para denuncias anónimas de vinos, para activar respuestas desde el área de seguridad monitoreadas por el servicio que se centralizará en el 911.